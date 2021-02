Nejužší dům v Londýně se prodává za 28 milionů korun. Je tu vše k životu, říká makléř

Vmáčknutý mezi kadeřnictvím a lékařskou ordinací by skoro mohl uniknout pozornosti, přestože jde o pozoruhodnost: nejužší dům v Londýně, který je jen 1,7 metru široký, je na prodej za 950 tisíc liber, čili bezmála 28 milionů korun.

Cenu domu vysvětluje David Myers z realitní agentury skutečností, že dům postavený na přelomu 19. a 20. století představuje "jedinečnou součást" historie Londýna.

Zvláštní dům s modrou fasádou ve čtvrti Shepherd's Bush původně sloužil jako viktoriánský obchod s klobouky i se sklady pro zboží a obytnými místnosti v horních patrech. Jako narážku na minulost si dům ponechal výklad s lampou ve tvaru buřinky.

Od jednoho rohu domu ke druhému se rozměry pokojů velmi liší. Kuchyně v mezipatře je nejužším místem domu, ale otevírá se do téměř dvakrát tak velké jídelny. Za ní se francouzské dveře otevírají do 2,5 metru široké zahrady. Přízemí, kde se starý obchod změnil na vchod, a první patro jsou podobné velikosti. V prvním patře je kromě ložnice a pracovny terasa s výhledem na střechy a komíny západního Londýna.

Ve druhém patře se nachází koupelna se sprchovým koutem a ve třetím je hlavní ložnice, do které se kvůli úspoře místa vstupuje poklopem v podlaze.

Podle Myerse je dům určen "mladému páru nebo svobodné osobě". Díky svým "jedinečným" vlastnostem a eklektickému interiéru by dům mohl podle něj oslovit "umělecké" nebo "bohémské" kupce. "V Londýně není žádný jiný dům o šířce 1,7 metru. Jsou sice další pětipodlažní domy, ale žádný z nich nemá takovou individualitu," říká Myers.

Cena domu se zdá přemrštěná ve srovnání s 256 tisíci librami (asi 7,5 milionu Kč), kolik stojí průměrný dům ve Velké Británii, ale pro londýnský trh je příznačná. "Je to dražší, protože tu máte vše, co potřebujete. Ze Shepherd's Bush můžete můžete být v samém srdci metropole za 10 až 15 minut," vysvětluje realitní agent.

Pokud si najde kupce za inzerovanou cenu, hodnota domu se od roku 2006, kdy byl prodán za 488 500 liber (asi 14,3 milionu Kč), zdvojnásobí. David Myers si myslí, že si kvůli svému neobvyklému uspořádání zaslouží i víc.

"V mnoha čtvrtích Londýna lidé berou cenu za metr čtvereční jako měřítko pro stanovení hodnoty. Ale ne vždy to tak funguje. Když máte něco tak zvláštního, cena to musí odrážet," vysvětluje.

Pandemie způsobila, že mnoho lidí, zejména rodin, opustilo Londýn, a to by mohlo zbrzdit prodej domu. Ubylo kupců, a to i pro tak jedinečnou a zvláštní nemovitost. Ale není nic, co by londýnského agenta odradilo: "Je to šik, je to krásné, a proto se tento dům prodá!"