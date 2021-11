Kultovní seriál Jen počkej, zajíci! má novou podobu. Fanoušci jsou zděšeni

Legendární dětský animovaný seriál z dob Sovětského svazu Jen počkej, zajíci! se dočkal pokračování. Ruská společnost Sojuzmultfilm zveřejnila trailer a u diváků se okamžitě dočkala ostrých reakcí.

Nový projekt se jmenuje "Jen počkej, zajíci! Prázdniny". V něm se k dobrodružstvím vlka a zajíce přidají další postavy jako jezevec, srnec nebo ježek hacker. Někteří diváci byli naštvaní, že nové postavy nejsou vytvořeny pomocí původní animace.

"Nový seriál můžete považovat za alternativní vesmír, ale ne za přímé pokračování toho klasického," tvrdí zástupci společnosti Sojuzmultfilm s tím, že je určený především dětem mezi šesti a osmi lety. Upoutávku společnost zveřejnila na svém youtubovém kanálu. Pravděpodobně kvůli strachu z negativních reakcí ale znemožnila uživatelům krátký klip komentovat.

Na ruském webu Shazoo si čtenáři v diskuzích pod článkem ale nebrali servítky a vzkazovali tvůrcům: "Dědové vytvořili božský originál. Tohle vytvořili nějací šílenci z nové generace", "Díky pár lekcím na YouTube jste vytvořili laciné 3D modely postav. Je to trapné", "Vypadá to na h***o, hlavně zajíc je na h***o, no a vlk taky."