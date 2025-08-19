Nikdy víc není jen fráze. Festival NeverMore 68 připomíná srpen 1968 i Ukrajinu

"Ve veřejném prostoru chyběla větší akce, která by lidem nabídla možnost společně si toto výročí připomenout," vypráví Barbora Šubrtová. Osud ale zasáhl - v únoru 2022 napadlo Rusko Ukrajinu, historická paralela byla až příliš zjevná.
A byl to další impuls k vytvoření NeverMore 68 a první ročník dostal jasné téma - svoboda, okupace, odpor.
"První ročník NeverMore 68 vznikal v době, kdy do Česka přicházely statisíce ukrajinských uprchlíků a společnost byla nečekaně jednotná v odporu vůči ruské agresi. Tehdy bylo jasné, že historická paralela s rokem 1968 není jen symbolická, ale až děsivě aktuální," popisuje Barbora, která se k projektu připojila až po jeho vzniku. Dnes stojí za programovou dramaturgií festivalu.
NeverMore 68 se každým rokem rozrůstá. Ze série hudebních vystoupení a projevů se stal plnohodnotný kulturně-vzdělávací festival, kde nechybí debatní panely, výstavy, interaktivní instalace, filmové projekce a třeba také prezentace občanských iniciativ.
Jak svět viděl Srpen 68
Téma letošního ročníku - "Jak viděl svět Srpen 1968" - se dívá na okupaci očima zahraničních médií. Reaguje tak nejen na výročí samotné události, ale i na proměnu geopolitického klimatu po nástupu Donalda Trumpa a pokračující hybridní válku Ruska.
"Cítili jsme, že je důležité připomenout, jak se svět tehdy díval na naši okupaci, a zamyslet se, jak se dnes díváme my na jiné konflikty," vysvětluje Barbora.
Výsledkem je mimo jiné výstava British Perspective, kterou dramaturgyně sama připravovala. Obsahuje dosud nepublikované materiály z jednání britské vlády i dobové zprávy z archivů ministerstev zahraničí.
NeverMore 68
- Kdy? 21. srpna 2025, od 14:00
- Kde? Bruselská cesta
- Co na vás čeká? Debaty, výstavy, interaktivní instalace, hudba, film
- Jeden z hlavních taháků? Promítání filmu "Vlny" Jiřího Mádla
- Co může zaujmout většinu? Interaktivní Mapa okupace a simulátor letu F16
- Klíčová funkce? Největší občanská připomínka událostí 21. srpna 1968
Napříč generacemi
Festival má od počátku ambici promlouvat napříč generacemi. Mladým lidem přibližuje historii v přístupných formátech - skrze podcasty, filmy, interaktivní instalace -, zatímco starší generace zde nachází prostor pro reflexi a vzpomínání.
Zapojené jsou instituce jako Paměť národa, Muzeum paměti XX. století, Díky, že můžem, Český rozhlas nebo organizace jako Memorial a Gulag.cz. A jedním z vrcholů letošního ročníku bude projekce oceňovaného filmu Vlny režiséra Jiřího Mádla, který zachycuje napětí i odvahu v mediálním prostoru roku 1968.
"Také bychom rádi více zapojili organizace, které pracují s dětmi a mladými lidmi. To téma podle mě ani po třiceti letech od revoluce nemá ve školách takový prostor, jaký by mít mělo," doplňuje Šubrtová.
Obtížné otázky
Festival se nevyhýbá obtížným otázkám: Jak silné jsou paralely mezi rokem 1968 a dneškem? Proč část společnosti relativizuje okupaci? Co znamená svoboda slova v době dezinformací?
A Barbora Šubrtová má v odpovědích jasno: "V obou případech - tehdy i dnes - šlo o národy, které chtěly jít vlastní cestou a byly zastaveny tanky. Tehdy sovětskými, dnes ruskými. Měli bychom si připomínat, jak jsme se cítili, když svět mlčel. A právě proto bychom dnes neměli mlčet."
Žádná prázdná fráze
Barbora zdůrazňuje, že NeverMore 68 není jen festival. Je to připomínka hodnot, které jsou dnes často ohrožovány: svoboda, pravda, empatie. Je to prostor, kde se potkávají generace, kde se diskutuje a kde vznikají nové vazby.
"I když je někdy těžké si tu naději udržet, dávají mi ji lidé, kteří se festivalu účastní - mladí i starší, kteří přicházejí, naslouchají, diskutují, nesou si to dál," tvrdí Barbora.
"Pro mě osobně nejde jen o okupaci. Je to konec nějakého snu a ideálu spravedlivé a demokratické společnosti, který jsme jako národ měli - a který Sovětský svaz zadupal do země. V poslední době mě nejvíce překvapilo, jak rychle se změnila nálada ve společnosti. Dokonce i tak jasná historická událost jako 21. srpen 1968 je dnes relativizována - lidé opakují dezinformace, že nás tehdy okupovali Ukrajinci," říká se znepokojením.
I proto "Nikdy víc" není jen prázdná fráze. Je to závazek.
Dramaturgyně propojující historii a současnost
Barbora, která je nyní výraznou tváří festivalu, se ke kultuře dostala trochu oklikou. Po studiích kulturní antropologie se vrhla do světa hudby a produkce, působila jako tisková mluvčí a dramaturgyně, vystupovala jako DJka a také jezdila jako tour manažerka s kapelami.
Po covidu však přišla změna - nabídka stát se součástí programového týmu Výstaviště. "Areál Výstaviště jsem znala dobře a měla ho ráda. To, že dnes mohu dělat akce, které nejsou jen zábavou, ale nesou důležité společenské poselství, je pro mě klíčové," uzavírá.
A právě to se zrcadlí v projektu NeverMore 68.
Přijďte si připomenout, proč je důležité nezapomínat - a proč je dnes svoboda opět tématem číslo jedna.