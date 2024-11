"Není to nemožné." Český film ukazuje šílenou vizi roku 2041, režisér ji nevylučuje

Film Bod obnovy se těšil mimořádné pozornosti. Po řadě let totiž v Česku vzniklo čistokrevné sci-fi, které se vizuálem dokázalo vyrovnat i několikanásobně dražším zahraničním produkcím. Ve snímku se objevila řada pražských budov ve futuristické podobě i jedna, která nikdy nevznikla. Své místo v něm získaly i unikátní prototypy starých Škodovek. Podívejte se na nový díl pořadu Historky z placu.

Letopočet, ve kterém se film odehrává, tvůrci několikrát posouvali. "Skončili jsme u roku 2041 a díky momentálnímu zdokonalování statistické AI už víme, že scénář našeho filmu není nemožný," popsal režisér Robert Hloz.

Ve filmu je zobrazena také digitální záloha osobnosti. "Neměli jsme detailní představu, jak by to fungovalo, vycházeli jsme ale z teoretických prací, které vznik téhle technologie připouštěly. Jenom jsme jim dali vizuální podobu a převedli jsme je do praxe," dodal Hloz.

Pokročilé technologie ve filmu dokládá i jeho futuristický vizuál. Natáčení bylo podle scénografa Ondřeje Lipenského živý proces a "něco mezi utrpením a zábavou". V Bodu obnovy se ukazuje několik pražských budov upravených do sci-fi podoby. Divákům se tak představila například OC Kotva, Ústřední telekomunikační budova, která je už nyní zdemolována, ale i nikdy nezrealizovaná Národní knihovna na Letné od architekta Jana Kaplického.

