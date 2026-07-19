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Vypadá jako kočka na chůdách. Neobvyklý mýval Jimothy se stal hitem internetu

ČTK,Redakce Magazín

Neobvykle vyhlížející mýval, kterému lidé v americkém Seattlu začali říkat Jimothy, se po zveřejnění videa rychle stal internetovou senzací. Odborníci soudí, že zvíře má nejspíš vrozenou deformaci páteře, přesto je čilé a podle všeho má slušné šance přežít ve volné přírodě.

Mýval
Mýval pojmenovaný Jimothy má nejspíš syndrom zkrácené páteře. Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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Mýval neobvyklého vzhledu si získal armádu fanoušků poté, co se na sociálních sítích začalo šířit video, na kterém zvíře s krátkým zaobleným tělem a dlouhýma nohama přebíhá přes trávník, chodník a následně stoupá po schodech. Zvíře pojmenované Jimothy má nejspíš syndrom zkrácené páteře, píší americká média.

Když natáčela tvora na mobilní telefon, byla si Kiana Hallová jistá jen jednou věcí: ta malá příšerka, která vyběhla zpod auta v seattleské čtvrti Ballard, rozhodně nebyla kočka. „Byla jsem velmi zmatená tím, na co se dívám. Nikdy jsem takové zvíře neviděla,“ řekla žena listu The Seattle Times. Byla to právě ona, kdo mývala pojmenoval. „Vypadal jako Jimothy,“ řekla.

Chlupatý tvor se rychle stal senzací internetu a další záběry začali sdílet i ostatní obyvatelé Seattlu. Na záznamu z bezpečnostní kamery jednoho domu je malý mýval vidět, jak se proplétá zábradlím na balkon. Na dalším videu se mýval jako mládě neohrabaně pohybuje po plotu.

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Jimothyho prognóza vypadá příznivě, navzdory jeho zvláštnímu vzezření, uvedla Marcie Logsdonová, odborná asistentka z fakultní veterinární nemocnice při Washington State University.

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Logsdonová nedokázala s jistotou stanovit diagnózu na základě videí. Uvedla však, že mýval se pravděpodobně narodil letos a že jeho abnormálně zkrácený krk je zřejmě způsoben vrozenou deformací páteře. Mýval je zdánlivě v dobré kondici a je „velmi čilý“, takže má výborné předpoklady pro přežití ve volné přírodě, dodala.

Zdroj: ČTK

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