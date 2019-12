Nekupujte vánoční svetry, jsou z plastu a přispívají ke znečištění, varuje organizace

Dva z pěti koupených vánočních svetrů si lidé během adventu a Vánoc obléknou pouze jednou. Britská charitativní organizace Hubbub proto varuje, že nakupováním tohoto oblečení lidé přispívají ke znečištění planety. Většina svetrů je totiž podle nich vyrobena z plastových materiálů.

Analýza organizace Hubbub zabývající se ekologickými kampaněmi odhalila, že ze 108 vzorků svetrů z celkem jedenácti obchodů, jako jsou Primark nebo Topshop, je 95 procent z nich vyrobeno z plastu a dalších příbuzných materiálů. Patří proto mezi nejhorší příklady takzvané rychlé módy a představují environmentální problém. To si však podle studie uvědomuje pouze třetina dotázaných lidí.

Britský deník The Guardian píše, že Britové mají ve svých skříních zhruba 65 milionů kusů vánočních svetrů a letos jich hodlají nakoupit zhruba dalších 12 milionů. Ve Spojeném království žije více než 66 milionů obyvatel.

Hubbub také vyzkoumal, že dva z pěti koupených vánočních svetrů si lidé během adventu a Vánoc obléknou pouze jednou. Každý rok si navíc jeden ze tří dospělých nad 35 let koupí nové vánoční oblečení.

Necelá polovina vánočních svetrů je vyrobena z akrylu. Nedávná studie Plymouthské univerzity přitom ukázala, že akrylové materiály s každým vypráním vypustí skoro 730 tisíc mikroplastů, což je pětkrát více než látka ze směsi polyesteru a bavlny.

"Nechceme, aby lidi přestali nosit vánoční svetry, ale existuje spousta jiných způsobů, jak to udělat, aniž by museli kupovat nové. Apelujeme na ně, aby si znovu oblékli staré oblečení, vyměňovali si ho mezi sebou nebo nakupovali v second handu. A pamatujte, svetr můžete nosit celý život, nejen na Vánoce," uvedla Sarah Divallová z Hubbubu.

