Nevíte, kam s odpadní vodou? Moderní čističky odpadních vod jsou řešením.

My, co bydlíme v místech bez kanalizace zakončené čističkou, ten problém známe. Kam se splašky z mytí nádobí, toalety, sprchování nebo z pračky? Dostupné domácí čističky odpadních vod jsou dnes výborným řešením, které hravě utáhnou provoz vícečlenné domácnosti za nízkých provozních nákladů s velmi rychlou návratností investice.

Pusťte na věc breberky

O mechanicko-biologické čištění se v celém systému starají užitečné bakterie, které dokážou veškerý odpad rozložit a vodu vyčistit. V současné době na trhu najdeme natolik důmyslný systém, který brání zastavení čištění i po delší výluce v řádech měsíců, a proto se hodí také pro rekreační objekty.

Spása pro zahrádku

Poslední roky zažíváme nebývalá sucha, a proto se každá kapka na zalévání počítá. Moderní čistička odpadních vod odstraňuje naprosté maximum nečistot a zrecykluje odpadní vodu ve výjimečně kvalitní užitkovou vodu na zalévání. Denně to může být až několik set litrů zálivky, což pro zahrádkáře znamená skvělou obranu proti vyschlým záhonům a neúrodě.

Lepší investice než do zlata

Nejlepší čističky zajišťují stabilní provoz, který neruší ani hlukem nebo zápachem. Záleží pouze na zatížení čili množství odpadních vod, kdy je nutné objednat fekální vůz, aby vyvezl nerozložitelné zbytky. U vícečlenné domácnosti k tomu dojde zhruba jednou za tři roky.

Leckdo může namítnout, že pořizovací cena nejlevnějších čističek začíná na 70 tisících korunách. Ale vemte si, že odpadá měsíční vývoz žumpy a čtyřčlenná rodina tím ušetří až 45 tisíc korun ročně. Počáteční náklady se tím splatí raz dva.

Troufáte si na všechno sami?

Není to žádná sranda. Kvůli domácí čistírně odpadních vod musíte oběhat spoustu úřadů s výborně vypracovanou projektovou dokumentací. Jednak ji schvaluje příslušný vodoprávní úřad a pro její výstavbu je také třeba získat územní povolení. Pokud využijete vodu na zalévání, potřebujete hydrogeologický posudek kvůli vypouštění do podzemních vod. Dodavatelé jsou už na to připraveni, jednotlivá povolení s dokumentací připraví a úřady oběhají za vás.

Nabídka jde v dnešní době už tak daleko, že výrobci pro zákazníky umí vypracovat komplexní nabídku s výrobou zařízení na míru, dokumentací, povolením na úřadech, dopravou, výkopovými pracemi, instalací, zaškolením i spuštěním. Součástí je i kompletní servis a technická revize jednou za dva roky.

To vše vyjde přibližně na 200 tisíc korun. Je to pořád méně, než kdybyste platili jednotlivé položky zvlášť. Na první pohled velký balík peněz se však během několika prvních let vrátí zpátky v podobě ušetřených nákladů za měsíční vývoz. Čistírny je navíc možné pořídit na výhodné splátky a bez navýšení. Tak co? Už jste si rozmysleli, jakou čističku odpadních vod pro domácnosti si pořídíte?