Příběh keporkaka Timmyho nekončí na moři, ale v dánském zpracovatelském provozu a částečně i v muzeu. Odborníci stále zjišťují, proč samice uhynula, zatímco její mršina už putuje k dalšímu využití podle složení jednotlivých částí.
Mršina velryby známé jako Timmy skončí ve specializované továrně v Dánsku, kde ji zpracují, napsala agentura DPA. V uplynulých dnech odborníci provedli pitvu keporkaka, který v Německu opakovaně uvízl na mělčině a nakonec po pokusu o záchranu uhynul. Mršina byla v kontejnerech přepravena z dánského ostrova Anholt na pevninu.
Likvidace mršiny se ujala firma Daka ve městě Randers, která se specializuje na zpracování odpadů ze zemědělství a potravinářského průmyslu a vyrábí z nich složky krmiv, hnojiva a biopaliva. Mluvčí společnosti uvedl, že kadáver velryby bude rozdělen podle složení. Vodu z něho firma vyčistí a vypustí do fjordu, nedaleko kterého Randers leží. Tuk zvířete bude zpracován na bionaftu. Další složky, jako jsou kosti, šlachy a kůže budou použity při výrobě sypké biomasy, která se používá jako zdroj energie v cementárně.
Moře mršinu velryby před několika týdny vyplavilo na březích ostrova Anholt. Minulý týden se ukázalo, že keporkak, pro kterého se v médiích vžilo jméno Timmy, je samice. Proč uhynula, je stále nejasné. Čeká se na výsledky rozborů vzorků odebraných při pitvě i vyhodnocení dat ze sledovacího zařízení, kterou mělo zvíře na sobě.
Ne všechny kosti tohoto mořského živočicha zpracuje kafilérie, některé do svých sbírek zařadí kodaňské přírodovědné muzeum. Jeho zástupci si je vyzvedli už v pátek.
Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a následně několikrát uvázla na severoněmeckém pobřeží. Úřady po několika pokusech její záchranu vzdaly a na radu odborníků ji chtěly nechat uhynout. Nakonec ale tolerovaly soukromou záchrannou akci financovanou dvěma německými milionáři.
Video: Záchrana, která se nepovedla. Uhynulý keporkak Timmy na dánském pobřeží
Dobrovolníci keporkaka převezli na speciálním člunu do úžiny Skagerrak a 2. května vypustili. Akci, kterou pečlivě sledovala německá média i část veřejnosti, provázela řada sporů uvnitř týmu i zjevná pochybení. Odborníci na mořskou biologii od počátku akci kritizovali a tvrdili, že velryba nepřežije.
Zdroj: ČTK, DPA
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