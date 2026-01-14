Nejhorší nemocnice světa. Peklo na zemi a lidskost, která zmizela beze stopy

Za zdmi guatemalské psychiatrické nemocnice Federico Mora se podle svědectví pacientů, personálu, mezinárodních organizací i novinářů již mnoho let odehrává realita připomínající horor. Znásilnění pod sedativy, nahá těla v exkrementech, izolace, strach a bezmoc - tohle vše patří k místu, kde lidé hledali pomoc. Po letech však konečně začíná právní bitva.
Nehybná těla na rozpáleném dvoře, holé hlavy, hadry místo oblečení, bosé nohy, výkaly a moč. Přesně takhle vypadalo nejhorší nemocniční zařízení světa, když ho v roce 2014 navštívil novinář Chris Rogers. „Vypadají spíš jako vězni koncentračního tábora než pacienti,“ zaznělo o pacientech ve vyšetřovací reportáži BBC.
Federico Mora je hlavní státní psychiatrickou institucí Guatemaly, kam se mezi „běžné pacienti“ pravidelně dostanou trestanci převezení z věznic – často jde o osoby, které prohlásili za nezpůsobilé stanout před soudem.
A novináři jsou zde nežádoucí - BBC se sem kdysi dostala jen díky krycí legendě a to, co natočila, šokovalo i zkušené pozorovatele: temná oddělení, pacienti sedící na zemi nebo na plastových židlích a monotónně se houpající. Někteří dokonce potichu prosící o pomoc přítomné novináře.
Mezi velké problémy patří nedostatek odborníků. Personál přiznal, že dva až tři ošetřovatelé pečují o 60–70 pacientů a proto je dle nich: „Jediný způsob, jak to zvládnout, podat jim sedativa“. Novináři tak nejen v nemocničních koridorech potkali osoby, které nebyly schopné dojít si na toaletu. Matrace proto byly promočené, oblečení potřísněné výkaly. Pak ale přišlo nejděsivější přiznání. Ředitel nemocnice, tajně nahraný kamerou, sdělil, že strážní pacienty sexuálně zneužívají. „Je to velké místo, kde se může stát cokoli,“ konstatoval.
Znásilnění jako každodenní realita
Dva bývalí pacienti potvrdili, že byli ve Federico Mora znásilněni. Jednou z nich je žena, které v době incidentu bylo 17 let. „Byla jsem pod sedativy, nevěděla jsem o tom. Až další den jsem si uvědomila, že jsem přišla o panenství. Krvácela jsem po nohách. Došlo mi, že mě v noci znásilnil mužský zdravotník,“ vypověděla.
Další bývalý pacient Ricardo tvrdil, že byl systematicky znásilňován po dobu tří let. „Využívali ženy, když byly utlumené a nepříčetné. Policisté, strážní, zdravotníci, dokonce i někteří lékaři. Ty nejhezčí si nechávali na noc,“ popsal.
„Nejhorší zařízení, jaké jsme kdy viděli“
Organizace Disability Rights International (DRI) strávila tři roky sběrem důkazů. Ve zprávě z roku 2012 označila Federico Mora za
„nejnebezpečnější zařízení, jaké vyšetřovatelé kdekoliv v Americe viděli“. Podle DRI zde každý – s postižením i bez něj – čelí „okamžitému ohrožení života, zdraví a osobní integrity“ a riziku nelidského či ponižujícího zacházení. Sexuální zneužívání označili za rozsáhlé a systematické, s reálným rizikem šíření HIV. Vyšetřovatelé zaznamenali i izolační cely – místnosti o velikosti dvou metrů čtverečních, kam lidé personál zamykal na hodiny či dny. V jedné z nich se pacient dokonce oběsil poté, co vyšplhal k malému oknu.
Systém, který bere lidem identitu podle právničky a profesorky práva Tary J. Melishové je problém hlubší než jen špatné podmínky. Guatemalské právo totiž pacientům po přijetí do Federico Mora zcela odebírá právní způsobilost. Společně s DRI proto podala případ k Meziamerické komisi pro lidská práva, která Guatemale už v minulosti nařídila přijmout okamžitá opatření k ochraně pacientů. Roky se ale nedělo prakticky nic. Guatemalská vláda tvrdí, že vždy používala jen minimální dávky sedativ a že personál byl vždy vyškolený. „Být rozvojovou zemí není omluva pro mučení, sexuální zneužívání a nedůstojnou péči. Je to naprostá dehumanizace. Tito lidé nejsou považováni za lidské bytosti. Jsou zavíráni za jediný ‚zločin‘ – že mají postižení,“ dodal Eric Rosenthal z DRI.
Právní bitva
DRI s Colectivo Vida Independiente de Guatemala (CVI) a Centrem pro zdraví a lidská práva O’Neillova institutu letos oznámily, že Meziamerický soud pro lidská práva formálně zahajuje případ týkající se osob hospitalizovaných ve Federico Mora. Soud bude řešit dlouhodobé a závažné porušování lidských práv osob se zdravotním postižením, včetně nedobrovolné institucionalizace a zbavování právní způsobilosti.
Přetrvávající porušování práv vedlo k postoupení případu soudu 21. května 2025 s cílem získat odškodnění, právní reformy a deinstitucionalizaci. Zmíněné organizace žádají soud, aby zaručil spravedlnost, prosadil reformy duševního zdraví a ukončil svévolné zadržování osob se zdravotním postižením. Tento krok může nastavit precedent pro celou Latinskou Ameriku, pokud jde o právo na život v komunitě a deinstitucionalizaci.
Případ Federico Mora dnes není jen o jedné nemocnici – je symbolem systému, který selhal, a jeho právní řešení by mohlo změnit budoucnost tisíců lidí po celé oblasti.
Zdroje: BBC, DRI, Law Buffalo, O‘Neill Institute Georgetown law
