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Největší analýza svého druhu ukázala, která krevní skupina může zvyšovat riziko cukrovky

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová

Krevní skupinu si nevybíráme a většina z nás ji řeší hlavně při odběrech nebo transfuzích. Nová rozsáhlá analýza desítek vědeckých studií ale naznačuje, že by mohla souviset i s rizikem jednoho z nejrozšířenějších civilizačních onemocnění současnosti. Vědci nyní identifikovali jedinou krevní skupinu, u níž se souvislost s diabetem 2. typu opakovaně potvrdila.

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Krevní skupiny se liší přítomností určitých molekul na povrchu červených krvinek. Skupiny A, B a AB obsahují specifické antigeny, zatímco skupina 0 je postrádá. Rh faktor pak určuje, zda je krev označována jako pozitivní nebo negativní. Vědci už delší dobu zkoumají, zda tyto rozdíly mohou ovlivňovat náchylnost k některým onemocněním.Foto: Shutterstock – chemical industry
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Dieta, pohyb, tělesná hmotnost nebo genetika. To jsou faktory, které si většina lidí spojuje s rizikem diabetu 2. typu. Nový vědecký přehled publikovaný v odborném časopise BMC Medicine však upozorňuje ještě na jednu možnou souvislost, kterou ovlivnit nemůžeme: krevní skupinu.

Mezinárodní tým vedený epidemioložkou Fang-Hua Liu z nemocnice Shengjing při China Medical University analyzoval výsledky desítek již publikovaných studií, které zkoumaly vztah mezi krevními skupinami systému ABO, Rh faktorem a různými zdravotními riziky. Vědci se zaměřili na přibližně 270 možných souvislostí mezi krevní skupinou a nemocemi.

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Výsledkem byla rozsáhlá takzvaná umbrella review, tedy souhrnná analýza, která hodnotí závěry předchozích systematických přehledů a metaanalýz. Cílem bylo oddělit statisticky přesvědčivé výsledky od těch méně spolehlivých.

„V minulosti bylo publikováno mnoho systematických přehledů a metaanalýz zkoumajících souvislosti mezi krevními skupinami ABO a Rh a různými zdravotními výsledky. Přesto zůstávají tyto vztahy kontroverzní,“ uvedli autoři studie. Po přepočítání všech dostupných dat podle nich obstála pouze jediná asociace na nejvyšší úrovni důkazů: vyšší riziko diabetu 2. typu u lidí s krevní skupinou B.

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Podle výsledků mají lidé s krevní skupinou B, ať už pozitivní nebo negativní, v průměru o 28 procent vyšší pravděpodobnost rozvoje diabetu 2. typu než lidé s ostatními krevními skupinami.

Máte skupinu B? Nepropadejte panice

Výzkumníci ale upozorňují, že jde o relativně mírné zvýšení rizika. Ve srovnání s jinými známými faktory hraje krevní skupina mnohem menší roli. Například pravidelná konzumace zpracovaného masa může podle dřívějších studií zvýšit riziko diabetu o 37 procent, sedavý způsob života dokonce o více než 100 procent. Mezi nejsilnější rizikové faktory pak nadále patří nadváha a obezita.

Krevní skupiny se liší přítomností určitých molekul na povrchu červených krvinek. Skupiny A, B a AB obsahují specifické antigeny, zatímco skupina 0 je postrádá. Rh faktor pak určuje, zda je krev označována jako pozitivní nebo negativní. Vědci už delší dobu zkoumají, zda tyto rozdíly mohou ovlivňovat náchylnost k některým onemocněním.

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Autoři studie však zdůrazňují, že samotný mechanismus zatím není znám. Odpověď by mohla souviset například se střevním mikrobiomem, jak naznačují některé novější práce. Definitivní vysvětlení ale zatím chybí a bude vyžadovat další výzkum.

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Zjištění podle odborníků neznamená, že by lidé s krevní skupinou B měli propadat obavám. Spíše představuje další dílek skládačky při hodnocení individuálního zdravotního rizika. Studie zároveň ukazuje, jak důležité je ověřovat zdánlivě přesvědčivé souvislosti pomocí kvalitních a rozsáhlých analýz.

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Představit si to lze jednoduše tak, že pokud má protein rozbít krevní sraženinu, musíme mu dát do ruky pomyslnou sbíječku. | Video: Michael Rozsypal

Zdroj: BMC Medicine, Nature, ScienceAlert

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