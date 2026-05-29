Nenápadná surovina z kuchyně zaujala vědce. Zkoumají její spojení s nižším cholesterolem

Na první pohled jde jen o obyčejnou ingredienci z kuchyně. Česnek ale vědci už roky zkoumají i jako možného spojence v boji proti vysokému cholesterolu a srdečním nemocem. Jenže právě tady začíná problém: záleží totiž nejen na tom, kolik ho sníte, ale hlavně, jakým způsobem ho připravíte. Některé formy mohou mít jen mizivý efekt, jiné naopak slibují daleko víc, než se dosud myslelo.
Česnek patří mezi nejstarší přírodní prostředky, které lidé používají nejen v kuchyni, ale i v léčitelství. Po tisíce let si jej spojujeme s léčbou infekcí, podporou trávení nebo posilováním organismu. Dnes se o něm nejčastěji mluví v souvislosti se srdcem a cévami. Konkrétně s možností snižovat hladinu cholesterolu v krvi.
Není proto překvapivé, že se vedle běžného česneku objevily také kapsle, extrakty nebo koncentrované doplňky stravy slibující podporu kardiovaskulárního zdraví. Jenže otázka, zda česnek skutečně funguje jako přírodní „snižovač“ cholesterolu, nemá jednoduchou odpověď.
Hlavní pozornost vědců se soustředí na látku zvanou alicin. Právě ta vzniká ve chvíli, kdy se česnek rozdrtí nebo nakrájí. V neporušeném stroužku totiž prakticky není přítomná. Jakmile se ale naruší buněčné stěny, začnou enzymy reagovat se vzduchem a vytvoří sloučeninu, která česneku dodává jeho typickou štiplavou vůni i chuť.
„Když česnek rozdrtíte, reaguje se vzduchem a vzniká alicin, který je spojován s jeho možnými zdravotními účinky,“ vysvětluje nutriční specialistka Dell Stanfordová z Britské nadace pro srdce (British Heart Foundation).
Právě alicin podle laboratorních studií vykazuje protizánětlivé a antioxidační účinky. Zároveň může ovlivňovat metabolismus cholesterolu a pomáhat snižovat krevní tlak. Vědci zjistili, že dokáže působit na enzym HMG-CoA reduktázu, který se podílí na tvorbě cholesterolu v játrech. Na stejný enzym mimochodem cílí i známé léky ze skupiny statinů.
Je to trochu složitější
Velká část cholesterolu v krvi totiž nevzniká přímo z jídla, ale vytváří si ho samotné tělo. Alicin může tento proces částečně brzdit. Některé studie zároveň naznačují, že česnek podporuje odbourávání cholesterolu a omezuje jeho vstřebávání ve střevech.
Jenže právě tady začíná být situace složitější. Výzkumy totiž přinášejí velmi rozdílné výsledky. Některé studie zaznamenaly pokles „špatného“ LDL cholesterolu, jiné naopak téměř žádný efekt nepotvrdily.
Podle Stanfordové je problém i v tom, že vědci zkoumají různé formy česneku: čerstvý, sušený, olejové extrakty, fermentovaný černý česnek nebo doplňky stravy. Liší se také dávkování, délka užívání i skupiny sledovaných lidí. „Je proto velmi obtížné jednotlivé studie porovnávat a interpretovat,“ upozorňuje.
Zdá se navíc, že největší efekt může mít česnek u lidí, kteří už zvýšený cholesterol mají. U zdravých lidí bývají účinky mnohem méně výrazné. Další komplikací je samotný alicin. Jde totiž o velmi nestabilní látku, která se po vzniku rychle rozpadá. Nestačí tedy jednoduše spolknout celý syrový stroužek denně a čekat zázrak. Důležitý je i způsob přípravy.
Právě tepelná úprava podle výzkumů účinky výrazně oslabuje. Pokud chce člověk využít potenciální přínosy česneku co nejvíce, je lepší ho rozdrtit do pomazánky nebo salátu než dlouze vařit v omáčce.
Pozornost odborníků v posledních letech přitahuje také fermentovaný černý česnek. Ten se od klasického liší nejen chutí, ale i chemickým složením. Obsahuje méně alicinu, ale více stabilnějších sloučenin, například S-allylcysteinu.
„Po fermentaci je černý česnek biochemicky úplně jiný než běžný čerstvý česnek,“ říká Stanfordová. Některé studie naznačují, že by mohl pomáhat nejen s krevním tlakem, ale i s regulací tuků v krvi.
Ještě dál jdou výrobci doplňků stravy. Na trhu dnes existují kapsle nebo extrakty s koncentrovanými látkami z česneku. Australští vědci se například zabývali takzvaným kyolickým extraktem z vyzrálého česneku.
„Takový extrakt je z hlediska kardiovaskulárních účinků nejúčinnější a nabízí stabilní dávkování,“ tvrdí profesorka Karin Riedová z National Institute of Integrative Medicine v Austrálii.
Jen česnek nestačí
Její výzkum naznačuje, že tento typ extraktu může pomoci snížit krevní tlak a zlepšovat pružnost cév. Zároveň ale odborníci upozorňují, že důkazy zatím nejsou natolik silné, aby bylo možné doporučovat česnekové doplňky jako standardní léčbu vysokého cholesterolu. I proto většina přípravků v reklamách opatrně tvrdí pouze to, že „podporují normální činnost srdce“. Přímé sliby o snižování cholesterolu totiž současná data jednoznačně nepotvrzují.
„Důkazy jsou zatím omezené a nejednotné,“ říká Stanfordová. „Mnohem lepší je zařadit čerstvý česnek do pestré a zdravé stravy.“ Odborníci zároveň připomínají, že cholesterol sám o sobě není nepřítel. Organismus ho potřebuje například pro tvorbu hormonů nebo vitamínu D. Důležité je hlavně udržet správnou rovnováhu mezi jednotlivými typy cholesterolu.
Pokud tedy člověk chce prospět svému srdci, samotný česnek pravděpodobně nestačí. Větší význam má celkový životní styl: dostatek pohybu, omezení průmyslově zpracovaných potravin a jídelníček bohatý na vlákninu, luštěniny, celozrnné výrobky, zeleninu nebo zdravé tuky.
Jedno je ale podle vědců jisté: zařadit česnek do jídelníčku rozhodně není špatný nápad. Jen není dobré očekávat, že bude fungovat jako náhrada léků. „Čerstvý i černý česnek obsahují biologicky aktivní látky, které mohou pomáhat udržovat zdraví,“ shrnuje Stanfordová. „Jen bychom ho neměli považovat za zázračný lék.“
VIDEO: Hydroponie v obýváku: Saláty a bylinky v ní můžete pěstovat celý rok, říká Zatřepálek
Zdroj: World Hearth Federation, National Library of Medicine, Science Focus
Ruský útok na Litvu má řešení. K zastavení invaze stačí překvapivě málo
Nová simulace amerických vojenských analytiků ukázala, že Rusko by litevskou metropoli Vilnius mohlo obklíčit do pěti dnů od začátku invaze. Černému scénáři se však podle expertů dá zabránit. Alternativní model totiž předpokládá, že dostatečná zásoba moderních dronů s umělou inteligencí dokáže první vlnu ruské ofenzivy prakticky zastavit a poskytnout dostatek potřebného času pro spojence.
Okamura vytáčí Babiše. Ve vládě to vře, nevraživost začala už v boji o Hrad
Když premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí veřejně usadil šéfa SPD Tomia Okamuru slovy, že si „myslí, že je ve vládě“, nepůsobilo to jako další koaliční šťouchání. Okamura o den později vrátil ránu nepřímým rýpnutím do premiérova střetu zájmů. Ačkoliv dnes sedí v jedné vládě, vztah obou politiků už roky stojí na směsi pragmatických dohod, osobních křivd i boje o stejné voliče.
Mat213: „Poslední rok jsem se choval jako dement.“ Jeho nová deska je o sebereflexi
Hudebník a výtvarník Mat213 se do širšího povědomí dostal songem a videoklipem NEPO, který akcentuje pozlátko slavného příjmení. Aktuálně vydává nové album s názvem Retroskepse: „Je v podstatě o čase. O tom, jak vnímáme naše bytí v čase a jak jsme sentimentální ohledně minulosti,“ popisuje.