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Zahraničí

Složil se na ni celý národ, pak ji ukradli Sověti. Příběh nesmrtelného stroje, který psal dějiny

Nejstarší fungující ponorka na světě je v Tallinnu. I když už je na odpočinku, můžete si ji prohlédnout v námořním muzeu, kde zjistíte, jak v ní žili námořníci.

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák

Hlavní estonské město Tallinn skrývá mnoho zákoutí, která stojí za to navštívit. Mezi jeden ze světových unikátů patří ponorka Lembit, kterou najdete poblíž přístavu v Estonském námořním muzeu. Má za sebou zajímavou historii: vznikla z crownfundingu, její sestra se potopila, ona sama se stala kořistí a původním majitelům se vrátila až o dekády později. I tak se stala legendou.

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Tallinn z obou stran obklopují malé poloostrovy. A mezi nimi se skrývá hned několik přístavů: běžný námořní, ze kterého cestující nejčastěji vyrážejí do Helsinek na protějším břehu Baltského moře, vojenský námořní - a hned vedle něj takzvaný přístav hydroplánů.

Když k budově přicházíte, téměř v jakémkoliv počasí na vás bude kvůli blízkosti moře foukat vítr. A i to vás přinutí vejít dovnitř monumentální stavby, kterou při jejím otevření jako námořního muzea popisoval agentuře Reuters architekt Andrus Koressar jako „světový unikát“, neboť se jedná o první vláknobetonovou budovu na světě. „Nejen v Estonsku, ale na celém světě,“ chlubil se v roce 2012.

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Estonské námořní muzeum při pohledu zvenku.Foto: Shutterstock

Vevnitř si můžete projít různé expozice a i když to nečekáte, můžete v obří budově strávit několik příjemných hodin. A to i díky - pro Estonce typické - interaktivitě. Na simulátoru si můžete vyzkoušet, jak funguje protivzdušná obrana a sestřelit nepřátelská letadla a vrtulníky, prohlédnout si stoletý ledoborec Suur Tõll, hydroplán Short 184 a nejstarší známý vrak lodi estonského původu.

Jenže zatímco budete věnovat pozornost všem dosud vyjmenovaným lodím, pořád se na vás přes rameno bude dívat opravdový unikát: ponorka jménem Lembit.

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Nejdéle fungující ponorka na světě

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Tu si Estonci objednali u anglické loďařské společnosti Vickers-Armstrongs v roce 1934, stejně jako její sesterskou ponorku Kalev. V té době to byla chlouba estonského námořnictva, špičková třída ponorek své doby.

Estonský lid tehdy daroval kovový šrot, aby ji zaplatil. Podle Jakoba Laulika z Estonského námořního muzea je dokonce Lembit „největší a nejúspěšnější národní akcí na získávání finančních prostředků v estonské historii“.

Lembit a její sestra Kalev se dostaly na vodu v Anglii v roce 1936 a do Estonska dorazily v létě 1937. V Estonsku s nimi trénovalo námořnictvo, v roce 1939 se konala společná cvičení s Finy, která byla součástí tajné spolupráce mezi Estonskem a Finskem.

Schody do a z ponorky jsou poměrně strmé a úzké.
Tallinn,,Estonia,-,August,24th,,2025:,A,Picture,Of,Artillery
Tallinn,,Estonia.,June,01,,2021:,Estonian,Maritime,Museum,At,Seaplane
Do ponorky Lembit se můžete podívat a projít si ji úplně celou. Zjistíte tak, jak žili a fungovali námořníci.
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6 fotografií

Jenže pak přišla sovětská okupace a loď se stala součástí sovětské flotily. Posádku tvořilo 32 mužů, kteří museli žít ve velmi stísněných podmínkách. Mnozí museli spát v torpédové místnosti.

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O pohon se staraly dva dieselové a dva elektrické motory, Lembit byla schopná rychlosti kolem 13 uzlů na hladině a 8 uzlů pod vodou. Výzbroj zahrnovala čtyři torpédomety ráže 533 milimetrů, palubní protiletadlový kanón a možnost nést až 24 min ve vnějších tubusech.

Ponorku formálně převzalo sovětské v září roku 1940, do té doby na palubě zůstalo pouze pět mužů z estonské posádky ponorky. Byli potřeba k tomu, aby sovětské posádce pomohli s osvojením si neznámých strojů. Následně po německé invazi do Sovětského svazu v červnu 1941 ponorku zařadili do sovětské Baltské flotily.

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Nesmrtelná ponorka

Během jednoho z útoků v roce 1942, při kterém bylo svrženo asi padesát hlubinných pum, utrpěla ponorka vážné poškození, včetně požáru ve druhé skupině baterií; šest mužů bylo zraněno. Po opravách se Lembit vrátila na základnu. Tato událost jí vynesla přezdívku „Nesmrtelná ponorka“.

Dohromady za války potopila sedm lodí. Ponorka Lembit se naposledy ponořila v 50. letech 20. století. Když Estonsko v roce 1991 znovu získalo nezávislost, velká část sovětské vojenské techniky byla odvezena do Ruska a existovaly určité obavy, že by s ní mohl odcestovat i Lembit. Na palubě však byla vztyčena státní vlajka a ponorka zůstala v Estonsku.

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Lembit je jednou z mála ponorek z doby před druhou světovou válkou, která se dochovala v neporušeném stavu. Navíc byla až do roku 2011 nejstarší ponorkou na světě, která se nacházela na vodě – celkem 75 let. Až poté ji pomocí jeřábů dostali do muzea, kde je nyní.

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Estonci se na hrozbu z Ruska připravují velmi vážně a velmi poctivě. Používají u toho drsná slova. Voru, 14. května 2026. | Video: Jaroslav Synčák

Zdroj: autorský text

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