Nejlepší nealko koktejl světa se jmenuje Hnízdo, namíchal ho Čech z Budějovic

V Karlových Varech v sobotu soutěžilo 20 barmanů z celého světa na 26. ročníku mezinárodní soutěže Mattoni Grand Drink, která je zároveň 13. oficiálním Mistrovstvím světa v míchání nealkoholických koktejlů pod záštitou Světové barmanské asociace (IBA).
Ze všech soutěžících nakonec porota vybrala jako vítěze Jana Lukase z Českých Budějovic, za celou historii mezinárodního šampionátu je to počtvrté, co zvítězil Čech, řekl Jiří Bubla za společnost Mattoni 1873. O titul usilovali i barmani z Kuby, Portorika či Uruguaye.
Čerstvý mistr světa Jan Lukas z českobudějovického Café Datel ve svém vítězném koktejlu nazvaném The Nest (Hnízdo) využil tropické chuti aloe vera doplněné o řapíkatý celer. Nealkoholický drink měli soutěžící za úkol připravit během šesti minut.
Recept na koktejl The Nest od Jana Lukase
Ingredience:
Mattoni perlivá 10 cl
Aloe vera 3 cl
Paragon cordial Rue Berry 2 cl
Řapíkatý celer 15 g
Sosa aroma zelené jablko
Nápoje musí mít nejen vynikající chuť, ale také mají splňovat limity pro zdravý životní styl včetně nízké kalorické hodnoty a obsahovat minerálku. Lukas uvedl, že chutě se musejí doplňovat a každá ingredience musí tělu něco přinést.
Nealkoholické drinky se i podle zkušeností barmské federace stávají v poslední době stále populárnější. To potvrdil český stříbrný finalista předchozího ročníku soutěže a šéf karlovarského Becher's Baru v hotelu Pupp Vítězslav Cirok.
„Popularita nealkoholických koktejlů rok od roku stoupá a hosté se po nich ptají čím dál častěji. I proto věnujeme 20 procent našeho koktejlového menu právě nealkoholickým drinkům,“ uvedl Cirok.
Soutěž se pořádá jednou za dva roky, přičemž v mezidobí se konají národní kola. Z nich 20 nejlepších postupuje do světového finále. Každý soutěžní koktejl musí být originální, snadno replikovatelný a jeho kalorická hodnota nesmí přesáhnout 65 kilokalorií na 100 mililitrů.
Dnešní světové mistrovství bylo součástí zahájení lázeňské sezony v Karlových Varech. Soutěž začala dopoledne a v několika kolech se dostala do odpoledního finále, kde se střetlo pět porotou nejlépe hodnocených barmanů. Program doplnila hudební vstoupení nebo barmanská show vítěze posledního ročníku Martina Volgeltanze. Ten v roce 2024 uspěl jako třetí Čech, kdy porotu oslnil svým koktejlem Nature.
