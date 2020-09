Nejlepší reklama desetiletí? Trojan poskakující s letadlem v rytmu hip hopu

Která česká reklama za uplynulých deset let byla nejlepší? Podle čtenářů Aktuálně.cz je to Ranvej duel s Ivanem Trojanem. Spot z roku 2017 pro telekomunikační společnost T-Mobile vytvořila agentura Saatchi & Saatchi a společnost Boogie Films. Reklama je založena na humoru, tu si spotřebitel pamatuje i po letech, tvrdí předseda ADC Czech Republic, vyhlašovatel soutěže o reklamu desetiletí.

Denně člověk zhlédne desítky reklamních spotů, kolik z nich si ale skutečně zapamatuje? Podle Davida Sudy, předsedy Art Directors Club Czech Republic, o tom rozhoduje především humor. To potvrdila také Cena čtenářů Aktuálně.cz v rámci prestižní soutěže ADC Czech Creative Awards, hodnotící kreativitu českých reklamních kampaní.

Čtenáři mohli hlasovat téměř dva týdny a jako nejlepší nakonec označili spot společnosti T-Mobile v hlavní roli s Ivanem Trojanem jako pilotem, který v kokpitu letadla čeká na povolení ke vzletu a čekání si krátí poslechem hiphopové skladby. Hlavním sdělením je, aby lidé "rozhýbali" své mobilní telefony datovými balíčky.

Reklamě od agentury Saatchi & Saatchi z produkce Boogie Films z roku 2017 dalo hlas celkem 897 lidí z celkového počtu 4472 hlasujících. Druhý v pořadí byl spot pro organizaci Post Bellum s názvem Breaking the Silence. Těsně třetí skončila zahraničními cenami ověnčená práce Nikdy nevystřelená kulka, kterou v roce 2013 pro Český helsinský výbor připravila agentura Havas.

Češi mají rádi reklamy založené na humoru

"Máme z ocenění obrovskou radost! Je to divácká a čtenářská cena, takže odráží přesně naši filozofii: my totiž tvoříme reklamy pro lidi, pro zákazníky, a ne pro odborné poroty reklamních festivalů. Beru to tak, že diváci hlasovali nejen za Ranvej duel, ale za naši dlouholetou sérii s Ivanem Trojanem, ať už byl pilot, učitel, nebo kosmonaut. Naším dlouhodobým cílem je dělat vtipné reklamy, které si lidé pamatují i několik let a můžete se na ně podívat i s odstupem času," okomentoval ocenění Ondřej Hübl, dlouholetý kreativní ředitel Saatchi & Saatchi.

Mezi dalšími nominovanými kreativními reklamami byl také spot Kofoly k 50. výročí založení firmy či Budějovický Budvar v hlavní roli s Janem Třískou. "Celkem v anketě hlasovalo téměř 4500 čtenářů, takže cena má rozhodně svoji váhu. Z výsledku je vidět, že typickou českou reklamu založenou na humoru spotřebitel vnímá, má rád a pamatuje si ji i po letech," uvedl Suda.

Soutěž je vyhlašována od roku 1993 a jejím cílem je zvyšovat úroveň tuzemské komerční komunikace. Přihlášené práce od reklamních agentur, studií, produkcí či freelancerů hodnotí vždy mezinárodní porota, kterou tvoří oceňované osobnosti oboru.

Hlavní kritériem je zde originalita, inovace a kvalita zpracování. Soutěž je rozdělena do více kategorií od televizních spotů přes tiskové formáty až po kreativní využití influencerů nebo zvuku. Autoři vítězných prací si odnášejí kovovou sošku, tzv. "Louskáčka".

Cenu čtenářů Aktuálně.cz si autoři převezmou v rámci slavnostního udílení ADC Czech Creative Awards. Ceremoniál vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru proběhne netradičně on-line, přesný termín bude zveřejněn v nejbližší době.