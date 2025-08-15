Noc je jejich den. Rodiče vychovávají děti jako noční sovy a internet zuří

Magazín

Večeře po deváté, hraní do půlnoci, večerka až v brzkých ranních hodinách. Pro Američanku Emily Boazmanovou a její rodinu je to naprosto normální denní režim. A i když jim to vyhovuje, uživatelé sociálních sítí mají na věc jiný názor.
Foto: Profimedia.cz

Američanka Emily Boazmanová z Clovis v Novém Mexiku nikdy nebyla ranní ptáče. Když se jí narodily tři děti - dnes devítiletá Crew, sedmiletá Knox a tříletý Keen -, rozhodla se přijmout svůj přirozený biorytmus naplno.

"Vždycky jsem byla noční sova. Nejvíc toho zvládnu udělat večer," říká pětatřicetiletá Emily, která své děti učí doma. "Díky tomu si můžeme nastavit režim podle sebe," dodává.

A ten rozhodně není klasický.

Večeře po deváté večer. Hraní a rodinný čas až do půlnoci. Děti obvykle usínají po půlnoci a celý den se rozbíhá až kolem půl jedenácté dopoledne. Emily s manželem Jakem, čtyřiačtyřicetiletým státním zástupcem, chodí spát kolem druhé ráno. A často všichni spí v jedné posteli.

Spánek v jinou dobu

Rodina se svým přístupem nijak netají - naopak. Na sociálních sítích, hlavně na TikToku, otevřeně sdílí jejich rutinu.

A reakce? Rozhodně nejsou jen pozitivní.

"Denně mi chodí tisíce nenávistných komentářů," přiznává. "Lidi nám říkají, že jsme sobečtí a že je to týrání dětí. Že potřebují spánek - který ale mají, jen jindy - a disciplínu. Tu taky mají," popisuje a přiznává, že ji kritika zpočátku bolela. "Jsou to takové malé rány do břicha. Ale pak si připomenu, že ti lidé mě neznají a nejsou součástí našeho života."

"Naštěstí máme kolem sebe komunitu podobně nastavených lidí. Moje sestry a jejich rodiny jsou taky noční sovy. My to tak prostě máme," doplňuje.

Klid a pohoda

Jejich večer začíná kolem deváté, kdy Jake připravuje večeři - a jedí kolem 21:30. Děti si hrají do půlnoci, zatímco Emily o sebe pečuje nebo uklízí. Tříletý Keen usíná obvykle ve 23:30, starší dívky následně po půlnoci.

A spánek? Dětí se podle Emily rozhodně netýká jeho nedostatek. "Spí 9 až 11 hodin denně. Někdy si Keen ještě dá pozdní odpolední šlofík. Spánku mají víc než dost," tvrdí a dodává, že děti mohou jít spát i dříve, pokud chtějí. "Můj syn si o to často říká. Prostě ho uložíme," doplňuje.

Školní docházka a práce 

Emily děti vzdělává doma. Den začínají mezi 9:30 a 11:00. Jedinou výjimkou jsou týdenní setkání s domácí výukovou skupinou v 9 ráno a nedělní bohoslužby v 10. "A i tehdy to děti zvládají v pohodě," říká.

Na druhou stranu Jake musí být v práci jako okresní prokurátor už v 8 ráno. Jak to zvládá? Prý je zvyklý spát málo, proto s tím nemá problém. 

"Celá moje rodina jsou noční sovy. Když jsme chodili do běžných škol, na vysokou, pracovali jsme od brzkého rána - prostě jsme šli spát dřív. Žádný problém. Měli jsme ranní vstávání vždycky neradi, ale zvládli jsme to," tvrdí Emily.

Proti proudu

Možná nejde o režim, který by vyhovoval každému. Příběh Emily a její rodiny ale ukazuje, že štěstí spočívá v tom, jak svůj čas využíváte. A že jít proti proudu nemusí být nutně špatně - pokud vám to funguje. "Prostě nám to takhle vyhovuje. Jsme šťastní - spolu, a děti mají všechno, co potřebují," uzavírá noční sova a maminka tří dětí.

 
