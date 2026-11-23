V červnu 1867 popravili v Mexiku mladšího bratra rakouského císaře Františka Josefa. Smrt Maxmiliána Habsburského však odstartovala ještě podivnější příběh. Lékaři jeho tělo nabalzamovali a podle dobových svědectví mu vložili do očních důlků skleněné oči. Fotograf pak pořídil snímky, které se prodávaly jako suvenýry. Z popraveného panovníka se stal symbol, nad jehož osudem žasla Evropa.
Na fotografii leží mrtvý muž v rakvi. Má upravený plnovous, obličej obrácený k objektivu a nepřirozeně působící oči. Ještě nedávno vládl Mexiku. Nyní si jeho posmrtný portrét mohou koupit lidé, kteří ho nikdy neviděli živého. Píše se rok 1867 a fotografie popraveného císaře Maxmiliána Habsburského se mění v nečekaně žádané zboží.
Za snímky stojí francouzský fotograf François Aubert, který v Mexiku působil už od roku 1854. Dokumentoval také Maxmiliánovu vládu a císařský dvůr. Po pádu monarchie však obrátil objektiv k jejímu tragickému konci. Zachytil místo popravy, její vykonavatele, panovníkův oděv i nabalzamované ostatky. Samotnou popravu nevyfotografoval a podle historika fotografie Jesseho Lernera není jisté, zda jí vůbec osobně přihlížel.
Maxmilián se narodil roku 1832 jako mladší bratr Františka Josefa I., manžela císařovny Sisi. Prošel rakouským námořnictvem, spravoval habsburské državy v severní Itálii a oženil se s belgickou princeznou Charlottou. Když mu Napoleon III. za podpory mexických konzervativců nabídl císařskou korunu, rozhodl se přijmout vládu nad vzdálenou zemí.
V květnu 1864 dorazil do Mexika, které však rozdělovala občanská válka. Republikáni vedení prezidentem Benitem Juárezem novou monarchii odmítali. Maxmilián si navíc svými liberálními reformami znepřátelil část původních spojenců. Jakmile Napoleon III. začal stahovat francouzské jednotky, císařství se zhroutilo.
Dostal oči ze sochy Panny Marie?
Republikáni Maxmiliána zajali v Querétaru. Vojenský soud jej odsoudil k smrti a 19. června 1867 ho společně s generály Miguelem Miramónem a Tomásem Mejíou zastřelila popravčí četa.
Tím však nejpodivnější kapitola jeho příběhu teprve začala.
Mexické úřady nechaly císařovy ostatky nabalzamovat. O zákrok se postaral lékař Vicente Licea, jehož postup později vyvolal rozporuplná svědectví. Největší pozornost přitahovala Maxmiliánova tvář.
„Vložil mu dvě velké černé skleněné oči, protože neměl modré,“ napsal anonymní pisatel v dopise, který 11. srpna 1867 otiskl pařížský deník Le Figaro. Autor tvrdil, že fotografie získal od lékaře, jenž tělo balzamoval.
Podle historika Jesseho Lernera pocházely oči ze sochy Panny Marie de los Remedios. Jiné historické zprávy však zmiňují svatou Uršulu. Sám Licea ve své zprávě tvrdil, že použil oční náhrady z vlastního lékařského vybavení. Skutečný původ umělých očí proto zůstává nejistý.
Dobový dopis zachycuje také reakci na fotografie popravčí čety. „Vojáci mají odpudivé, zlověstné tváře,“ napsal anonymní autor. Zároveň ho překvapil vzhled údajného střelce: „Desátník, který Maxmiliána zabil, je velmi pohledný mladík. Má laskavou tvář.“ Jeho hodnocení představuje osobní dojem pisatele, nikoliv nezávislé ověření totožnosti střelce.
Aubertovy snímky se mezitím začaly šířit po Mexiku i Evropě. Historik Lean Sweeney v odborném časopise Historia Mexicana popisuje, jak obchodníci nabízeli malé fotografie císařovy hlavy a trupu za několik reálů. Snímek celého nabalzamovaného těla s umělýma očima stál dva pesos.
Sám Aubert své fotografie propagoval v dobovém tisku. „V tomto fotografickém ateliéru budou k prodeji historické pohledy na obléhání Querétara, portrét mrtvého Maxmiliána a historických osobností,“ hlásal podle výzkumu mexického Národního institutu antropologie a historie jeho inzerát ze září 1867.
Návrat domů
Z panovníkovy smrti se stal obchodní artikl. Fotografické kartičky zachycovaly nejen jeho ostatky, ale také oděv spojovaný s popravou. Historici upozorňují, že některé snímky získaly téměř náboženský význam a připomínaly relikvie.
Pro Napoleona III. představovaly nepříjemnou připomínku neúspěšné francouzské intervence. Podle newyorského Muzea moderního umění francouzské úřady cenzurovaly zprávy i fotografie o popravě. Jednoho obchodníka dokonce uvěznily kvůli držení zakázaných snímků. Jejich šíření však nezastavily.
Maxmiliánovo tělo se mezitím stalo předmětem diplomatického vyjednávání. Mexická vláda odmítla vydat ostatky rakouskému viceadmirálovi Wilhelmu von Tegetthoffovi bez písemného pověření od císařské rodiny nebo rakouské vlády.
Ve stanovisku ze 4. září 1867 mexické ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že o ostatky pečuje „s úctou a důstojností, jaké náleží každému mrtvému“.
Po splnění požadovaných formalit Mexiko tělo vydalo. Do Evropy jej přepravila fregata Novara, stejná loď, která Maxmiliána roku 1864 dopravila do Mexika. Dne 18. ledna 1868 připlula do Terstu a ostatky následně zamířily do vídeňské císařské hrobky.
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Zdroj: Le Figaro, 11. srpna 1867 – archiv MoMA, Jesse Lerner: Imported Nationalism, Cabinet (2001–2002), Lean Sweeney: Sobre su cadáver, Historia Mexicana (2019), Dimensión Antropológica, č. 77 (2019) , Muzeum zámku Miramare – životopis Maxmiliána Habsburského
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