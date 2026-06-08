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Magazín

Největší revoluce od Ozempicu. Nový lék slibuje hubnutí bez hladovění a nevolností

Jana Chmelíková

Švédští vědci přišli s přelomovým lékem, který by mohl představovat nový přístup k léčbě cukrovky 2. typu a obezity. První výsledky výzkumu naznačují, že by mohla fungovat, aniž by bylo nutné potlačovat chuť k jídlu nebo způsobovala nevolnosti. Bude tohle konec Ozempicu?

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Švédští vědci publikovali studii, která strategii potlačování hladu obrací naruby. Foto: Shutterstock
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Léky jako Ozempic či Wegovy změnily léčbu obezity a diabetu 2. typu. Jejich užívání si ale vybírá tvrdou daň: tím, že potlačují chuť k jídlu, což u mnohých pacientů vede k zažívacím potížím. Ještě horší ale je, že kromě tuku tělo ztrácí také drahocenné svalstvo.

Nyní ale přichází zlom srovnatelný dost možná s objevem inzulinu. Švédští vědci z Karolinska Institutet a Stockholmské univerzity v časopise Cell publikovali studii, která strategii potlačování hladu obrací naruby. Podařilo se jim totiž vyvinout lék, který cílí přímo na kosterní svalstvo, které donutí, aby začalo samo aktivně spalovat tuky a efektivněji odbourávat cukr z krve – a to vše bez nutnosti drasticky omezovat jídlo.

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Revoluční molekula, která šetří srdce

Klíčem je laboratorně upravená molekula ze skupiny takzvaných β2 agonistů. Ty jsou známé už dlouho a i jejich starší typy metabolismus uměly stimulovat, ale s nebezpečným vedlejším účinkem: zatěžovaly a zrychlovaly nejen kosterní (příčně pruhované) svaly, ale i sval srdeční (myokard).

Týmu pod vedením profesora Toreho Bengtssona z Institutu Wenner-Gren při Stockholmské univerzitě se ale podařilo molekulu upravit tak, aby aktivovala signální dráhy pouze v příčně pruhovaných svalech.

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První testy na lidech dopadly na jedničku

Než se lék dostane k pacientům, ještě potrvá. První fáze klinických testů na lidech ale dopadla na výbornou. Zapojilo se 48 zdravých dobrovolníků a 25 pacientů s diabetem 2. typu. Výsledky ukázaly, že lidské tělo novou látku snáší mimořádně dobře. Neprojevily se ani nevolnosti, které tak často trápí uživatele tzv. GLP-1 analogů (Ozempic atd.).

„Je to zcela nový typ léčby, která může mít velký význam pro pacienty s diabetem 2. typu a obezitou. Zdá se, že naše látka podporuje zdravé hubnutí a pacienti navíc nemusí podstupovat injekční léčbu,“ říká Shane C. Wright, odborný asistent z Karolinska Institutet, který se na studii rovněž podílel.

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„Výsledky naznačují budoucnost, v níž budeme moci zlepšit metabolické zdraví, aniž bychom přišli o svalovou hmotu. Svaly hrají důležitou roli jak u cukrovky 2. typu, tak u obezity, a svalová hmota navíc přímo souvisí s délkou života,“ vysvětluje profesor Bengtsson, v čem je vyvíjený lék tak přelomový.

Odvážný spojenec i pro případy nejtěžší obezity

Nová pilulka ale rozhodně neznamená konec současné medikace. „Díky zcela jinému principu účinku jsou tyto látky cenné jak jako samostatná léčba, tak v kombinaci s léky na bázi GLP-1,“ doplňuje Shane C. Wright. U extrémních případů obezity by tak pacienti mohli kombinovat nižší dávky obou léčiv: jedno by mírně tlumilo hlad a druhé by masivně nutilo svaly pálit energii.

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Nyní se výzkum, na němž se podílely i univerzity z Dánska a Austrálie, dostává do druhé fáze klinických studií. Vývoj léku si pod křídla vzala společnost Atrogi AB a všichni doufají, že se dosud pozorované přínosy u lidí s diabetem 2. typu nebo obezitou podaří potvrdit.

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Zdroj: Science Daily

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