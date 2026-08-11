Když jim v restauraci nezvedli telefon, udělali si francouzští partneři krátkou zastávku v trafice. Vsazený tiket jim nakonec přinesl deset milionů eur a podle vlastních slov jim otevřel cestu k většímu klidu i plánům do budoucna.
Pár z francouzského departementu Dordogne si na konci června při čekání na rezervaci v restauraci vsadil v trafice v loterii Loto a vyhrál deset milionů eur (přes 242,5 milionu korun). Stejný obnos si odnesl také šťastlivec, který byl zrovna na návštěvě Paříže, informoval web La Voix du Nord.
Šťastná událost se stala 26. června ve městě Périgueux a provázela ji jedna velká náhoda. Pár hledal restauraci, kde by mohl povečeřet, první podnik mu ale nezvedal telefon, aby mu rezervoval stůl. Když oba zamilovaní dorazili s předstihem do jiné restaurace, rozhodli se využít 20minutového čekání k návštěvě nedaleké prodejny loterijní společnosti Française des Jeux (FDJ), jak tato firma uvedla v prohlášení.
Chtěli si vsadit několik tiketů na večerní slosování ve hře Euromillions, jak to občas dělávali, jenže ten den se žádné nekonalo. Vsadili si proto ve hře Loto. Pár si pak na začátku července vzpomněl, že by si měl svůj tiket zkontrolovat. Když zjistil, že vyhrál, tak si nejdříve myslel, že jde o několik desítek tisíc eur. Teprve o několik hodin později, po rozhovoru s oddělením podpory a péče o výherce společnosti FDJ, si uvědomil, že nevyhrál 30 tisíc eur, ale deset milionů.
„Ulevilo se nám, že už se nemusíme obávat o naši budoucnost ani budoucnost našich dětí a že si můžeme v klidu plně užívat života a konat dobro kolem sebe,“ řekl pár, který chtěli původně pouze rekonstruovat svůj byt.
V losování z 26. června vyhrál i návštěvník Paříže, který také vyhrál deset milionů eur. Po plánované oslavě pro své nejbližší si chce splnit svůj sen a cestovat po světě.
Výherní kombinace činila 5, 14, 29, 38 a 48 a doplňkové číslo bylo 8. Zmíněná výhra v Dordogne je v rámci Lota druhá největší, protože v lednu 2013 tam někdo vyhrál 11 milionů eur. V Paříži ve hře Euromillions loni v srpnu padla nejvyšší výhra 251 milionů eur.
Zdroj: ČTK
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