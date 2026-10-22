Mladý pár z východního Německa se v roce 1988 pokusil přes Šumavu uprchnout na Západ. Frank a Heike překonali technické zabezpečení hranice, v extrémní sněhové bouři ale zemřeli vyčerpáním a podchlazením pouhé čtyři kilometry od svobody.
Na jaře roku 1988 nachází lesníci pod šumavským Poledníkem dvě lidská těla. Patří mladému páru z NDR, který je už několik týdnů nezvěstný. Jejich auto zůstalo opuštěné daleko pod horami a uvnitř něj téměř všechno, co si s sebou přivezli. Do lesa si vzali jen peníze, pasy a kompas. Jako by přesně věděli, kam míří. Co ale jejich cestu nakonec překazilo? Jak a proč dva mladí lidé zahynuli?
Frank Labuschin na první pohled nežil život člověka, kterému by v tehdejší NDR materiálně něco zásadního chybělo. Měl práci, opravoval dům, zajímal se o auta a motorky. Přesto se svěřoval, že ve své zemi nevidí budoucnost. Když se pak se svou přítelkyní Heike Bischofovou na jaře 1988 ztratí, začne se postupně skládat verze, že jejich cesta do Československa nebyla obyčejným výletem.
Jejich vůz se najde nedaleko Sušice, přibližně dvacet kilometrů od státní hranice. Většina věcí zůstane uvnitř. Frank a Heike pokračují pěšky přes Srní směrem k Poledníku, do oblasti, která tehdy patří k nejhůře přístupným částem pohraničí. Právě v těch dnech navíc Šumavu zasáhne extrémní počasí a sníh místy vyřadí i zařízení, které má upozorňovat pohraničníky na narušení hranice.
Příběh dvojice tak dodnes stojí na pomezí tragédie, útěku a jednoho z posledních dramat železné opony. Některé okolnosti jejich cesty lze rekonstruovat velmi přesně, jiné zůstávají otevřené. Proč zvolili právě tuto trasu? Co se odehrálo během posledních hodin jejich cesty? A jak blízko se nakonec dostali k cíli, za kterým se vydali? Druhý díl Podivných zločinů skládá jejich poslední cestu krok za krokem.