Nejkrásnější Němkou se stala 35letá podnikatelka. Porotu soutěže tvořily pouze ženy

Vítězkou letošního ročníku soutěže Miss Německo se stala 35letá Leonie von Haseová, která se narodila v Namibii. Oproti předchozím ročníkům zasedly v porotě soutěže pouze ženy. Motto nově koncipované soutěže totiž zní "Podpora autentických žen" a účastnit se jí mohly i vdané ženy či matky až do 39 let věku.

Leonie von Haseová byla vůbec nejstarší účastnicí soutěže krásy, 35letá rodačka z Namibie je podnikatelkou s vintage oblečením a od soboty také nejkrásnější Němkou.

V soutěži porazila celkem 15 finalistek a v sobotu večer si poblíž jihoněmeckého města Freiburg nasadila vítěznou korunku a šerpu. Finalistky vzešly z jednotlivých německých spolkových zemí, přičemž von Haseová zastupovala Šlesvicko-Holštýnsko.

Poprvé v historii německé soutěže krásy se jí navíc mohly zúčastnit také vdané ženy a matky, a to až do 39 let věku. Účastnice musely být minimálně plnoleté.

Německá soutěž krásy prošla za poslední tři roky řadou změn. Už vloni byla vypuštěna přehlídka v plavkách. Účastnice soutěže mají odhalovat spíš svou osobnost, hájil tehdy poměrně radikální krok šéf Miss Germany Max Klemmer.

Soutěž má podpořit autentické ženy

Motto nově koncipované německé Miss zní "Podpora autentických žen". A adeptky na titul porota posuzovala na základě jejich osobností a životních příběhů.

V porotě letos navíc zasedly pouze ženy, mezi nimi například přebornice v karate, televizní hlasatelka či bývalá krajně pravicová politička. Poprvé za 93 let existence v ní nebyl zastoupen ani jeden muž.

Max Klemmer již před měsícem uvedl, že to ale neznamená, že se muži do poroty v budoucnu nedostanou. Nicméně každý, kdo se bude chtít porotcem stát, bude muset projít testem, zda se ztotožňuje s novým konceptem soutěže, dodal.

Leonie von Haseovou, kterou korunovala loňská miss Nadine Berneisová, teď čeká spousta povinností, které jako nejkrásnější korunovaná Němka musí splnit. Objeví se například na obálce časopisů.

Domů si kromě titulu, korunky a podle německého deníku Deutsche Welle také spousty bot odnesla řadu kosmetických produktů. Kromě toho získala auto značky Volkswagen Golf.