Některým mužům vadí, že jsem chytrá. O formuli se se mnou bavit odmítli, říká Anna

Osmadvacetiletá Anna je herečka, modelka a posluchačka doktorského programu anglická filologie na Ostravské univerzitě. Na jedné straně ji baví fotbal a formule, v oblibě má ale i módu a umění. Jasně si také stojí za feministickými názory a konfrontuje s nimi často udivené okolí. "Jiné ženy se někdy diví, proč do toho sporu s muži jdu," říká v podcastu Co z tebe bude?! o genderových stereotypech.

Svůj široký záběr vysvětluje tím, že měla se sourozenci velkou volnost ve výběru zájmů. Na genderové stereotypy tak výrazněji narazila až mimo rodinný okruh. "Když jsem se v mužském kolektivu zapojila do rozhovoru o formuli, překvapilo je to a přestali se se mnou bavit, do té diskuse mě nepustili," dává příklad.

Někdy má také pocit, že lidi popuzuje svou inteligencí i tím, že se zapojuje do složitých debat. Apriorní předpoklad, že jsou ženy méně důvtipné, vnímá i ve své herecké profesi. Všimla si například, že muži mají v rolích větší prostor, mohou se výrazněji pohybově projevovat a častěji dostávají komediální role. "Předpokladem humoru je totiž právě intelekt, proto někdy panuje přesvědčení, že ženy tak vtipné nejsou," hádá Anna.

Od hereček se prý spíše očekává touha po roli Julie, která zemře pro nešťastnou lásku, aniž by na jevišti přestala být hezká. "Nedávno jsem viděla inzerát, který poptával 'oduševnělou herečku s dokonalou postavou'. Co to vůbec znamená dokonalá postava?" ptá se Anna. Ze své modelingové práce ví, že je poptávka po modelkách, které sportují a jsou fit. Zároveň na nich nesmí být fyzická aktivita příliš vidět, žádoucí je stereotyp jemné ženskosti bez zbytečných svalů. "Někdo to tak ale má, že když začne cvičit, tak mu svaly narostou, třeba já," vysvětluje Anna.

V partnerském vztahu se jí naštěstí daří se genderovým stereotypům, vyhýbat. S partnerem se snaží, aby se v domácnosti každý věnoval především tomu, co mu jde a co jej těší. "Já jsem spíše přes organizování, vím, kam věci ukládat, on je zase přes čistotu, takže třeba umyje okna. Navíc je naprosto fantastický kuchař, a hlavně ho to baví, takže jídlo většinou připravuje on," pochvaluje si.

Rozhovor s Annou o genderových stereotypech nejen v herecké branži si můžete poslechnout ve všech podcastových aplikacích: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasty a Google Podcasty