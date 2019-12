Netflix rozzlobil brazilské křesťany. Uvedl vánoční komedii s homosexuálním Ježíšem

Pobožné Brazilce pobouřila vánoční komedie z produkce společnosti Netflix, která vyobrazuje Ježíše jako gaye. Téměř dva miliony lidí už podepsaly petici požadující, aby internetová streamovací služba pořad stáhla.

Komedii s názvem The First Temptation of Christ (První pokušení Krista) vytvořila skupina brazilských satiriků Porta dos Fundos, která je známá z internetové videoplatformy YouTube. Zápletka vánočního speciálu trvajícího 46 minut se točí kolem situace, kdy Ježíš přichází za svatou rodinou, aby jí představil svého partnera Orlanda.

Internetová petice, k níž se na webu Change.org připojily necelé dva miliony Brazilců, volá po okamžitém stažení pořadu, který z pohledu odpůrců uráží křesťany. Tvůrčí tým Porta dos Fundos přitom za své dílo v loňském roce získal mezinárodní televizní cenu Emmy, jak píše britský list The Guardian.

"Děláme satirickou tvorbu, ve které se prostřednictvím humoru vyjadřujeme k nejrůznějším tématům naší společnosti a kultury. Jsme přesvědčeni o tom, že umělecká svoboda a svoboda vyjádření obecně jsou nezbytnými základy demokratické země," uvedli pro deník členové Porta dos Fundos. Společnost Netflix se k situaci zatím nevyjádřila.

Brazílie se řadí k silně křesťanským zemím a homofobní názory jsou v ní poměrně rozšířené. Představitelé brazilských katolíků i evangelíků často kritizují LGBTQ komunitu a neuznávají její práva.

Samotný brazilský prezident Jair Bolsonaro se označuje za hrdého homofoba a několika plánovaným filmům, které se věnovaly tematice spojené s LGBTQ, se letos pokusil odepřít financování ze státních dotací. Federální soud ovšem jeho rozhodnutí nakonec zrušil.

Přestože prezident aktuální kauzu kolem Prvního pokušení Krista dosud neokomentoval, jeho syn Eduardo na svém účtu na Twitteru označil komedii za odpad. "Tvůrci rozhodně nereprezentují brazilskou společnost," doplnil.

Ježíš znásilňující muslimku? Je to extrémní poloha umění, koho to uráží, nemusí chodit, říká Glaser