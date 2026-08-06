Nízká hladina Dunaje odhalila nečekaný nález. Pod vzácným strojem z války ležely lidské ostatky

Dunaj v Budapešti vydal svědectví staré více než 80 let. Kvůli rekordně nízké hladině vody se mezi kameny na nábřeží u Batthyányho náměstí objevila nečekaná silueta - téměř kompletní německý vojenský motocykl z období druhé světové války. Nález ale neukrýval jen vzácný kus techniky. Pod strojem odborníci objevili také lidské ostatky a v okolí další nebezpečné pozůstatky válečného materiálu.
Když si kolemjdoucí všimli části motorky vyčnívající z říčního dna, netušili, jak významný objev mají před sebou. Až odborníci z maďarského Vojenského historického institutu a muzea po příjezdu potvrdili, že jde o německý motocykl DKW NZ 350-1 z druhé světové války.
Stroj strávil pod vodou desítky let, přesto se dochoval v překvapivě dobrém stavu. Motocykl je téměř kompletní, což z něj dělá mimořádně cenný historický nález. Říční bahno navíc mělo na motocykl překvapivě příznivý účinek. Zachovalo nejen samotný stroj, ale také části výstroje - například popruh typu Y a pouzdro na bajonet.
Lidské ostatky a munice
Nízká hladina vody ale neodhalila pouze motocykl. V jeho okolí odborníci našli také německou i sovětskou pěchotní munici, zbytky ručních granátů, dělostřelecké granáty a německé protitankové miny TMi–35. Museli proto zasahovat také pyrotechnici, kteří z místa odstranili celkem deset min.
„Kvůli rozmanitosti doprovodných nálezů, které se objevovaly při odstraňování bahna a naplavenin, je pravděpodobné, že se z vody vynořila jakási válečná odpadní jáma, do níž byly po skončení obléhání naházeny jak odpadky, tak vojenský materiál,“ přiblížil Vojenský historický ústav a muzeum Ministerstva obrany Maďarska.
Při dalším průzkumu místa navíc odborníky čekalo ještě jedno překvapení. Pod motocyklem nalezli lidské ostatky. „Na základě nalezeného materiálu bylo možné předpokládat, že mají vojenskou souvislost a pocházejí z období druhé světové války,“ dodala instituce.
Kolik může válečný poklad z Dunaje stát?
Model DKW NZ 350 se objevil v roce 1938 a během druhé světové války patřil mezi nejrozšířenější německé vojenské motocykly. Wehrmacht ho využíval především pro spojovací a průzkumné úkoly.
Právě díky odolné konstrukci se stal jedním z typických strojů německé armády. Přestože se dodnes dochovalo více exemplářů, nález přímo v korytě Dunaje je mimořádně vzácný.
Z historického hlediska jde především o cenný artefakt, zajímavá je ale také jeho možná hodnota pro sběratele. Skutečnost, že se motocykl zachoval téměř kompletní a navíc má jedinečný příběh nálezu, může jeho cenu výrazně zvýšit.
Motocykly DKW NZ 350-1 v nekompletním nebo nerenovovaném stavu se mezi sběrateli prodávají za několik tisíc eur. Zachovalé a provozuschopné kusy se pohybují přibližně mezi 7000 až 12 000 eur (asi 175 až 300 tisíc korun). Originální vojenské exempláře po kvalitní renovaci mohou dosáhnout hodnoty kolem 12 000 až 18 000 eur, tedy přibližně 300 až 450 tisíc korun.
VIDEO: Nejvýše položené motocyklové muzeum
Zdroj: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Daily News Hungary
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