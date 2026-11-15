V německých televizích začíná sezona česko-německé pohádky Tři oříšky pro Popelku. Tamní stanice ji až do Tří králů odvysílají sedmnáctkrát, poprvé už v neděli na veřejnoprávní stanici Das Erste. Snímek Václava Vorlíčka z roku 1973 patří v Německu k nejoblíbenějším vánočním klasikám a tradičně ho doprovází i výstava na zámku Moritzburg.
Jako první letos odvysílá pohádku už dnes stanice Das Erste veřejnoprávní televizní a rozhlasové sítě ARD. Do Vánoc odvysílají televize film s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem v hlavních rolích ještě pětkrát. Sedmkrát se na něj budou moci diváci německých televizí podívat o třech vánočních svátcích. Dostupný bude film také na řadě streamingových platforem, v mediatéce ARD si jej budou moci zájemci pustit ode dneška až do 12. ledna.
Pohádkový film režiséra Vorlíčka vznikl v koprodukci Československa a Německé demokratické republiky (NDR). Premiéru měl v roce 1973. Neodmyslitelně je spjat s Vánocemi nejen v Česku, na Slovensku a v Německu, ale například i v Norsku.
Například loni si Němci Popelka dali dokonce devatenáctkrát. Film se kromě českého vodního hradu Švihov na Klatovsku natáčel také v Sasku, spojený je především se zámkem Moritzburg nedaleko Drážďan.
V něm se každoročně koná výstava věnovaná pohádce, na které se návštěvníci dozvědí zajímavosti o hercích i natáčení, ale vyzkoušet si mohou třeba i některé kostýmy. Letos výstava začne 20. listopadu. Lístky jsou už nyní v prodeji, stejně jako loni stojí 12 eur (292 Kč) pro dospělé a 4,50 eura (110 Kč) pro děti.
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