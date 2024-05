Není levandule jako levandule. Na co si dát při nákupu pozor?

Levandule má na světě přes 32 druhů. Ne každá vám, ale pomůže. Některá vás může i otrávit! Jaký druh levandule je tedy zdraví prospěšný?

To nám prozradí Helena Neumannová, naturopatka a majitelka Levandulového údolí.

Cestovala po světě, aby se naučila naturopatii, epigenetickou analýzu a mnoho dalšího potřebného pro výkon své současné profese, kdy zasadila jako první v České republice levandulová pole v BIO kvalitě. BIO Levandule Chodouňská léčí mnoho zdravotních neduhů a její účinky můžete vyzkoušet také během unikátních wellbeing procedur přímo v Levandulovém údolí.

Proč pěstujete zrovna druh Levanduli lékařskou v BIO kvalitě?

V Levandulovém údolí pěstujeme levanduli lékařskou v BIO kvalitě, protože jedině ekologicky pěstovaná bylina, nezatížená pesticidy, má prokazatelně léčivé účinky. Existuje totiž druh levandule, která je takzvaný hybrid a do těla vůbec nepatří. Jedná se o lavandin, který převážně roste ve Francii na polích a používá se pouze do kosmetiky. Je to nádherný velký keř, ale to je všechno. Nesmí se tedy používat in vitro a v případě použití do limonád, čajů a podobně si zaděláváte akorát na problém v těle.

Jak tedy poznat kvalitní bylinu?

Při volbě bylin musíme být obezřetní, protože ti, kdo je pěstují konvenčně, tedy s chemií a postřiky, tak rozhodně šidí své zákazníky. Taková bylina není bylinou ale květinou, tudíž nemůže léčit. Chcete-li prospět svému tělu, kupujte jedině certifikované byliny. Musejí mít označení "BIO EU" nebo "BIO CZ". Naše BIO Levandule Chodouňská má vysoký obsah přírodních BIO antioxidantů, antibiotik, antivirotik, antidepresiv a flavonoidů, tedy účinných látek potvrzených vědeckým výzkumem.

Proč by měl mít každý doma zrovna Vaši BIO Levanduli Chodouňskou?

Je to jednoduché, je čistá a univerzální. Hladina biodynamických látek, především antioxidantů, antidepresiv a flavonoidů, které dnes často zachraňují život u autoimunitních onemocnění, psychických onemocnění, neurologických chorob či problémů s imunitou, byla až šestinásobně vyšší než u ostatních bio levandulí - například z Francie.

Pomůže každému a rozhodně stojí za to ji mít v lékárničce. Pomůže například také s nespavostí, depresemi, úzkostmi, vysokým tlakem či atopickým ekzémem.

Teď na období léta doporučuji mít u sebe esenciální olej v kombinaci s hydrolátem v našem novém produktu Antiblemish Roll-on. Do kapsy, batůžku či kabelky se vejde každému a doslova dokáže zázraky. Při kousnutí klíštětem, žahnutí medúzou, spálením kůže nebo nečekaném akné, vám tento "zázrak do kapsy" velmi pomůže. Stačí potřít postižené místo několikrát denně a pocítíte úlevu jak vy, tak vaše kůže. V neposlední řadě ráda zmiňuji, že naše levandule chodouňská snižuje stres, proto je roll-on úžasná věc do letadla na přímou aromaterapii na úlevu z tlaku a stresu, který při cestování často zažíváme.

Mluvíte o cestování. Může se k Vám jet tedy i na dovolenou?

Samozřejmě. V našem wellbeing resortu je dobře každému. Tým proškolených naturopatů a zdravotních sester vám rád na místě pomůže a poradí se zdravotními neduhy. Můžete u nás strávit celý den i s rodinou. V naší restauraci vaříme z lokálních surovin a dáte si i skvělé koláče od mojí maminky. Děti si vyhrají na naučné stezce, hledají poklad a nebo si mohou něco vyrobit v našich dílnách. Pro ty, kteří chtějí klid a načerpat energii, máme také možnost ubytování. Vybrat si lidé mohou také z nejrůznějších procedur včetně koupele sv. Hildegardy, kde ctím historii, receptury a čerpám od těch, kteří pomáhali dávno před klasickou medicínou.