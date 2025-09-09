Magazín

Největší požár v historii parku České Švýcarsko. Podívejte se, jak se stromy vracejí

Spontánní obnova lesa v Pravčickém dole. Obnově zatím dominuje bříza, pomalu se přidávají další pionýrské dřeviny. Pravčický důl patří k místům, kde hořelo s největší intenzitou.
Pohled na bujně se zmlazující okolí Dlouhého dolu, po jehož dně vede cesta k Pravčické bráně. Na obzoru stolová hora Děčínský Sněžník (v CHKO Labské pískovce). Odumřelé stromy na svazích byly ponechány, pokud neohrožovaly turistickou trasu. Poskytují exponovaným, jižně orientovaným svahům, jejichž povrch v létě tíhne k přehřívání, putující stín. V odumřelém dřevě žijí larvy hmyzu, které jsou zdrojem potravy pro ptáky. Postupně v nich vznikají i dutiny, které některé ptačí druhy osídlují.
Přirozená obnova lesa v NP České Švýcarsko po požáru z roku 2022.
Přirozené obnově lesa po požáru zatím dominuje bříza, pomalu se přidávají další pionýrské dřeviny, například borovice lesní. Zobrazit 24 fotografií
Foto: Václav Sojka, Správa NP České Švýcarsko
Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 1 hodinou
Znovu se tu zelenají stromy. „Příroda má miliony let staré mechanismy, jak se obnovit. Bylo by naivní si myslet, že to člověk zvládne lépe,“ říká mluvčí NP České Švýcarsko Tomáš Savov. V létě 2022 v parku vypukl největší požár v historii, který zničil přes tisíc hektarů. Přesto už na jaře 2023 začaly z popela vyrůstat nové břízy a les se pomalu mění v rozmanitější a živější prostor než kdy dřív.

Všechno začalo v noci ze 23. na 24. července 2022. Zpočátku nenápadný požár v Malinovém dole u Hřenska se během několika hodin změnil v noční můru.

Boj s ohněm v extrémních podmínkách

Oheň zasáhl přes 1060 hektarů chráněného území a stal se největším lesním požárem, jaký kdy Česko zažilo. Do akce se zapojilo přes 6300 hasičů, 400 kusů techniky, vrtulníky i letadla ze zahraničí. A přesto plameny zuřily týdny.

Na vině byla extrémní vedra, dlouhodobé sucho, silný vítr i množství suchého dřeva ponechaného v důsledku kůrovcové kalamity. Terén byl nepřístupný a krajina vyschlá až na kost. Naděje na rychlé zvládnutí požáru se definitivně rozplynula 25. července, když se zvedl vítr a oheň se vymkl kontrole.

Les se po požáru dynamicky obnovuje, mezi torzy ohořelých smrků dominují pionýrské dřeviny, zejména bříza.
Les se po požáru dynamicky obnovuje, mezi torzy ohořelých smrků dominují pionýrské dřeviny, zejména bříza. | Foto: Václav Sojka, Správa NP České Švýcarsko

Plameny pohltily různé typy lesních i nelesních ploch. Zničeny byly turistické stezky včetně ikonické Edmundovy soutěsky, několik domů v osadě Mezná, narušená byla infrastruktura. A přestože pachatel zůstává neznámý, škody byly vyčísleny na desítky milionů korun. Podle údajů správy národního parku dosáhla ztráta dřevní hmoty zhruba 90 milionů korun, což odpovídá 20 až 30 tisícům stromů.

Zázraky přírody a návrat k životu

Přes všechnu hrůzu se ale právě v těchto dnech ukazuje, jak mimořádná je síla přírody. Již na jaře 2023 se v ohořelém lese začaly objevovat první zelené výhonky a břízy během jediné sezony vyrostly do výšky jednoho metru. Smrkové monokultury, které krajinu dříve ovládaly, postupně nahrazují směsice bříz, borovic lesních, buků i topolů.

"Přírodní prostředí je na oheň dobře adaptováno a má své miliony let staré mechanismy, jak se obnovit. Bylo by naivní si myslet, že to člověk zvládne inženýrskými postupy lépe či rychleji," říká mluvčí správy parku Tomáš Savov.

Jak se požár dotkl zvířat?

Změny jsou patrné i v živočišné říši. Oheň se sice dotknul prakticky všech druhů, které se v oblasti vyskytovaly, k zásadnímu úbytku větších zvířat však nedošlo.

Datlovití ptáci, například datel černý, se hojně namnožili již během kůrovcové gradace, která České Švýcarsko postihla ve srovnání s celou Českou republikou poměrně pozdě
Datlovití ptáci, například datel černý, se hojně namnožili již během kůrovcové gradace, která České Švýcarsko postihla ve srovnání s celou Českou republikou poměrně pozdě | Foto: Václav Sojka, Správa NP České Švýcarsko

"Nepochybně došlo k úhynům na úrovni jedinců, zejména u druhů, které se nemohly z místa rychle vzdálit, jako jsou někteří bezobratlí. Ptáci či větší savci zásadním způsobem zasaženi nebyli," popisuje Savov.

Překvapivě dobře si podle něj vedly i populace obojživelníků, které zůstaly početné. Zaznamenány byly i všechny tři druhy plazů: zmije obecná, užovka obojková i hladká. Otevřenější krajina navíc přitáhla i nové ptačí druhy typické pro otevřený biotop - třeba ťuhýka nebo skřivana lesního.

Nejhorší chvíle a tlak z okolí

I přes přirozenou obnovu parku však správci čelili těžkým chvílím, a to nejen kvůli ohni samotnému.

"Nejhorší momenty přinášela společenská situace během a po požáru, kdy část místních osobností začala národní park a jeho pracovníky nevybíravě obviňovat ze zavinění požáru," vzpomíná Savov.

Pod tlakem veřejnosti i některých politiků museli zaměstnanci čelit nejen náročné práci v terénu, ale i vlně kritiky, často bez faktického základu.

