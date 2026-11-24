Když si francouzský novinář Baptiste Cogitore nechal přeložit jedenáct stránek české divadelní hry z terezínského archivu, překladatelka vyprskla smíchy a nevěřila, že ji napsalo dítě. Autorem byl čtrnáctiletý Hanuš Hachenburg, který v roce 1944 zahynul v Osvětimi. Ačkoliv po něm nezbyla jediná fotografie, jeho verše i osud teď ožívají v nové knize Chlapec kometa.
Život Hanuše Hachenburga se nacistické mašinérii podařilo téměř vymazat. Zbylo po něm jen pár dat a vzpomínky několika přeživších pamětníků, kteří byli jeho vrstevníky. Především se ale dochovala jeho tvorba: verše, úvahy, glosy a také divadelní hra Hledáme strašidlo, spojené s časopisem Vedem, který vydával chlapecký Domov 1 v terezínském ghettu.
Vydání jeho básní iniciovalo v roce 2010 pražské gymnázium Přírodní škola; vyšly v nakladatelství Baobab pod názvem Hned vedle bílá barva mráčků. O rok později Hanušovy texty zaujaly francouzského autora Baptista Cogitora. Natočil o něm dokumentární film Le Fantôme de Theresienstadt a posléze jeho příběh zachytil dokumentárně-literární formou v knize Chlapec kometa, která letos vyšla v českém překladu Jany Chartier.
Před 85 lety přijel první transport do Terezína
Dne 24. listopadu 1941 dorazil z Prahy do Terezína první transport židovských vězňů. Takzvané Aufbaukommando (AK I) tvořilo 342 mužů, kteří měli připravit pevnostní město na příjezd dalších tisíců deportovaných. Tím začala historie terezínského ghetta, kterým v následujících letech prošly desetitisíce Židů. O necelý rok později sem byl deportován také čtrnáctiletý Hanuš Hachenburg.
V rozhovoru pro Paměť národa mluví Baptiste Cogitore o tom, čím ho Hanušův příběh přitahoval, ale také o estetických a etických dilematech při literárním zpracování osudu, který má tolik bílých míst.
Texty Hanuše Hachenburga objevila v terezínském archivu vaše žena Claire Audhuy. Kdy jste pochopil, že o něm chcete vědět víc, jít po jeho stopách, natočit film a pak napsat knihu?
Claire objevila Hanuše pro sebe a pro nás. Ovšem předtím se o něj zajímali i další lidé, zejména studenti a učitelé gymnázia Přírodní škola v Praze. My jsme ho objevili v roce 2011. Claire tehdy psala disertaci o tajných divadelních inscenacích v nacistických koncentračních táborech. V archivu Památníku Terezín narazila tak trochu náhodou na jedenáct stránek psaných česky jako divadelní hra. Šlo o Hanušovu hru Hledáme strašidlo. Stránky si vyfotila a ve Štrasburku požádala jednu Češku o překlad. A ta hned při prvním čtení vyprskla smíchy: „Je to hrozně vtipné!“ Když četla dál, ptala se: „Co je to za příběh? Je hrozně zvláštní. Říkáte, že to napsalo dítě?“
Ze začátku jste tedy vůbec nevěděli, kam vás ten příběh zavede…
Ani jsme neznali jeho jméno, protože text byl podepsaný jen zkratkou „Ha-“. Čekalo nás tedy dlouhé pátrání. První etapou bylo vydání jeho hry a jeho básní. Bylo to jako když člověk tahá za nitku, myslí si, že brzy narazí na konec, ale ona se odvíjí z klubka stále dál. Rozhodli jsme se najít přeživší pamětníky, udělat s nimi rozhovory. Během jejich natáčení vznikla myšlenka na film. Po jeho uvedení přišla pandemie covidu, a během lockdownu jsem se vrátil k archivním textům. Právě tehdy ke mně přišla myšlenka na knihu, touha prozkoumat Hanušův kratičký život přesněji, intenzivněji a důvěrněji. Kniha Chlapec kometa vyšla ve francouzštině a letos v létě i v českém překladu. V říjnu jsem se vrátil do Památníku Terezín představit knihu a film. Takže ten příběh pokračuje a nevíme, kam nás zavede dál.
Vaše kniha se pohybuje mezi dokumentárním vyprávěním a románem. Myslím, že jste si stanovil hranici, kterou nepřekračujete…
Myslím, že existují dva typy spisovatelů: romanopisci a vypravěči. Romanopisec vytváří celý vlastní svět, který funguje sám o sobě. Vypravěč je tu od toho, aby vyprávěl příběh a seznámil s ním ostatní. Díky téhle knize jsem zjistil, že nejsem romanopisec, ale vypravěč. Vymýšlet si je pro mě komplikované, protože jsem vystudovaný novinář, i když s literárním rozměrem. V knize na několika místech zpochybňuji vlastní psaní, když říkám: „Není to trochu laciné, vodit postavu takhle jako loutku, když vím, co se stane, ale ona to neví?“
S tím mám trochu potíž, nejen jako autor, i jako čtenář. Romány samozřejmě čtu, ale romány, o kterých se ve francouzštině říká, že jsou „šité bílou nití“, kde je zápletka konstruovaná na milimetry, ty mě moc nezajímají. Mám raději romány, v nichž zůstávají slepé skvrny, místa, kam nedopadá světlo. Moje kniha nabízí jakousi úmluvu se čtenářem, a trvalo mi dlouho, než jsem ji přijal a řekl si, že kniha je v tomhle dost jasná. Je v ní skutečně spousta dokumentů a pramenů. A trvalo mi, než jsem přijal roli výzkumníka. Je to totiž hypotéza, kým Hanuš mohl být – podle svědků, podle textů, které napsal a které pocházejí jen z jediného roku jeho života. Nežil dlouho, ale všechno, co po něm máme, jsou jeho texty. Dalšími dílky puzzle jsou zkušenosti lidí, kteří prošli stejnými místy jako on, přežili a vyprávěli o tom. Mnohé dílky ale chybějí, hlavně o jeho rodičích víme velmi málo.
Na začátku příběhu jste odmítl pracovat s možností, že Hanušova matka Eliška byla kurtizána, přestože by vám to nabídlo vypravěčské příležitosti. Jiný autor by se toho možná chopil.
Ta fáma nebo možnost vychází vlastně z jediného svědectví. Jeden svědek napsal, že jeho matka „pracovala“ v kavárně hotelu Esplanade poblíž Václavského náměstí. Proč jsou ve vyprávění toho svědka ty uvozovky? To nevíme. Možná naznačuje, že to nebyla „opravdová práce“? Nevíme. Těch „nevíme“ byl příběh zpočátku plný. Postupně mi přišlo logičtější a soudržnější říci: takhle se to mohlo odehrát, ale je to moje hypotéza.
Historici jsou proto z té knihy trochu na rozpacích, protože postup je historický, ale technika spíš románová. Ale myslím, že kniha je dost transparentní v tom, čím je.
Hanuš Hachenburg (1929–1944)
Narodil se v Praze jako jediné dítě Jiřího Hachenburga a Elišky, rozené Epsteinové. Rodiče se rozvedli a Hanuš se roku 1938 ocitl v židovském sirotčinci v Belgické ulici na Vinohradech. V říjnu 1942 byl deportován do Terezína. Časem se dostal do chlapeckého Domova 1, vedeného progresivním vychovatelem Valtrem Eisingerem. Zde přispíval do časopisu Vedem a napsal i divadelní hru Hledáme strašidlo. V prosinci 1943 byl zařazen do transportu do Osvětimi-Březinky, kde prožil půl roku v tzv. terezínském rodinném táboře. V červenci 1944 byl společně s většinou obyvatel rodinného tábora zavražděn v plynové komoře.
Myslím, že je to velmi poctivý přístup. Vaším hlavním pramenem byly básně a texty Hanuše Hachenburga. Dá se tedy říci, že máte něco, co nám ve vyprávění pamětníků Paměti národa, kteří vzpomínají na svůj život před desítkami let, často chybí: výsledek jeho autentického vnitřního monologu v té konkrétní chvíli.
Já vlastně tak trochu sbírám plody, ale ke stromu přístup nemám. Je to tedy forma rekonstrukce jeho existence, nebo zkoumání existence. V mé knize je málo míst, kde popisuji, co Hanuš cítí. Jakmile se pokouším popsat, co mohl cítit, raději sáhnu po jeho básni.
Možná z věrnosti, z poctivosti, protože Hanuš není jen hrdina mého vyprávění, není to můj výtvor. Byl to skutečný člověk, který měl vlastní myšlenky, prožíval rozhořčení, hněv, naději, lítost. A to všechno nacházíme v podobě drobných klenotů, vzácných a křehkých stop v jeho básních. A tak je lepší se o básně podělit, než kolem nich mudrovat, komentovat je a říkat totéž, jen vlastními slovy.
Jaké bylo přijetí vaší knihy?
Pomohlo mi si uvědomit, že Hanuš existuje v každém čtenáři, že každý čtenář má možnost vytvořit si o něm vlastní představu, třebas i odlišnou od té mojí. A klást si otázku, co nám říká o našem životě, o našem dnešním světě? Jak osvětluje svět minulosti? A jak se může každého čtenáře důvěrně dotknout?
Hanuš v jedné básni mluví o řece a jiskře, o tom, že jiskra je v nás. A v jiné básni říká, že srdce je oheň. A přivést ho zpátky do České republiky, to je ještě další rozměr. Znamená to tak trochu vrátit ho domů. I když jste jistě pochopila, že já to vidím spíš z širšího lidského pohledu než jen v kontextu české literatury.
Neexistuje žádná Hanušova fotografie. Vytvořil jste si pro sebe nějakou jeho podobu?
To je otázka, kterou jsem si položil velmi brzy během procesu vyprávění, ještě před vznikem. Ve filmu ho zobrazuji, rozhodl jsem se dát mu tvář, i z vypravěčských důvodů. Velmi jsem to zvažoval z estetického i etického hlediska.
Ve filmu je přítomen na více úrovních: je tam hlas dítěte, které čte básně, je tam herečka, která hraje postavu Hanuše, jsou tam svědci, kteří o něm mluví. A je tam také kresba: současný kreslíř vytvořil jeho hypotetickou podobu podle rysů jeho matky a otce a podle popisů přeživších. Udělal vlastně jakýsi identikit. Víme tedy, že to byl poněkud éterický chlapec s velkýma očima, často duchem nepřítomný, který trávil hodně času ve své hlavě. Já si ho ale raději představuji jako jakýsi mentální obraz: silná citlivost, soucit s věcmi a bytostmi a také velký pocit samoty.
Když Hanuše v knize oslovujete přímo, ve druhé osobě, je cítit, že k němu nemluvíte jako k dítěti. Spíš jako by byl vaším… společníkem? Kým se pro vás vlastně stal?
Ano, s Claire si někdy říkáme, že vlastně nevíme, jestli je Hanuš pro nás spíš mladší bratr nebo dědeček. Na uvedení knihy Hanušových básní ve Štrasburku, kde byl přítomný i můj dnes již zesnulý dědeček, jsem si uvědomil, že kdyby Hanuš přežil, byl by dnes mladší než on. Najednou mi byl velmi blízký.
To, že ho v knize přímo oslovuji, není otázka stylu nebo efektu. Na začátku jsem se v psaní trochu zasekl, byl jsem příliš v té románové poloze. A tehdy jsem si řekl, překročím koncept postavy a promluvím přímo k němu. Tykal jsem mu, stejně jako bych tykal například Kafkovi, protože mi připadá velmi blízký. Mimochodem, existuje v češtině tykání?
Ano.
Aha, dobře. To znamená, že překladatelka Jana Chartier to mohla zachovat. Zkrátka, to oslovování přišlo samo od sebe. Vidím ho zároveň jako velkého básníka, kterým se mohl stát, i jako ztracené dítě, které je třeba doprovázet a pečovat o něj. Je to pro mě někdo blízký i nekonečně vzdálený.
Hanuš Hachenburg publikoval v časopisu Vedem nejen básně, ale i úvahy a glosy. Kritizoval například kreslíře, kteří na svých obrázcích Terezín záměrně přikrášlovali, kriticky se vyjadřoval i k myšlence sionismu. Která z jeho myšlenek vás osobně nejvíc překvapila?
Řekl bych, že právě ten text o sionismu. Je to ojedinělé, protože židovská správa ghetta byla sionismu spíš nakloněna. Mnoho dětských domovů v Terezíně vedli pedagogové, kteří sdíleli touhu vytvořit v Palestině židovský stát. Všichni Židé ale zjevně sionisty nebyli. Nepochybně se tehdy vedly debaty a on se jich účastnil, nebo aspoň říkal svůj názor. Už tehdy upozorňoval, že tahle myšlenka bude v budoucnu působit problémy. Je to docela ohromující.
A stejně tak fascinující je, v jakém prostředí takto uvažoval. Existují brilantní čtrnáctileté děti, ale když se takto projevuje v ghettu pod dozorem esesáků, má to ještě jiný rozměr. Jak se člověk vymaní z tíživé reality, aby získal takový nadhled? Pro mě byl velmi dojemný text o posměváčcích z řad vrstevníků, kteří si zřejmě tropili žerty z jeho vážně míněných textů.
Ten text mi připadá důležitý i tím, že osvětluje, jak fungoval chlapecký Domov 1, v němž chlapci se svými vedoucími založili samosprávnou Republiku Škid. Pro Hanuše to bylo o to těžší, že tam přišel až později, když se skupina už utvořila. Skrze psaní si nacházel své místo v kolektivu, ale zároveň se tím vystavoval kritice, někdy možná i posměchu nebo útoku. On sám to ve svém textu připomíná, když píše o svobodě slova v rámci časopisu: „Ovšem že nikdo ji výslovně nezakazuje. Ale dotyčný člověk, který něco uveřejní, je jednoduše zesměšněn.“
Myslím, že je důležité připomenout, že v terezínských domovech se setkávaly děti z nejrůznějších prostředí, a zdaleka ne jen přemýšlivé typy.
Ano, v průměru měly dobré vzdělání, byly motivované, ale byly tam děti z věřících rodin i z komunistických rodin, z měšťanských poměrů i z velmi chudého prostředí, depresivní povahy i zářivé osobnosti, které chtějí dělat spoustu věcí a musejí se vyrovnávat s leností nebo únavou ostatních. A bylo to společenství z donucení, jak říká historik Terezína Hans Günther Adler, eine Zwangsgemeinschaft. Byli vlastně nuceni být spolu.
Rozhodli se ale s tím omezením něco dělat, na výzvu dospělých, kteří jim trochu svítili na cestu a kteří cítili, že je třeba se spojit, držet při sobě. Udělali to velmi důvtipně, tím, že se rozhodli ustoupit do pozadí a řekli: „Není tu žádný nadřízený, není tu hierarchie, je to samospráva. Každý se tu může vyjádřit a posouvat kolektiv kupředu.“ A tragické bohužel je, že se to společenství postupně rozpadalo. V říjnu 1944 už tam nebyl nikdo. Domov byl uzavřen, protože všichni odjeli do Osvětimi-Březinky. Všichni až na jednoho, který dostal dobrý nápad časopis uschovat a ukrýt.
Časopis Vedem
Chlapci v Domově 1 v terezínském ghettu pod vedením svého vychovatele Valtra Eisingera založili tzv. Republiku Škid a řídili svůj kolektiv samosprávně. Vydávali také literární časopis Vedem, který vycházel každý týden v jediném exempláři – nejprve psaném na stroji, později ručně – a v pátek večer se předčítal v chlapeckém domově. Většina autorů časopisu byla v roce 1944 deportována do Osvětimi. Pouze jeden z nich, Zdeněk Taussig, zůstal v Terezíně až do jeho osvobození. Ukryl téměř 800 stránek časopisu v kovárně, kde pracoval jeho otec, a po osvobození je přivezl do Prahy.
V pasáži o příjezdu do Březinky zmiňujete, jak je těžké tu scénu psát, protože byla popsána už nesčetněkrát.
Psalo se mi to těžko, protože mi připadalo, že znovu ukazuji to, co všichni máme hluboko v sobě: vlaky, koleje, kouř, tma, křik, strach, vstup do neznáma. Příjezd na jinou planetu, planetu smrti. Proto mi psaní té scény připadalo trochu umělé a už mnohokrát viděné.
Zároveň jsem ale musel Hanuše doprovázet až na konec. Tady už mi nezbývalo, než si jeho osud představovat, protože z toho půl roku, který prožil v Březince, se žádný Hanušův text nezachoval. Co to s ním udělalo, když tam přijel, a jak tím mohl projít také jako básník? Na základě všeho, co o něm vím, si promítám jednu možnost: že mu to navzdory vší hrůze připadalo fascinující a ukládal si to do paměti jako budoucí literární motiv básně, kterou si už nikdy nepřečteme.
Jiní autoři by to nepochybně napsali jinak, nebo by možná napsali: a to je konec, víc už nevíme, o šest měsíců později byl zavražděn. Ale to mi připadalo příliš laciné, opustit ho v této chvíli. Protože o tom, co se dělo v rodinném táboře a v dětském bloku, vyprávěli ti, kteří přežili.
Kdybyste se o Hanušovi mohl dozvědět jedinou věc, která vám zůstala skrytá, která by to byla?
(Směje se.) Tuhle otázku mi položila Claire, když jsme byli v Praze. Říká: „Kdybys mohl Hanušovi položit jedinou otázku, jaká by to byla?“ Přemýšlel jsem a řekl: „Ta otázka by zněla: mohl bys mi vyprávět celý svůj život a nic nevynechat?“
Ale kdybych se mohl dozvědět opravdu jen jednu věc, řekl bych: „Odrecituj mi verše, které jsi napsal v Březince.“ Protože se traduje, že tam opravdu složil básně a že se ztratily. Jsem si jistý, že i tam musel tvořit poezii. Rád bych v těch textech nacházel stopy toho, jak tím prošel, a jestli za sebou zanechal nějaké zlaté zrnko, drobnou třpytku… Jeho život je opravdu jako kometa, která září, ale tou září sama shoří. A ve chvíli, kdy pozorujeme její světlo, už vlastně neexistuje.
Zdroj: autorka je spisovatelka a redaktorka Magazínu Paměti národa
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