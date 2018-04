Nekompromisní bezpečí v terénu

Stále narůstající obliba Offroad a MTB ježdění si s sebou nese neutuchající inovace jak mezi biky, tak v případě adekvátního vybavení. Nejde zde jen o praktičnost, funkčnost a samozřejmě maximální bezpečnost jezdce, ale v posledních letech je vyvíjen tlak na styl a provedení jednotlivých prvků.

ABUS je společností s dlouholetou tradicí v oblasti zabezpečení. Její široká základna umožňuje vytvářet podmínky pro vývoj a inovace v cyklistickém segmentu. Právě pro své možnosti se již řádku let objevují na trhu přilby, které nejenže splňují standardy pro ochranu bikerů, ale přichází s mnoha novinkami, jež jsou precizně testovány v laboratořích a nakonec v samotném terénu.

Jednou z těchto novinek, kterou si ABUS nechal patentovat je prvek ActiCage. Jde o konstrukční výztuž zabudovanou do EPS. Je to v podstatě kostra vložená do skořepiny, kde s tímto prvkem mohou být ventilační otvory v přilbě extrémně velké pro dokonalý komfort odvětrání, aniž by byla ohrožena strukturální odolnost přilby a vaše bezpečnost.

Dále ABUS u svých off road přileb, ale nejen u nich, používá systém MIPS (Multi-directional Impact Protection System), který snižuje riziko poranění hlavy při pádu. Tato vnitřní skořepinka se při zastavení přilby po nárazu na zem odtrhne a posune, což pohltí část energie nárazu. Tím se snižuje riziko pohmoždění mozku v důsledku jeho rotace uvnitř lebky. Systém MIPS se objevuje i u přileb v dětské kategorii.

Na bocích helmy je použita EPS pěna s nízkou hustotou pro lepší pohlcení nárazů, protože toto místo je nejčastějším místem nárazu při pádu. Zároveň je chráněn dolní okraj přileb, kde je použita přídavná ochrana proti poškození.

V neposlední řadě je tu systém, který nelze opomenout. ABUS se zaměřil na problém lidí s dlouhými vlasy řešící výběr přilby pro novou sezónu. PonyTail (ZOOM Ace) myslí i ně a nabízí nespornou výhodu, kdy lze vlasy prostrčit mezi skeletem přilby a utahovacím zoom kolečkem. Tento systém ocení hlavně ženy a dívky, kdy obtěžující tlak pod přilbou a bolesti hlavy po dlouhé jízdě se stanou minulostí.

Náročnější traily a také vaše větší odvaha vyžadují i vyšší ochranu. Proto je tu přilba MonTrailer. Systém EPS, kombinovaný s pěti propojenými polykarbonátovými vnějšími plášti a systémem ABUS ActiCage, dělá z této přilby bezpečného a robustního ochránce. Technologie MIPS zvyšuje ochranu při šikmém úderu do hlavy. Přilba disponuje dobrým odvětráním s 5 vstupními a 7 výstupními otvory, které jsou propojeny hlubokými kanály pro proudění vzduchu. Spodní hrana přilby poskytuje dostatečnou ochranu před vnějšími vlivy. Systém GoggFit zajišťuje bezpečné ukládání brýlí i v době, kdy se nepoužívají. Specialitou MonTraileru je průhledné hledí (kšilt) zajišťující vynikající výhled ve všech směrech. Navíc tato přilba umožňuje pomocí speciálního držáku uchytit světlo či kameru.

Vyrábí se ve třech kategoriích, kdy rozdíly jsou v použitých systémech a již v názvu je zřetelné jaké systémy byli u daných přileb použity.

Montrailer ACE MIPS

Hmotnost: 370 g - 390 g

Montrailer MIPS

Hmotnost: 340 g - 360 g

Montrailer

Hmotnost: 350 g - 370 g

Rozměry jsou u všech typů stejné M (54-58 cm), L (57-61 cm)

Barvy: Velvet black, Polar white, Smaragd green, Midnight blue

Přilba Moventor nabízí vše, co si může jezdec MTB přát. Vlastnosti jsou perfektní pro všechny typy jízdy. Přilba je lehká, extrémně komfortní, má výborné odvětrávání a díky ABUS ActiCage, systému ochrany integrovanému do EPS, je také extrémně bezpečná. Moventor je vybaven demontovatelným kšiltem. Má odnímatelné podložky hlavy s protihmyzovými síťkami. Moventor je vytvarován, tak že do útrob přilby vchází proudění vzduchu 5 otvory a přilbu opouští 7 otvory.

Moventor

Hmotnost: 280 g - 300 g

Rozměry jsou u všech typů stejné M (52-57 cm), L (57-61 cm)

Barvy: Velvet black, Polar white, Smaragd green, Midnight blue

Poslední typem v oblasti offroad nabízí ABUS přilbu MountK. MountK je vysoce kvalitní, lehká a vhodná pro ty jezdce, kteří si chtějí dopřát technologie podobné těm, které používají profesionální jezdci. I díky čtyřem moderním barvám je tato přilba jednou z nejpopulárnějších. Se svou hmotností patří k těm lehčím a to i přesto, že ve spánkových oblastech je kvůli zvýšené ochraně zakrytý prostor, kde by se mohla nacházet hned čtveřice větracích otvorů. Deset vstupních a pět výstupních otvorů v pohodě zajišťuje, že se hlava v helmě nepotí víc, než je nezbytně nutné. Čelní čtveřice vstupních otvorů je vyplněna síťkou proti hmyzu, která pomáhá předcházet nepříjemným štípancům. Polohovatelný kšilt umožňuje nastavení do tří poloh (vodorovné, 20°, 30°). Upevnění pod bradou je řešeno plastovým klipem. Nad ním je ochranná léga z příjemného materiálu, aby umělá hmota neřezala jezdce.

MountK

Hmotnost: 300 g - 320 g

Rozměry jsou u všech typů stejné M (53-58 cm), L (58-62 cm)

Barvy: Deep black, Snow white, Smaragd green, Midnight blue

Právě hmotnost a také odvětrávání jsou přitom prvky, které často oddělují dobré přilby od vynikajících. ABUS u svých přileb dokázal váhu stlačit i přes veškeré bezpečnostní prvky, kterými jsou přilby "nabity". Je samozřejmostí aby přilby, které jsou výhradně vyráběny pro jízdu v terénu byly technologicky na vrcholu v oblasti ochrany těch kteří na nich "řádí" kdesi po lesích. A proto těmto přilbám lze jen máloco vytknout, protože tvůrci mysleli opravdu na všechno, a ikdyž ceny některých typů jsou možná o něco vyšší, tak do špičkové kvality, která nás opravdu ochrání má rozhodně smysl investovat.

