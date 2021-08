Krávy lupičky zdemolovaly chovatelce dům. Video pobavilo miliony lidí

Australská chovatelka skotu Chelsea Hingstonová o víkendu odvážela své dcery na kroužek. Co se ale za chvilku její nepřítomnosti doma stane, opravdu netušila. Její dvě krávy se vloupaly do obývacího pokoje, kde za sebou nechaly neuvěřitelný nepořádek. Zničily nábytek, všechny věci rozházely po zemi a ještě se nechaly nachytat při činu. Neobvyklou příhodou se teď baví miliony lidí na internetu.

Dvě krávy se chovatelce vloupaly do obývacího pokoje. Zničily tam, co mohly. | Video: TikTok/Chelsea Hingston

Dvě krávy se jmény Bandit a SOB se do domu vkradly zadním vchodem ze zahrady, kde je Hingstonová musela neplánovaně zamknout. Den předtím totiž silná bouřka zničila plot u jejich výběhu, který chovatelka ještě nestihla opravit.

"S partnerem jsme si dům koupili teprve v prosinci. Když řeknu, že nám to zlomilo srdce, když jsme to uvnitř viděli, je to ještě příliš slabé slovo," řekla Hingstonová britskému serveru Daily Mail. "Máme teď třeba doma na zemi jen beton, protože čekáme na novou podlahu," dodala chovatelka z australské Tasmánie.

Škody, které její dva mazlíčci napáchali, odhaduje na více než 15 tisíc liber (v přepočtu půl milionu korun). Obě krávy teď ještě ke všemu musela nechat u svých sousedů, než se jí povede zničený výběh opravit.

I přesto se ale Hingstonová snaží vidět vtipnou stránku celé situace. "Je to vlastně strašně legrační," řekla serveru. "Je to tak neobvyklá věc. Chceme si dát na dům ceduli ‘Domov je tam, kde je dobytek’," vtipkovala Hingstonová.

Video z jejich zdemolovaného obývacího pokoje se dvěma zírajícími krávami vidělo na sociální sítí TikTok už přes tři miliony lidí.