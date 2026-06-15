Nejstarší fungující ponorka na světě je v Tallinnu. I když už je na odpočinku, můžete si ji prohlédnout v námořním muzeu, kde zjistíte, jak v ní žili námořníci.
Hlavní estonské město Tallinn skrývá mnoho zákoutí, která stojí za to navštívit. Mezi jeden ze světových unikátů patří ponorka Lembit, kterou najdete poblíž přístavu v Estonském námořním muzeu. Má za sebou zajímavou historii: vznikla z crownfundingu, její sestra se potopila, ona sama se stala kořistí a původním majitelům se vrátila až o dekády později. I tak se stala legendou.
Tallinn z obou stran obklopují malé poloostrovy. A mezi nimi se skrývá hned několik přístavů: běžný námořní, ze kterého cestující nejčastěji vyrážejí do Helsinek na protějším břehu Baltského moře, vojenský námořní - a hned vedle něj takzvaný přístav hydroplánů.
Když k budově přicházíte, téměř v jakémkoliv počasí na vás bude kvůli blízkosti moře foukat vítr. A i to vás přinutí vejít dovnitř monumentální stavby, kterou při jejím otevření jako námořního muzea popisoval agentuře Reuters architekt Andrus Koressar jako „světový unikát“, neboť se jedná o první vláknobetonovou budovu na světě. „Nejen v Estonsku, ale na celém světě,“ chlubil se v roce 2012.
Vevnitř si můžete projít různé expozice a i když to nečekáte, můžete v obří budově strávit několik příjemných hodin. A to i díky - pro Estonce typické - interaktivitě. Na simulátoru si můžete vyzkoušet, jak funguje protivzdušná obrana a sestřelit nepřátelská letadla a vrtulníky, prohlédnout si stoletý ledoborec Suur Tõll, hydroplán Short 184 a nejstarší známý vrak lodi estonského původu.
Jenže zatímco budete věnovat pozornost všem dosud vyjmenovaným lodím, pořád se na vás přes rameno bude dívat opravdový unikát: ponorka jménem Lembit.
Nejdéle fungující ponorka na světě
Tu si Estonci objednali u anglické loďařské společnosti Vickers-Armstrongs v roce 1934, stejně jako její sesterskou ponorku Kalev. V té době to byla chlouba estonského námořnictva, špičková třída ponorek své doby.
Estonský lid tehdy daroval kovový šrot, aby ji zaplatil. Podle Jakoba Laulika z Estonského námořního muzea je dokonce Lembit „největší a nejúspěšnější národní akcí na získávání finančních prostředků v estonské historii“.
Lembit a její sestra Kalev se dostaly na vodu v Anglii v roce 1936 a do Estonska dorazily v létě 1937. V Estonsku s nimi trénovalo námořnictvo, v roce 1939 se konala společná cvičení s Finy, která byla součástí tajné spolupráce mezi Estonskem a Finskem.
Jenže pak přišla sovětská okupace a loď se stala součástí sovětské flotily. Posádku tvořilo 32 mužů, kteří museli žít ve velmi stísněných podmínkách. Mnozí museli spát v torpédové místnosti.
O pohon se staraly dva dieselové a dva elektrické motory, Lembit byla schopná rychlosti kolem 13 uzlů na hladině a 8 uzlů pod vodou. Výzbroj zahrnovala čtyři torpédomety ráže 533 milimetrů, palubní protiletadlový kanón a možnost nést až 24 min ve vnějších tubusech.
Ponorku formálně převzalo sovětské v září roku 1940, do té doby na palubě zůstalo pouze pět mužů z estonské posádky ponorky. Byli potřeba k tomu, aby sovětské posádce pomohli s osvojením si neznámých strojů. Následně po německé invazi do Sovětského svazu v červnu 1941 ponorku zařadili do sovětské Baltské flotily.
Nesmrtelná ponorka
Během jednoho z útoků v roce 1942, při kterém bylo svrženo asi padesát hlubinných pum, utrpěla ponorka vážné poškození, včetně požáru ve druhé skupině baterií; šest mužů bylo zraněno. Po opravách se Lembit vrátila na základnu. Tato událost jí vynesla přezdívku „Nesmrtelná ponorka“.
Dohromady za války potopila sedm lodí. Ponorka Lembit se naposledy ponořila v 50. letech 20. století. Když Estonsko v roce 1991 znovu získalo nezávislost, velká část sovětské vojenské techniky byla odvezena do Ruska a existovaly určité obavy, že by s ní mohl odcestovat i Lembit. Na palubě však byla vztyčena státní vlajka a ponorka zůstala v Estonsku.
Lembit je jednou z mála ponorek z doby před druhou světovou válkou, která se dochovala v neporušeném stavu. Navíc byla až do roku 2011 nejstarší ponorkou na světě, která se nacházela na vodě – celkem 75 let. Až poté ji pomocí jeřábů dostali do muzea, kde je nyní.
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