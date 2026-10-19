Nikdo nechápal, jak se to mohlo stát. Londýnem se prohnala ničivá vlna, jenže tehdy nepršelo

Zní to jako historka vymyšlená po několika půllitrech. V říjnu 1814 ale skutečně v jednom z londýnských pivovarů praskla obří káď s porterem a masa piva se vyvalila do ulic. Katastrofa si vyžádala osm obětí. Překvapivé je i to, co následovalo: pivovar nebyl shledán odpovědným a nejznámější příběh o katastrofě si zřejmě vymyslely až další generace. Co se v ulicích Londýna tehdy skutečně odehrálo?
Bylo pondělí 17. října 1814 a v londýnském pivovaru Horse Shoe na Bainbridge Street končil obyčejný pracovní den. George Crick, jeden ze zaměstnanců podniku Henry Meux & Co., si kolem půl páté odpoledne všiml něčeho, co na první pohled nevypadalo nijak dramaticky.
Z obrovské dřevěné kádě plné porteru sklouzla jedna z mohutných železných obručí, které držely její stěny pohromadě. Podobné věci se podle jeho pozdější výpovědi stávaly několikrát do roka. Nadřízený mu proto řekl, aby závadu nechal opravit později.
Tentokrát ale rutina skončila katastrofou.
Zhruba o hodinu později se z pivovaru ozvala rána. Obří káď se roztrhla a její obsah se vyvalil ven. Síla unikající kapaliny poškodila další sudy a zásobní nádoby a spustila řetězovou reakci. „Byl jsem na plošině asi třicet stop od kádě, když praskla. Uslyšel jsem náraz a okamžitě běžel do skladu,“ vypověděl později Crick. Podle jeho slov způsobilo protržení „strašlivou zkázu“ a poškodilo další nádoby v okolí.
Před pivem nebylo úniku
Během několika okamžiků se tak z pivovaru vyvalilo obrovské množství tmavého porteru.
Přesný objem dnes už nejspíš není možné určit s úplnou jistotou. Historické zdroje se rozcházejí v tom, kolik piva bylo v samotné prasklé kádi a kolik ho uniklo po poškození dalších nádob. Smithsonian Magazine upozorňuje, že odhady velikosti kádě se pohybují v širokém rozmezí. Jisté však je, že šlo o stovky tisíc litrů a následná vlna dosahovala podle pozdějších rekonstrukcí několika metrů.
Pivo prorazilo zadní stěnu pivovaru a vtrhlo do okolní čtvrti St Giles. Nebyla to výstavní část georgiánského Londýna. Šlo o hustě zastavěnou a velmi chudou oblast, v níž celé rodiny žily také ve sklepních místnostech pod úrovní ulice. Právě tam se povodeň ukázala jako nejnebezpečnější. Kapalina měla jen málo možností, kam odtéct, zaplavovala domy a některé chatrné konstrukce pod jejím náporem nevydržely.
Nejtragičtější scéna se odehrála v New Street. V jednom ze sklepních bytů se totiž téhož dne sešli lidé na smutečním bdění za dvouletého Johna Savilla, který zemřel předchozího dne. Vlna piva zasáhla dům a část stavby se zřítila.
Mezi mrtvými byla chlapcova matka Anne Savilleová. Jinde povodeň smetla další dvě ženy, Hannah Banfieldovou a její matku Mary, které byly právě doma u čaje. „Obě strhl proud a obě zahynuly,“ popisuje rekonstrukce britského Independentu.
Celkem katastrofa připravila o život osm lidí. Mezi mrtvými byly především ženy a děti, což souviselo i s denní dobou: řada mužů a starších chlapců z chudé čtvrti byla totiž ještě v práci.
Dobové popisy toho, co následovalo, přitom působí mnohem méně groteskně než pozdější legendy. Lidé se brodili pivem a troskami a snažili se dostat k zasypaným. Tehdejší londýnské noviny podle Independentu dokonce chválily chování místních obyvatel. Dav měl údajně zůstávat ukázněně potichu, aby záchranáři mohli slyšet volání lidí uvězněných pod sutinami.
Právě tady se ale skutečnost výrazně rozchází s nejslavnějším příběhem, který se k londýnské pivní povodni dodnes váže.
Často se totiž vypráví, že obyvatelé po katastrofě vybíhali s hrnci, kbelíky a džbány, nabírali pivo přímo z ulic a začali se hromadně opíjet. Některé verze dokonce tvrdí, že další oběti zemřely na otravu alkoholem.
Historik Martyn Cornell ale upozorňuje, že pro takový obraz neexistuje v tehdejším tisku žádná opora.
„Žádné londýnské noviny neuvádějí, že by se někdo pokoušel pivo po povodni pít,“ řekl Independentu. Podle něj dobové zprávy naopak popisují shromážděné obyvatele jako poměrně ukázněné. Příběhy o nepokojích a hromadném opíjení se objevily až mnohem později. Následné vyšetřování navíc dnes působí skoro stejně překvapivě jako samotná katastrofa.
Porota totiž pivovar nikdy neshledala odpovědným. Událost označila za nevyhnutelnou nehodu, tehdejší terminologií za „act of God“, tedy zásah vyšší moci. Rodiny obětí tak od společnosti Henry Meux & Co. nikdy žádné odškodnění nedostaly.
Ne všichni se s takovým závěrem spokojili. Anonymní pisatel, který se v dopise deníku Morning Post podepsal jako „přítel lidstva“, upozorňoval, že podobné neštěstí bylo možné předvídat. Pivovary a lihovary s obrovskými zásobními nádobami podle něj představovaly nebezpečí, které by nemělo být tolerováno přímo uprostřed města.
Ironií příběhu je, že zatímco pozůstalí nic nedostali, samotnému pivovaru stát finančně ulevil. Společnost získala možnost odečíst spotřební daň, kterou už za pivo zničené při katastrofě zaplatila. Pro podnik šlo o významnou pomoc, protože ztráta obrovského množství porteru představovala citelnou finanční ránu. Pivovar nakonec katastrofu ustál, výrobu obnovil a Horse Shoe Brewery fungoval ještě více než století. Zavřel až v roce 1921. Na místě někdejšího areálu později vyrostlo Dominion Theatre.
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Zdroj: The Independent, HISTORY – „The London Beer Flood“, Smithsonian Magazine , HISTORIC UK
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