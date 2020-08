Největší sraz elektromobilů v Česku se blíží

V současné době na nás ze všech stran proudí informace o snahách zmírnit dopady klimatických změn a zlepšit tak kvalitu životního prostředí. Není tedy divu, že se lidstvo snaží nahradit produkty poháněné neobnovitelnými zdroji, zdroji obnovitelnými – například elektrickou energií z fotovoltaických panelů.

A právě tomuto tématu se bude věnovat již v pořadí 3. elektrowesternový sraz, který se uskuteční v sobotu 19. září ve Westernovém městečku v Boskovicích. Samotnému srazu bude předcházet konference s tématem Tajemství elektromobility, která proběhne v pátek 18. září v Zámeckém skleníku v Boskovicích.

Vlastní elektromobil? Nechte si poradit od odborníků.

Mnoho z vás zvažuje nákup elektromobilů, ale kdy je správný čas tento krok udělat? Už dávno neplatí, že auta na elektrický pohon jsou primárně pro nadšence a pro zábavu. Přijďte na konferenci Tajemství elektromobility a nechte se přesvědčit o tom, že elektromobil překvapí i náročné milovníky aut. Jak postavit Fotovoltaickou elektrárnu s rychlou návratností, jak nejlépe zužitkovat přebytky elektrické energie, jak skloubit elektromobil, bateriové úložiště a hybridní fotovoltaickou elektrárnu. I vy se můžete zeptat na konferenci přímo přednášejících - co zjistili po pěti letech praxe s těmito systémy. Co by dnes dělali jinak?

Mezi přednášejícími budou mimo jiné i Tesláček a Electro Dad https://www.youtube.com/watch?v=-7UR9WVrX1w&t=239s ,elektromobilisté s největší sledovaností. Pokud se chcete konference zúčastnit a dozvědět se tak více, je třeba si své místo rezervovat zde. https://www.kome2019.cz/events/konference-o-tajemstvi-elektromobility

Více než 70 elektromobilů na jednom místě

Hlavní program nás čeká v sobotu 19. září. "Sraz bude jedinečný v tom, že si každý návštěvník akce bude moci přímo promluvit s vlastníky elektromobilů, kteří je denně využívají. Spolehlivost, návratnost, ekonomika, nabíjení, dojezd - to jsou nejčastější otázky. Srazy mají skvělou atmosféru a tak se člověk od uživatelů elektromobilů dozví mnohdy více než v autosalonu. Dobře se pak dokáže rozhodnout, který elektromobil je pro něho ten nejvhodnější a kdy je ten správný čas." říká organizátor akce Mirek Matyáš. V letošním roce se očekává sraz až 70 elektromobilů. Samotný program začíná od 9. hodiny a kromě výše uvedeného si můžete zajet udělat elektromobilní diagnostiku, testy účinnosti rekuperace. Bude vás čekat představení elektromobilních novinek a také prezentace partnerů srazu. V případě zájmu budete mít i možnost objednat si elektromobily, wallboxy a fotovoltaické panely za zvýhodněných podmínek.

Zúčastněte se a vyhrajte!

"Pro návštěvníky jsme připravili bohatý doprovodný program, který zaujme manželky elektromobilistů i děti," doplňuje organizátor akce. Přímo na místě se ve Westernovém městečku můžou návštěvníci zapojit do soutěže v rýžování zlata a těžbě lithia. Komu by to nestačilo, může se pokusit vyhrát v hodu tomahawkem, nebo třeba ve střelbě z koltu. Speciální program je připravený i na neděli - projížďka v elektrolodích v Punkevních jeskyních. Kompletní program naleznete na webových stránkách www.mala-elektromobilita.cz. Zde se zároveň můžete zaregistrovat pro účast v soutěži o pěkné ceny.

Rádi soutěžíte a nemůžete do Boskovic?

V tom případě pro Vás organizátoři spolu s partnery srazu připravili Velkou internetovou soutěž, kde hlavní cenou je dodávka elektrické energie pro byt, nebo rodinný dům na jeden rok ZDARMA.

Získat bližší informace, popřípadě si přímo zasoutěžit můžete ZDE.