Úředníci finančního úřadu v Německu mají vlastní parfém, voní po penězích

Fantom zapůjčený z Toronta ničí naděje Kladna. Chytá zázračně, tvrdí o Rusovi trenér

Zdálo se, že Jihlava úřední překážky nepřekoná a Maxima Žukova do branky nedostane. Stihla to před play off a teď mladého ruského brankáře velebí.