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Magazín

Nenápadná změna na víčkách varuje před infarktem. Většina ji řeší jen jako vadu

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá
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Na první pohled mohou vypadat jen jako kosmetická vada. Žlutavé, lehce vystouplé skvrnky kolem očí ale podle nové studie mohou upozorňovat na něco mnohem závažnějšího – vyšší riziko infarktu, mrtvice nebo takzvané mini-mrtvice. Lékaři proto radí je nepřehlížet.

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Žlutavé, lehce vystouplé skvrnky kolem očí mohou podle nové studie upozorňovat na vyšší riziko infarktu, mrtvice nebo takzvané mini-mrtvice.Foto: Shutterstock – Nadezhda Dorokhova
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Nenápadné změny na kůži někdy dokážou prozradit, co se děje uvnitř těla. Platí to i pro xantelasma – žlutavé až bělavé tukové útvary, které se nejčastěji objevují na víčkách a v jejich okolí. Samy o sobě bývají neškodné a lidé je často řeší hlavně z kosmetických důvodů.

Nový výzkum nyní ukazuje, že lidé s touto nenápadnou změnou mají vyšší riziko závažných srdečních a cévních příhod. A nejde přitom o malý vzorek lidí.

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Vědci ze Stanfordovy univerzity se zaměřili na téměř 18 tisíc lidí s xantelasmatem. Konkrétně šlo o 17 925 pacientů, jejichž zdravotní údaje porovnali se stejně velkou skupinou lidí bez xantelasmatu. Výsledky publikovali v odborném časopise Atherosclerosis. A rozdíl byl podle výzkumníků výrazný. Během prvního roku po sledování prodělalo infarkt jedno procento lidí s xantelasmatem, zatímco ve srovnávací skupině to bylo 0,35 procenta.

„Většina pacientů s xantelasmatem navštěvuje dermatology z kosmetických důvodů, přesto mohou mít nediagnostikované nebo nekontrolované kardiovaskulární rizikové faktory, které k tomuto zvýšenému riziku přispívají,“ uvedla výzkumnice z oftalmologie na Stanfordově univerzitě Negin Yavari spolu se svými kolegy.

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Podobný rozdíl vědci zaznamenali také u cévních mozkových příhod. Mrtvice postihla 0,95 procenta lidí s xantelasmatem oproti 0,30 procenta kontrol. U tranzitorní ischemické ataky (TIA), někdy označované jako „mini-mrtvice“, šlo o 0,60 versus 0,19 procenta.

A nejde jen o krátkodobý rozdíl. Zvýšené riziko přetrvávalo i po pěti a deseti letech sledování. Po deseti letech byl výskyt infarktu u lidí s xantelasmatem 3,13 procenta oproti 1,73 procenta u kontrolní skupiny. U mrtvice to bylo 3,00 versus 1,53 procenta.

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„Xantelasma je spojeno s vyšším krátkodobým i dlouhodobým výskytem závažných srdečních a cévních příhod až po dobu deseti let,“ uvedli vědci ve své práci.

Normální cholesterol nemusí stačit

Xantelasma vzniká nahromaděním cholesterolu a dalších tuků v kůži. Podle vědců může souviset s poruchami metabolismu tuků a zároveň upozorňovat na procesy, které hrají roli také při ateroskleróze, tedy postupném ukládání tukových plátů do stěn tepen. Právě ateroskleróza je jedním z hlavních mechanismů vedoucích k infarktu a mrtvici.

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Autoři studie proto upozorňují, že xantelasma může sloužit jako snadno viditelný signál, který by měl lékaře přimět k podrobnějšímu zhodnocení kardiovaskulárního rizika.

Důležité je ale nepropadat panice. Xantelasma není předpověď infarktu ani důkaz, že člověk dostane mrtvici. Studie pouze ukazuje souvislost mezi touto kožní změnou a vyšším rizikem závažných srdečních a cévních příhod.

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Není to první varování

Nejde přitom o úplně první studii, která si této souvislosti všimla. Už předchozí výzkumy naznačovaly, že xantelasma může souviset s vyšším rizikem onemocnění srdce a cév. Výsledky ale nebyly vždy jednoznačné.

Nová studie je proto zajímavá především svým rozsahem. Vědci tentokrát pracovali s téměř 18 tisíci lidmi s xantelasmatem a stejně velkou kontrolní skupinou a sledovali jejich zdravotní stav až deset let.

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Zdroje: Atherosclerosis, Science Alert

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