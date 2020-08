NEON – Pojištění pro každý životní zkrat

Život je báječný, ale umí nás zaskočit. V takových chvílích potřebujete pojištění, na které se můžete spolehnout.

Přesně takový je NEON od ČPP - životní a úrazové pojištění pro každý životní zkrat. S NEONEM si vyberete jednu ze tří variant a nastavíte si pojistnou ochranu tak, jak skutečně potřebujete.

NEON RISK zajistí finanční pomoc pro vás i vaše děti v případech úrazu, vážných onemocnění, vrozených vad narozených dětí, asistované reprodukce, invalidity, pracovní neschopnosti a v řadě dalších situací.

NEON LIFE nabízí všechny výhody varianty RISK, a navíc pojistnou ochranu pro případ smrti.

NEON INVEST je varianta pojištění, která spojuje krytí rizik s možností zhodnocení finančních prostředků a čerpáním daňových výhod.

Česká podnikatelská pojišťovna vrací věci do pořádku již 25 let. Do konce roku 2020 u nás získáte 25% slevu na připojištění invalidity. Navíc jsme pro všechny varianty připravili několik novinek, které vycházejí z přání klientů.

Invaliditu I. stupně vyplácíme najednou

Nově vyplatíme plnění i za invaliditu I. stupně najednou, ve výši aktuálně platné pojistné částky, tedy stejně jako u II. i III. stupně invalidity. Klienti mají celé plnění k dispozici hned, bez dalšího čekání či dokládání a budou jej moci využít na vhodné způsoby léčby, na pomoc v domácnosti nebo úpravu bydlení.

K doktorovi jen jednou

Nejčastěji klienti požadují úrazové pojištění. Rozhodli jsme se proto změnit režim výplaty plnění u denního odškodného za dobu léčení úrazu:

Nově nám od pojištěného stačí doložit lékařskou zprávu s uvedením přesné diagnózy z prvního vyšetření.

Peníze má od nás klient k dispozici dřív, než mu doktor sundá sádru.

Pohmoždění a podvrtnutí také plníme v novém režimu, jen s omezením na 300 Kč za den v prvních 2 letech.

Nový režim se týká i ÚRAZU PLUS, který kromě nahodilého úrazu kryje i ten nenahodilý vyvolaný degenerativními změnami, onemocněním nebo nadměrnou zátěží.

Vyšší limity u pojištění občanské odpovědnosti

Klientům na jedné pojistné smlouvě dokážeme pojistit životní i vybraná neživotní rizika. Jedním z nich je pojištění občanské odpovědnosti, které obsahuje i pojištění újmy na mobilním elektronickém zařízení, a které se sjednává v rámci NEONU bez spoluúčasti.

Klienti si mohou vybírat z 6 limitů s krytím až do výše 12 milionů.

Pojištění pracovní neschopnosti po celé Evropě

U pojištění pracovní neschopnosti jsme rozšířili územní platnost "z ČR na Evropu". Uvedené nejvíce ocení na tzv. pendleři - osoby žijící v ČR, které pracují za našimi hranicemi.

Více na www.cpp.cz nebo infolince 957 444 555.