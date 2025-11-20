Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Nejlepší dárky pro pivaře? Chvíle v Pilsner Urquell: The Original Beer Experience

The Original Experience Company a.s.
před 2 hodinami
Darujte místo věcí nezapomenutelný zážitek v Pilsner Urquell: The Original Beer Experience
Foto: The Original Experience Company a.s.

Poznejte místo, kde se potkává tradice s moderním zážitkem

Věděli jste, že v samotném srdci Prahy na Václavském náměstí sídlí pivní ráj? V Pilsner Urquell: The Original Beer Experience se setkává svět piva, české tradice, gastronomie a zábavy. Namísto věcí, které se po čase omrzí, můžete darovat svým blízkým společné chvíle, které si budete připomínat ještě dlouho po Vánocích.

Foto: The Original Experience Company a.s.

Na cestě za tajemstvím plzeňského ležáku

Jedním z nejoblíbenějších zážitků je The Original Tour. Tato interaktivní prohlídka vtáhne návštěvníky do příběhu českého piva. Díky audioprůvodci s pohybovým senzorem se každý stane součástí děje, pozná tajemství výroby i jedinečnost plzeňského ležáku a samozřejmě si dopřeje ochutnávku dokonale vychlazeného piva.

Pivní dovednost, která baví

Kdo se rád učí nové věci, ten jistě pod stromečkem ocení poukaz na Školu čepování. Během tohoto zážitku se z obdarovaného stane výčepní. Pod vedením profesionálů se naučí správně narazit pivo, vytvořit ideální pěnu a poznat rozdíl mezi hladinkou, šnytem i mlíkem. Po absolvování školy získá nejen zcela nový pohled na to, co znamená "jít na jedno", ale i speciální dárek a certifikát jako důkaz, že teď už je na pivo odborník.

Foto: The Original Experience Company a.s.

Večeře, která potěší všechny smysly

A pro ty, kteří se chtějí hlavně zrelaxovat a užít si pěkný večer bez toho, aby museli cokoliv dělat, je tu Večeře s pivním someliérem, která potěší každého gurmána. Obdarovaní si pochutnají na pětichodovém degustačním menu doplněným o výběr piv z Česka i Evropy. Jednotlivé chody jsou pivním expertem ke konkrétním nápojům napárovány tak, aby maximálně podtrhly jejich chuť a intenzitu. Večerní atmosféra historických prostor, zajímavé příběhy o pivu a odborný výklad someliéra nadchne i náročné návštěvníky.

Foto: The Original Experience Company a.s.

Stylové dárky pro milovníky piva

Nechcete darovat zážitek, ale něco hmatatelného? Ve značkovém obchodě v Pilsner Urquell: The Original Beer Experience najdete stylové dárky, například luxusní pivní sady z českého skla, personalizované lahve plzeňského piva nebo ikonické krýgly s vygravírovaným jménem či osobním vzkazem.

Nejste si jistí? Dárkový poukaz to vyřeší za vás

Pokud si přece jen nejste jistí, čím letos pod stromečkem opravdu potěšit a nechcete se pouštět do výběru konkrétního zážitku nebo věci, nechte rozhodnutí na obdarovávaném. Dárkový poukaz potěší jak milovníka piva, tak každého, kdo rád poznává objevuje nové věci. Díky němu si obdarovaný sám vybere, co ho nejvíc láká. Navíc jde o dárek, který působí elegantně, osobně a promyšleně. Můžete ho doplnit vlastním věnováním, které z něj udělá osobní gesto.

Foto: The Original Experience Company a.s.

Darujte zážitek, který má chuť i duši

Letos pod stromečkem potěšte blízké něčím, co nezůstane v šuplíku. Ať už vyberete jakýkoliv z nabízených zážitků, darujete čas strávený společně. A právě to je ten nejcennější dárek.

 
