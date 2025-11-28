Magazín

V dopise vše vysvětlili a skočili z útesu. Starší manželé se rozhodli zemřít společně

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 3 hodinami
Když našel 30. července náhodný kolemjdoucí na vrcholu útesu ve Whitby opuštěnou bundu a telefon, netušil, že o pár metrů níž končí jeden dlouhý životní příběh. Na skalách pod útesem ležela těla Davida a Susan Jeffcockových – manželů, kteří spolu strávili více než půl století života. A nakonec se rozhodli odejít ze světa stejně neoddělitelně, jako v něm žili.
Manželé před smrtí poslali svému právníkovi dopis. V něm jasně popsali, že chtějí společně ukončit svůj život.
Osmdesátiletý David Jeffcock trpěl pokročilou rakovinou kostí. Jeho zdravotní stav se rychle horšil - krátce před smrtí byl během několika týdnů třikrát na pohotovosti, naposledy s náhlými bolestmi hlavy a dušností. "Myslím, že už toho měl tolik, že nechtěl dál upadat," uvedl Jeffcockův synovec Kevin Shepherd. "A Susan se zkrátka rozhodla jít s ním. To svědčí o její oddanosti víc než cokoliv jiného," dodal.

Manželé před smrtí poslali svému právníkovi dopis. V něm jasně popsali, že chtějí společně ukončit svůj život. Policie později uvedla, že je pravděpodobné, že David skočil první a Susan jej po chvíli zaváhání následovala. Manželský pár mohla k drastickému kroku vést i skutečnost, že v Anglii, Walesu a Severním Irsku je v současné době asistovaná sebevražda nezákonná. 

V červnu 2025 přitom dolní komora parlamentu schválila návrh zákona, který by legalizoval asistované ukončení života pro dospělé s nevyléčitelnou nemocí a prognózou do šesti měsíců. Podle návrhu by o žádosti rozhodovali dva lékaři a kontrolní panel, který by posuzoval kompetenci a svobodné rozhodnutí pacienta. Zákon musí ještě projít horní komorou a získat souhlas krále, než vstoupí v platnost, takže jeho realizace může trvat několik let. 

Debata je stále otevřená: podporovatelé zdůrazňují právo na důstojný konec života, kritici varují před ohrožením zranitelných skupin a tlakem na nemocné. Průzkumy ukazují, že značná část veřejnosti i část lékařů zákon podporuje, ale stále zůstávají obavy ohledně etiky, regulace a rozvoje paliativní péče. Zákon je tedy historickým milníkem, ale jeho budoucnost je stále nejistá a bude záviset na rozhodnutí horní komory i na implementaci kontrolních mechanismů.

Pracovali, žili a snili

Jeffcockovi byli považováni za klidný, pevný pár. David vyrůstal v Sheffieldu, během 60. let odešel do Austrálie, po návratu domů potkal Susan - lásku svého života. Vzali se, hodně cestovali, pracovali. David dlouhá léta jezdil jako taxikář, Susan byla sekretářkou ve firmě Stanley Tools. Manželé údajně měli jeden společný sen: stáří u moře. Nakonec si ho splnili. Přestěhovali se do Whitby, do bytu s výhledem na přístav a věčně větrné pobřeží. Podle rodiny neměli žádné duševní problémy, jen nekončící a těžko snesitelné fyzické trápení, které zasáhlo především Davida.

Místní koroner Jonathan Leach po přezkoumání všech okolností rozhodl, že oba manželé spáchali sebevraždu. Smutný závěr, který však do jisté míry zapadá do obrazu jejich vzájemné oddanosti. "Byl to dobrý člověk, který prožil dobrý život," připomněl synovec zemřelého seniora. A Susan? "Ta byla s ním vždycky. Až do konce," dodal ještě.

Zdroj: bbc.com

 
