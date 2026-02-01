Přeskočit na obsah
Nesvlékla se, i tak vydělala miliony. Čím mladičká bruneta očarovala uživatele OnlyFans?

Nikola Bernard

Ve světě sociálních médií a online obsahu se objevují tvůrci, kteří boří stereotypy i hranice. Jednou z nich je Sophie Rainová, která si za méně než tři roky vydělala díky OnlyFans přes 100 milionů dolarů – a přitom nikdy nezveřejnila fotky, kde by byla zcela nahá. Čím v jednadvaceti natolik zaujala uživatele platformy, která se proslavila erotickým obsahem?

Po vyhazovu přišel úspěch

Sophie se narodila v roce 2004 v Miami a po škole pracovala jako servírka. Po odhalení jejího účtu na OnlyFans ji však její zaměstnavatel propustil. Dívka se však nenechala srazit na kolena a místo toho se rozhodla naplno soustředit na budování své online značky.

A vyplatilo se.

Dnes má přes 11 milionů odběratelů na OnlyFans a dalších osm milionů sledujících na Instagramu.

