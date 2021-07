Konec umělým fotkám na Instagramu. Influenceři musí přiznávat zkrášlující filtry

Zvětšené rty, nafouknuté svaly nebo zúžený pas. Právě taková zkrášlení vlastního těla si mnoho influencerů dopřává díky filtrům na sociálních sítích či retušovacím programům. V Norsku si teď ale vláda na internetové celebrity došlápla a chce, aby podobná zkreslení reality přiznávaly.

Norským parlamentem v červnu prošel zákon, který influencerům ukládá povinnost, aby na sociálních sítích označovali retušované fotografie. Hlasovalo pro něj 72 poslanců a norský král má nyní rozhodnout, kdy nařízení vstoupí v platnost. Informoval o tom britský deník The Independent.

Ve chvíli, kdy zákon začne platit, budou si v Norsku všechny internetové celebrity muset dát pozor na situace, kdy se na snímcích dělají hezčí, než jsou. Pokud použijí zkrášlovací filtr či retušovací program k tomu, aby pozměnili tvar svého těla, velikost některých partií nebo třeba barvu kůže, budou na to své fanoušky muset náležitě upozornit.

Vláda k těmto účelům vytvořila speciální označení, které má být v aplikacích jednotlivých sociálních sítí brzy k dispozici. Zvětšené rty, nafouknuté svaly nebo zúžený pas na fotkách influencerů totiž podle norského ministerstva pro záležitosti dětí a rodiny, které zákon navrhlo, zkreslují představy dospívajících o zdravém vzhledu.

O tom, že obsah produkovaný influencery vytváří u teenagerů nezdravý tlak na to, jak by měli vypadat, a může v nich vyvolávat pocity méněcennosti, se v Norsku debatuje už delší dobu. "Věříme, že by nové nařízení mohlo významně zmírnit negativní dopady, které zejména na děti a dospívající podobný obsah má," uvedlo ministerstvo v oficiálním prohlášení.

