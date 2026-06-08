Švédští vědci přišli s přelomovým lékem, který by mohl představovat nový přístup k léčbě cukrovky 2. typu a obezity. První výsledky výzkumu naznačují, že by mohla fungovat, aniž by bylo nutné potlačovat chuť k jídlu nebo způsobovala nevolnosti. Bude tohle konec Ozempicu?
Léky jako Ozempic či Wegovy změnily léčbu obezity a diabetu 2. typu. Jejich užívání si ale vybírá tvrdou daň: tím, že potlačují chuť k jídlu, což u mnohých pacientů vede k zažívacím potížím. Ještě horší ale je, že kromě tuku tělo ztrácí také drahocenné svalstvo.
Nyní ale přichází zlom srovnatelný dost možná s objevem inzulinu. Švédští vědci z Karolinska Institutet a Stockholmské univerzity v časopise Cell publikovali studii, která strategii potlačování hladu obrací naruby. Podařilo se jim totiž vyvinout lék, který cílí přímo na kosterní svalstvo, které donutí, aby začalo samo aktivně spalovat tuky a efektivněji odbourávat cukr z krve – a to vše bez nutnosti drasticky omezovat jídlo.
Revoluční molekula, která šetří srdce
Klíčem je laboratorně upravená molekula ze skupiny takzvaných β2 agonistů. Ty jsou známé už dlouho a i jejich starší typy metabolismus uměly stimulovat, ale s nebezpečným vedlejším účinkem: zatěžovaly a zrychlovaly nejen kosterní (příčně pruhované) svaly, ale i sval srdeční (myokard).
Týmu pod vedením profesora Toreho Bengtssona z Institutu Wenner-Gren při Stockholmské univerzitě se ale podařilo molekulu upravit tak, aby aktivovala signální dráhy pouze v příčně pruhovaných svalech.
První testy na lidech dopadly na jedničku
Než se lék dostane k pacientům, ještě potrvá. První fáze klinických testů na lidech ale dopadla na výbornou. Zapojilo se 48 zdravých dobrovolníků a 25 pacientů s diabetem 2. typu. Výsledky ukázaly, že lidské tělo novou látku snáší mimořádně dobře. Neprojevily se ani nevolnosti, které tak často trápí uživatele tzv. GLP-1 analogů (Ozempic atd.).
„Je to zcela nový typ léčby, která může mít velký význam pro pacienty s diabetem 2. typu a obezitou. Zdá se, že naše látka podporuje zdravé hubnutí a pacienti navíc nemusí podstupovat injekční léčbu,“ říká Shane C. Wright, odborný asistent z Karolinska Institutet, který se na studii rovněž podílel.
„Výsledky naznačují budoucnost, v níž budeme moci zlepšit metabolické zdraví, aniž bychom přišli o svalovou hmotu. Svaly hrají důležitou roli jak u cukrovky 2. typu, tak u obezity, a svalová hmota navíc přímo souvisí s délkou života,“ vysvětluje profesor Bengtsson, v čem je vyvíjený lék tak přelomový.
Odvážný spojenec i pro případy nejtěžší obezity
Nová pilulka ale rozhodně neznamená konec současné medikace. „Díky zcela jinému principu účinku jsou tyto látky cenné jak jako samostatná léčba, tak v kombinaci s léky na bázi GLP-1,“ doplňuje Shane C. Wright. U extrémních případů obezity by tak pacienti mohli kombinovat nižší dávky obou léčiv: jedno by mírně tlumilo hlad a druhé by masivně nutilo svaly pálit energii.
Nyní se výzkum, na němž se podílely i univerzity z Dánska a Austrálie, dostává do druhé fáze klinických studií. Vývoj léku si pod křídla vzala společnost Atrogi AB a všichni doufají, že se dosud pozorované přínosy u lidí s diabetem 2. typu nebo obezitou podaří potvrdit.
Video: V posledních letech se odehrává revoluce v hubnutí, říká obezitolog
Zdroj: Science Daily
Proč nebojují? Frontový velitel navštívil Petra Pavla a kritizuje Ukrajince v ČR
Bojovali na všech frontách, teď s drony kosí Rusy u Charkova. Velitele praporu „Ragbisti“ Jevhenije Dudku přijal i prezident Petr Pavel. V exkluzivním rozhovoru pro Spotlight popisuje technologický skok ukrajinské armády i to, jak nepříteli odřezávají logistiku. Otevřeně ale kritizuje krajany v branném věku, kteří žijí v bezpečí v ČR: Pokud v nich koluje kozácká krev, mají jít bojovat za vlast.
Nedémonizujte uhlí, stavte reaktory a nekupujte nic od Rusů, radí nám americký expert
To, co děláte s jadernou energií, je skvělé. Stavba dvou jaderných reaktorů v Dukovanech je pro Jihokorejce druhý obří zahraniční projekt po Spojených arabských emirátech. Pokud dokážou ve spolupráci s českým průmyslem postavit tyto reaktory v rozumném čase a za rozumnou cenu, ovlivní to budoucnost jádra v mnoha dalších zemích, říká americký expert Jack Spencer. Ale varuje: Nevzdávejte se uhlí!
Táhne nás Babiš do pekel, nebo je zadlužení Česka v pohodě? Vysvětlení ukazují tři grafiky
Za prvních pět měsíců letošního roku utratil český stát o 170 miliard korun více, než vybral. Znamená to, že na každý den svého provozu si musí půjčit více než miliardu korun, kterou bude muset později splatit i s úroky. Vláda se s opozicí a ekonomy pře, zdali je takové hospodaření dlouhodobě udržitelné. Srovnání s ostatními evropskými státy v čase ukazuje, kdo je blíže pravdě.
Proč vyúčtování tepla neodpovídá pouze individuální spotřebě?
Rozúčtování tepla v bytě ovlivňuje sdílení tepla v domě i platná legislativa.
ŽIVĚ Neopětujte palbu na Írán, chce Trump vyzvat Izrael po útoku
Americký prezident Donald Trump vyzval Izrael a Írán k návratu k jednání po dnešním raketovém útoku Teheránu na izraelské území. Uvedl, že ihned zavolá izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahovi, aby úder neopětoval.