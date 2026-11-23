Bylo to v lednu, mrzlo. Ona si jednou rukou a hlavou přidržovala u stropu autobusu těžkou překližkovou desku, tou druhou se ji snažila přišroubovat. Málem brečela. Sedmadvacetiletá Danielle z New Jersey přitom předtím nikdy nedržela v ruce nářadí. Přesto za tři roky vlastníma rukama proměnila vyřazený školní vůz s nájezdem přes 320 tisíc kilometrů v domov o ploše 10,4 metru čtverečního.
Danielle toužila po vlastním zázemí i volnosti na cestách. Při pohledu na ceny nemovitostí jí ale rychle došlo, že na klasický dům jen tak nedosáhne a v pronajatém bytě nechtěla utápět většinu výplaty. Začala proto hledat jinou cestu – a našla ji na facebookovém Marketplace.
Mezi inzeráty narazila na typický žlutý školní autobus Chevrolet Express z roku 2007, který měl v době koupě najeto 200 tisíc mil, tedy přes 320 tisíc kilometrů. „Vybrala jsem si autobus, protože nabízí víc prostoru než dodávka a stojí méně peněz. Navíc jsem si ho mohla upravit přesně podle svých představ,“ vysvětluje. Pořídila ho v přepočtu zhruba za 117 tisíc korun.
Autobus koupila v září 2021 a rovnou se pustila do rozsáhlé proměny. I tak jí celý projekt zabral tři roky a podle vlastního odhadu do něj investovala celkem 668 tisíc korun, přičemž dokupovala třeba solární systém a na větší částku vyšla i dostatečná izolace.
Přes pláč i mráz
Největší výzvu představovala samotná přestavba. Danielle totiž předtím nikdy nepracovala s nářadím. Přesto se pustila do bourání, stavby nových konstrukcí i závěrečných úprav. A přibližně 85 procent veškeré práce zvládla sama.
V jejím domě na čtyřech kolech byste dnes našli místo na spaní, kuchyň s indukční varnou deskou, koupelnu se sprchou i střešní okno, které umožňuje přístup na střechu. Danielle se navíc nebála sama se pustit i do realizace kompostovací toalety. A i když mladé ženě odvaha nechybí, samostatná práce přinášela pořádně náročné chvíle.
Jednu z nejtěžších zkušeností zažila během mrazivého ledna, kdy se v nevytápěném autobuse pokoušela připevnit ke stropu velké překližkové desky. „Dostat je nad hlavu byla výzva. Přišroubovat je jednou rukou, zatímco jsem si je přidržovala hlavou a druhou rukou, bylo ještě těžší. Dělat to všechno v promrzlém autobuse na začátku ledna tomu rozhodně nepomohlo. Myslím, že jsem ten den i brečela,“ vzpomíná.
Kvůli podobným chvílím během tříleté přestavby měla někdy pocit, že projekt nikdy neskončí. A když se dívala na rozestavěnou postel, představovala si, jaké to jednou bude usínat v hotovém domově bez pilin, zbytků dřeva a rozházeného nářadí.
Nechtěla pracovat jen na nájem
Dnes je Danielle vděčná, že svůj sen kvůli nelehkým chvílím nezahodila, a je šťastná, že se nevzdala představy žít netradičně a svobodněji. „Věděla jsem, že pokud projekt nedokončím, alternativou bude bydlet v bytě a pracovat jen proto, abych si mohla dovolit střechu nad hlavou. Takhle jsem žít nechtěla,“ říká.
„Pamatuji si dny, kdy to byla jen myšlenka napsaná na kusu papíru. Potom jsem vlastnila školní autobus. A teď je z něj domov,“ uvádí s tím, že svým příběhem chce povzbudit i ostatní, aby se nebáli pustit do vlastních plánů. „Jste schopnější, než si možná sami myslíte, tak sněte ve velkém,“ uzavírá.
Zdroj: The Sun, Profimedia
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