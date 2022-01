Nejstarší manželský pár v Česku žije v Doubravníku, celkem je jim 202 let

Slevy ve veřejné dopravě se sníží ze současných 75 procent na 50 procent z jízdného. Ve středu o tom rozhodla vláda. Změna by měla platit od 1. dubna. Slevy budou moci dál využívat děti a studenti do 26 let a senioři starší 65 let. Systém slev by se navíc měl rozšířit o invalidní důchodce s invaliditou třetího stupně. Po středečním jednání vlády to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Redukce slev by měla přinést úsporu přes 1,8 miliardy korun. Před covidovou krizí stát za slevy dopravcům vyplatil 5,79 miliardy korun v roce 2019, během krize účet klesl zhruba o více než dvě miliardy korun.

V současnosti mohou slevy ve výši 75 procent z jízdného využívat studenti do 26 let a senioři starší 65 let. Vládní koalice už před loňskými volbami do Poslanecké sněmovny avizovala, že chce systém slev upravit. Současnou podobu koalice kritizovala jako nehospodárnou, zvýhodnění pro vybrané skupiny obyvatel však zůstane. Slevy ve výši 75 procent využívají ve veřejné dopravě i cestující s průkazem ZTP, u nich by se nic měnit nemělo.