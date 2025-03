Nejmenší rekreační dům světa? Za opuštěnou trafostanici nedali skoro nic

Bydleli naproti nepoužívané trafostanice, kterou energetická společnost chtěla zbourat. O jedinečný cihlový dům však nechtěli přijít, proto mu dali nový život. Ačkoliv tento objekt, který předělali na možná nejmenší rekreační dům na světě, odkoupili za hubičku, rekonstrukce vyšla na miliony. Majitelé nyní doufají, že se dostanou do Guinnessovy knihy rekordů.

Osud sedmnáct metrů vysoké a nepoužívané trafostanice nebyl manželům Maritě a Andreasovi Moosovým lhostejný. Když se dozvěděli, že tento objekt chce energetická společnost zbourat, rozhodli se jednat a nakonec se s bývalým provozovatelem domluvili na symbolickém odkupu. Jakmile byla jedinečná nemovitost jejich, pustili se do rekonstrukce s cílem vytvořit unikátní dvoupatrové rekreační bydlení s celkovou výměrou 11 metrů čtverečních.

Před čtyřmi lety tak v malé německé vesničce Rieps, ve které žije pouhých 370 obyvatel, odstartovali cestu za nejmenším prázdninovým domem na světě. Přestože odkoupení stavby a pozemku je vyšlo na necelých 52 eur, tedy na 1300 korun českých, cena veškerých úprav se nakonec vyšplhala na 140 tisíc eur, tedy zhruba 3,5 milionu korun českých. Část přestavby však zaplatili z dotací. "Náklady poněkud explodovaly, ale teď, když je všechno hotové, jsme šťastní," komentoval cenu přestavby Moos pro web Berliner Kurier.

Zápis v Guinnessově knize rekordů a spaní pod hvězdami

Sny a cíle přestavbou nekončí. Manželé doufají, že se jejich unikátní ubytování zapíše se do Guinnessovy knihy rekordů a oblíbí si ho co nejvíce lidí. Právě slavný zápis do dějin má přilákat davy zvědavců, kteří si užijí přespání v této zajímavě řešené stavbě mini rozměrů.

V bývalé trafostanici se nachází kompaktní koupelna se sprchovým koutem, podlahové vytápění, sezení, které má návštěvníky spojit s okolím, a rozkládací pohovka. Přidanou hodnotou bydlení je podle majitelů prosklená střecha v přístavbě, díky které se zájemci budou cítit, jako by spali pod širým nebem. Přespání zde vyjde na 110 eur za noc, tedy zhruba 2750 korun českých.