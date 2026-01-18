Nejúžasnějším místem loňského roku se stal hotel. Čím zabodoval u hostů i odborníků?

Výjimečné ubytování není jen o krásném interiéru, ale hlavně o atmosféře, přístupu k hostům a dlouhodobé kvalitě. To se opět prokázalo v aktuálním ročníku ankety Nejkouzelnější místa roku 2025 od Amazing Places. Proč se absolutním vítězem stal Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou?
Projekt Amazing Places dlouhodobě klade důraz na autenticitu, kvalitu ubytování, osobní přístup, nezohledňuje jen samotné zázemí, ale také práci s hosty, rozvoj místa a celkovou atmosféru.
A právě v těchto aspektech Aparthotel Svatý Vavřinec vyniká. Moderní horský resort, situovaný přímo v centru Pece pod Sněžkou, je považován za jeden z projektů, které výrazně posunuly pojetí servisovaných apartmánů v českých horách.
„Aparthotel Svatý Vavřinec patří od svého otevření mezi místa, která způsobila doslova pozitivní poprask,“ říká Petr Kotík z Amazing Places a dodává: „Dokázali propojit architekturu, atmosféru a služby do jednoho harmonického celku. Současně jejich koncept potvrzuje, že model servisovaných apartmánů na vysoké úrovni má v České republice své pevné a zasloužené místo.“
Inspirace i závazek
Tvůrci čtyřhvězdičkového hotelu se nechali inspirovat Itálií, Švýcarskem i Rakouskem a z každé země si vzali to nejlepší. Výsledkem je harmonické propojení moderního designu, minimalismu a útulnosti. Hosté tu najdou wellness centrum, špičkovou gastronomii i apartmány s plně vybavenými kuchyněmi, některé dokonce s privátní vířivkou nebo finskou saunou.
Milovníci dobrého jídla pak ocení nabídku stařených mas připravovaných na tropickém mangrovníkovém dřevě, rodiny s dětmi zase dětské herny se skluzavkami, hračkami, X-boxy nebo domácím kinem. A „své vnitřní dítě“ tu klidně můžete probudit i vy.
A co samotný tým hotelu? Ten vnímá titul Absolutního vítěze především jako potvrzení správného směru. „Amazing Places pro nás nejsou jen značka, ale komunita míst, která to mají nastavené podobně jako my. Záleží jim na autenticitě, kvalitě a hlavně na tom, jak se host u nich cítí,“ říká ředitel hotelu Martin Venglář. „Zisk titulu Absolutní vítěz vnímáme jako velkou poctu, ale také jako závazek. Je to ocenění práce celého týmu i našich partnerů a zároveň silná motivace být každý den o kousek lepší: v servisu, v detailech i v přístupu k lidem,“ dodal.
Správné místo
Místo však boduje i šíří služeb: od wellness s finskou i parní saunou, Kneippovým chodníkem a masážemi přes podzemní garáže s nabíječkami pro elektromobily až po konferenční prostory s kapacitou až 300 osob. Resort je tak ideální nejen pro rodinnou dovolenou, ale i pro firemní akce, teambuildingy nebo stylové večírky pod Sněžkou. Hosté si navíc mohou vybírat z pestré nabídky aktivit: od skialpových výletů s průvodcem přes jízdy se psím spřežením či vyhlídkové jízdy rolbou až po indoor únikové hry a týmové kvízy.
Aparthotel Svatý Vavřinec tak ukazuje, že i v českých horách může vzniknout sebevědomý, moderní projekt, který spojuje špičkové služby, atmosféru a pocit, že jste přesně tam, kde chcete být.
Zdroj: Amazing Places
