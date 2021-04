"Neotvírám ani kurýrovi." Němečtí herci ve videích shazují opatření proti koronaviru

Němečtí herci si v sérii satirických videí umístěných na webu #allesdichtmachen (všechno to zavřete) utahují z vládních opatření proti šíření koronaviru. Sarkastickým tónem v nich zmiňují bizarní věci, které dělají, aby omezili sociální kontakty. Humorná iniciativa v zemi okamžitě vyvolala kontroverzi.

Televizní seriál Místo činu s inspektorem Schimanskim v hlavní roli je patrně nejdéle vysílanou německou kriminálkou. Poprvé se na obrazovkách objevila v 70. letech, před pěti lety se na ně vrátila v modernějším provedení a v době pandemie koronaviru se dostává do středu pozornosti znovu.

Část herců, kteří ve slavné detektivce v průběhu let účinkovali, totiž nyní natočila sérii satirických videí zesměšňujících vládní opatření proti šíření koronaviru. Třiapadesát klipů, v nichž herci hovoří do kamery, se objevilo minulý čtvrtek na webu #allesdichtmachen (všechno to zavřete) a okamžitě vyvolalo kontroverzi. Informoval o tom deník The Guardian.

"Celý uplynulý rok jsem se bál vycházet ven. Teď ale cítím, že strach postupně mizí, což mě naplňuje ještě větším děsem. Milá vládo, nenechávej nás ve štychu, je potřeba, abychom se začali znovu bát," pronáší v jednom z videí sarkastickým tónem Volker Bruch, známý také z oceňovaného seriálu Babylon Berlín.

Herec Richy Müller zase před kamerou předvádí, jak se snaží dýchat jen s igelitovým pytlíkem před obličejem, aby z jeho úst a nosu nevycházely žádné potenciálně nakažlivé kapénky.

Heike Makatschová, kterou si diváci mohou pamatovat také jako sekretářku Miu z romantické komedie Láska nebeská, potom odmítá otevřít dveře svého bytu, když na ni kurýr zvoní s donáškou jídla.

Reakce z uměleckého světa na sebe nenechaly dlouho čekat. Rakouský herec Elyas M’Barek, kterého proslavila hlavní role v sérii Fakjů, pane učiteli prohlásil, že "cynismus nikomu nepomůže". Televizní moderátor Tobias Schlegl na Twitteru rovnou účastníky kampaně vyzval, aby "si svou ironii strčili do plicních ventilátorů".

Kritikové humorné iniciativě mimo jiné vytýkají, že dostala konspirační teorie zpochybňující vážnost pandemie do mediálního mainstreamu. Jan Josef Liefers totiž například ve svém videu sarkasticky chválí německé novináře za to, že vládní opatření nekriticky podporují a nedávají prostor vědcům, kteří se s převládajícím názorem neztotožňují.

Pozitivních ohlasů se naopak kampaň hned po zveřejnění dočkala mezi politiky z pravicového i levicového extrému. Někdejší šéf německé kontrarozvědky Hans-Georg Maaßen ji označil za "fantastickou" a poslankyně strany Die Linke ji nazvala "výborným playlistem".

Více než polovina z 34 tváří iniciativy se následně rozhodla svá videa stáhnout. herečka Meret Beckerová například uvedla, že "stát se nástrojem v rukou pravicových extremistů je to poslední, co by chtěla".

Tvůrci satirických videí se potom v oficiálním prohlášení na již zmíněném webu distancovali od odpůrců povinného očkování, popíračů existence koronaviru i krajně pravicové strany Alternative für Deutschland.

Vysvětlili, že videa měla "otevřít otázku, jak chceme jako společnost dál žít". Současně zdůraznili, že "kritika lockdownu je legitimním postojem, který může být opřený o fakta a argumenty".

