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Nejezte vlašský salát z této šarže. Inspekce v něm našla nebezpečnou listerii

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Pokud jste si v posledních dnech koupili vlašský salát, zbystřete. Státní zdravotní a potravinářská inspekce v různých baleních jednoho západočeského výrobce objevila nebezpečnou bakterii, která se navíc dobře množí i v chladničce.

Listerióza je nebezpečná zejména pro těhotné, seniory a lidi s oslabenou imunitou.
Listerióza je nebezpečná zejména pro těhotné, seniory a lidi s oslabenou imunitou.Foto: Shutterstock – digicomphoto
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Bakterii Listeria monocytogenes odhalil laboratorní rozbor ve vlašském salátu klatovského výrobce MASO WEST. Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce na ni narazili při kontrole přímo ve výrobě.

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Inspekce důrazně doporučuje salát z této šarže v žádném případě nejíst. Obchody ho z velkých balení mohly prodávat i na váhu. Pokud jste ho koupili bez původní etikety, ověřte si původ u prodejce a do té doby salát nejezte.

Na co si dát pozor

Problém se týká šarže L862026265 s datem použitelnosti do 6. 10. 2026. Salát se prodával v těchto obchodech:

Balení 140 g: ZKD – Žlutice, Purkyňova 114, Žlutice; PECU – prodejna v objektu hypermarketu Kaufland, Šumavská 782, Klatovy; PECU – Pražská, Pražská 122, Klatovy; GASTROPLUS Louny s.r.o., Rybalkova 2128, Louny; Grem s.r.o., Rybova 291, Přeštice.

Balení 1 kg: E. Opáleníková – potraviny, Masarykovo náměstí 67, Přeštice; EM – Potraviny JP-Kdyně, Americká 643, Kdyně; Řeznictví U Šedlb, Kapitána Jaroše 109, Klatovy; Řeznictví U Špejlíka, Dvořákova 302, Horšovský Týn; Potraviny David, Chebská 251, Mariánské Lázně.

Balení 300 g: Potraviny Kovandová, Hrazanky 40.

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Listerie způsobují onemocnění zvané listerióza. Na rozdíl od většiny bakterií se množí i v chladničce a nejvíc ohrožuje těhotné ženy, seniory a osoby s oslabenou imunitou. Inspekce nařídila salát okamžitě stáhnout z prodeje ve všech baleních i ve výrobcích, do kterých ho výrobce přidal jako surovinu.

Firma navíc musí přerušit výrobu tohoto i podobných salátů. Obnovit ji smí, až na vlastní náklady laboratorně doloží, že jsou nezávadné. Pro MASO WEST nejde o první prohřešek, protože před listerií v jeho výrobku SZPI varovala už na konci letošního března. Teď s firmou zahájí řízení o pokutě.

Zdroj: SZPI

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