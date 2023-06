Nenechte si ujít až 50 tisíc korun od státu na vzdělávací kurzy v oblasti IT

Léto je vhodné na doplnění vzdělání, zvýšení kvalifikace nebo k nastartování nové kariéry v IT. Nově Vám, pokud neprohloupíte, může vzdělávání zaplatit stát.

Počítačová škola GOPAS je součástí projektu MPSV, "Jsem v kurzu", kde si vybere opravdu každý. Od MS Office, práce s daty v Power BI, grafiku, přes mnoho variant programování až po školení etického hackingu. Nabídka je určena pro zaměstnance, OSVČ, studenty, ale i pro ty, kdo jsou na rodičovské dovolené.

Oblast informačních technologií je velice dynamická a se změnami se setkáváme každý den. Vzdělávání v takto proměnlivém oboru je důležité pro ty, kteří mění svou profesi vícekrát za život, ale i pro ty, kteří v ní zůstávají dlouhodobě. Všichni se musejí učit zvládat nové technologie, přizpůsobit se změnám v komunikaci a způsobu práce.

Naučte se pracovat s Microsoft Office či Power BI

V posledních letech všichni pracujeme stále s většími objemy dat a tím vzniká tlak na rozvoj pokročilejších dovedností například v Excelu, Power BI nebo firemních databázích. Hybridní způsob práce přinesl i potřebu umět využívat aplikace jako Microsoft Teams a SharePoint. Stále více firem potřebuje specialisty a specialistky, kteří se umějí postarat o data a vytěžit z nich potřebné informace. K tomu může pomoci třeba i rozvoj znalostí v oblasti AI.

Staňte se programátorem či programátorkou

V posledních letech není programování pouze doménou mužů a do IT vstupuje čím dál tím více žen. Nejpopulárnějšími programovacími jazyky současnosti jsou JavaScript a Python. Python je vhodný jak pro IT profesionály, tak i pro úplné začátečníky. Aktuálně je podle globálních údajů Python jedním z nejžádanějších programovacích jazyků na světě, což je do velké míry způsobeno právě jeho jednoduchostí a širokou aplikovatelností. Díky svému širokému využití můžete Python využít na jakékoliv programování.

Stále žádanější je také JavaScript. A to zejména pro své uplatnění v oblasti vývoje webových stránek. Velkou výhodou tohoto programovacího jazyka je, že výsledky své práce vidíte ihned na svém webu. A kvalifikované vývojáře JavaScriptu hledají často také technologičtí giganti. Potřebujete-li si ale vytvořit jednoduchý web bez programování, zkusit můžete kurz WordPress - tvorba webových stránek.

Kurzy kybernetické bezpečnosti

Kybernetické hrozby se stávají čím dál sofistikovanějšími a rozsáhlejšími. Bezpečnostní incidenty a útoky na soukromé společnosti, veřejné organizace a jednotlivce jsou stále běžnější. Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti vám umožní pochopit tyto hrozby a získat dovednosti potřebné pro ochranu vašich systémů a dat. A pokud již základy máte, můžete se v nich zdokonalit.

Znalosti bezpečnosti a etického hackingu totiž rostou na důležitosti. Kybernetická bezpečnost je oblast, která se neustále rozvíjí a nabízí mnoho příležitostí pro kvalifikované odborníky. Aktuálně jsou nejžádanější kurzy Network Security - Etický hacking v praxi či Hacking v praxi II a III. Novinkou v této oblasti je například metodika OSINT (Open Source Intelligence), kterou naleznete také v nabídce školení "Jsem v kurzu".

Jak na to?

Vše probíhá tak, že si zájemce na webu uradprace.cz vybere kurz, přihlásí se prostřednictvím osobní datové schránky nebo Identity občana a jednoduše vyplní a odešle přihlášku. Pokud bude přihláška kompletní, vše vyřídí on-line a nemusí na pobočku Úřadu práce osobně. O všem je pak průběžně informován do mailu nebo v účtu na portálu MPSV. Využít tuto možnost tak může jak ten, kdo chce prohloubit své IT dovednosti, tak i úplný začátečník, který se potřebuje naučit s kancelářskými programy Microsoft Office, jako je Excel, Word či PowerPoint.

Modelový příklad: při ceně kurzu 50 000 Kč tak 41 000 Kč zaplatí stát a zájemce doplatí pouhých 9 000 Kč. Což je šance, kterou by byla škoda nevyužít. Více naleznete na stránkách www.skola.cz. Neváhejte tuto nabídku využít ještě dnes.