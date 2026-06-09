Přeskočit na obsah
Benative
9. 6. Stanislava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Neslavný konec Timmyho. Po nepovedené záchraně skončí v kafilérii, z velryby bude bionafta

ČTK

Příběh keporkaka Timmyho nekončí na moři, ale v dánském zpracovatelském provozu a částečně i v muzeu. Odborníci stále zjišťují, proč samice uhynula, zatímco její mršina už putuje k dalšímu využití podle složení jednotlivých částí.

Mršina velryby známé jako Timmy skončí ve specializované továrně v Dánsku, kde ji zpracují.
Mršina velryby známé jako Timmy skončí ve specializované továrně v Dánsku, kde ji zpracují.Foto: News5
Reklama

Mršina velryby známé jako Timmy skončí ve specializované továrně v Dánsku, kde ji zpracují, napsala agentura DPA. V uplynulých dnech odborníci provedli pitvu keporkaka, který v Německu opakovaně uvízl na mělčině a nakonec po pokusu o záchranu uhynul. Mršina byla v kontejnerech přepravena z dánského ostrova Anholt na pevninu.

Likvidace mršiny se ujala firma Daka ve městě Randers, která se specializuje na zpracování odpadů ze zemědělství a potravinářského průmyslu a vyrábí z nich složky krmiv, hnojiva a biopaliva. Mluvčí společnosti uvedl, že kadáver velryby bude rozdělen podle složení. Vodu z něho firma vyčistí a vypustí do fjordu, nedaleko kterého Randers leží. Tuk zvířete bude zpracován na bionaftu. Další složky, jako jsou kosti, šlachy a kůže budou použity při výrobě sypké biomasy, která se používá jako zdroj energie v cementárně.

Související

Moře mršinu velryby před několika týdny vyplavilo na březích ostrova Anholt. Minulý týden se ukázalo, že keporkak, pro kterého se v médiích vžilo jméno Timmy, je samice. Proč uhynula, je stále nejasné. Čeká se na výsledky rozborů vzorků odebraných při pitvě i vyhodnocení dat ze sledovacího zařízení, kterou mělo zvíře na sobě.

Ne všechny kosti tohoto mořského živočicha zpracuje kafilérie, některé do svých sbírek zařadí kodaňské přírodovědné muzeum. Jeho zástupci si je vyzvedli už v pátek.

Reklama
Reklama

Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a následně několikrát uvázla na severoněmeckém pobřeží. Úřady po několika pokusech její záchranu vzdaly a na radu odborníků ji chtěly nechat uhynout. Nakonec ale tolerovaly soukromou záchrannou akci financovanou dvěma německými milionáři.

Video: Záchrana, která se nepovedla. Uhynulý keporkak Timmy na dánském pobřeží

Uhynulý keporkak Timmy na dánském pobřeží. | Video: Reuters

Dobrovolníci keporkaka převezli na speciálním člunu do úžiny Skagerrak a 2. května vypustili. Akci, kterou pečlivě sledovala německá média i část veřejnosti, provázela řada sporů uvnitř týmu i zjevná pochybení. Odborníci na mořskou biologii od počátku akci kritizovali a tvrdili, že velryba nepřežije.

Zdroj: ČTK, DPA

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Modifikovaný měchovec může přímo v lidském těle vyrábět a dávkovat potřebné léky.
Modifikovaný měchovec může přímo v lidském těle vyrábět a dávkovat potřebné léky.
Modifikovaný měchovec může přímo v lidském těle vyrábět a dávkovat potřebné léky.

Komentář: Vymýcení parazitů možná nebyl nejlepší nápad. Mohli by vyrábět léky přímo v našem těle

Paraziti v našich střevech se mohou díky genetickým úpravám stát „biotovárnami“, které budou přímo v našem těle vyrábět léky. Nebude tudíž třeba dennodenních injekcí či návštěv nemocnice, lék se prostě bude vyrábět přímo v našich tělech. Jedná se o krásnou ukázku možností současné molekulární biologie, která v tomto případě dokáže přeměnit bývalé parazity v naše léčitele.

Reklama
Smoke billows from southern Lebanon, following Israeli strikes, as seen from Nabatieh
Smoke billows from southern Lebanon, following Israeli strikes, as seen from Nabatieh
Smoke billows from southern Lebanon, following Israeli strikes, as seen from Nabatieh

ŽIVĚ Izrael vyzval k evakuaci celého města Súr na jihu Libanonu

Izrael vyzval v úterý ráno k evakuaci města Súr na jihu Libanonu. Píší to agentury, podle kterých se evakuační výzva týká i křesťanské čtvrti, na které se předchozí podobné výzvy nevztahovaly. Výzvy Izrael vydává předtím, než uskuteční údery. Evakuační výzva se týká i okolí města a tábora palestinských uprchlíků.

Reklama
Reklama
Reklama