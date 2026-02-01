Nesvlékla se, i tak vydělala miliony. Čím mladičká bruneta očarovala uživatele OnlyFans?

Ve světě sociálních médií a online obsahu se objevují tvůrci, kteří boří stereotypy i hranice. Jednou z nich je Sophie Rainová, která si za méně než tři roky vydělala díky OnlyFans přes 100 milionů dolarů – a přitom nikdy nezveřejnila fotky, kde by byla zcela nahá. Čím v jednadvaceti natolik zaujala uživatele platformy, která se proslavila erotickým obsahem?
Po vyhazovu přišel úspěch
Sophie se narodila v roce 2004 v Miami a po škole pracovala jako servírka. Po odhalení jejího účtu na OnlyFans ji však její zaměstnavatel propustil. Dívka se však nenechala srazit na kolena a místo toho se rozhodla naplno soustředit na budování své online značky.
A vyplatilo se.
Dnes má přes 11 milionů odběratelů na OnlyFans a dalších osm milionů sledujících na Instagramu.
Sebevědomí a panenství jako plus
Sophie je známá svým odvážným stylem - miluje zdůrazňování svých křivek a často sahá po extravagantních outfitech, které zaujmou na první pohled. Dokáže kombinovat módu, sebevědomí a špetku drzosti, což z ní dělá jednu z nejzajímavějších tváří mezi mladými tvůrci obsahu.
Přesto, že se pyšní svým velmi ženským vzhledem, Sophie prý stále zůstává pannou, což sama několikrát zdůraznila. I to jí pravděpodobně výrazně pomohlo v počtu fanoušků - mužům se líbí, že i takto sexy dívky mohou abstinovat. Feminismus zde nehledejte.
Obří výdělky i dluhy
V prosinci 2025 bruneta šokovala online svět, když zveřejnila video se svými celkovými příjmy na OnlyFans – číslo činilo 101 209 778,70 dolarů, tedy víc jak dvě miliardy korun českých. Proč tak učinila? Cílem bylo ukončit spekulace ohledně jejího úspěchu. „Toto je poslední video, které o tom dělám. Nelžu o svých příjmech a mohu vám to ukázat právě teď,“ uvedla. Sophie zároveň upozornila, že její příběh není typický: průměrný tvůrce na OnlyFans vydělává jen 150 dolarů měsíčně.
Navzdory luxusnímu životnímu stylu – soukromý letoun, auta – investuje 70 procent svých příjmů do fondu a část peněz použila také k splacení otcova dluhu.
Inspirace pro ostatní?
Sophie však není jen influencerka, je také spoluzakladatelkou Bop House, kolektivu tvůrců obsahu, a inspiruje ostatní mladé lidi, aby byli odvážní, kreativní a věřili ve svůj potenciál. Její obsah kombinuje lifestyle, módu i osobní příběhy, což ji činí jedinečnou v moři online tvůrců. Zda je tato sebeprezentace ideální, každý musí posoudit sám.
