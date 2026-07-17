Kam na vodu, když nechcete na přecpanou Vltavu? Odborník radí řeky, kde si léto užijete bez davů

České řeky nabízejí víc než fronty u jezů a plné kempy na Vltavě. Odborník Petr Ptáček radí, kam vyrazit za klidnější vodou, kde jsou letos nejlépe sjízdné úseky a které řeky naopak vyžadují zkušenosti nebo větší opatrnost. Rozhodovat bude hlavně aktuální vodní stav.
Největší nápor vodáků tradičně míří na Vltavu, kde se u jezů tvoří fronty a kempy praskají ve švech. Ta však podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka rozhodně není jedinou možností.
„Vltava je u nás nejoblíbenější z toho důvodu, že kvůli Temelínu v ní bývá dostatek vody po celý rok. Ostatní řeky bohužel takovéto možnosti nemají, takže jsou závislé na přirozených průtocích, a ty obvykle nebývají dobré,“ vysvětluje Ptáček.
Letošní deště podle něj situaci sice mírně zlepšily, rychlé přívalové srážky ale většinou stejně rychle odtečou. Mnoho tradičních letních řek je tak sjízdných jen s omezením. Pokud ale nechcete stát ve frontě na každém jezu, existuje řada krásných alternativ.
Otava: Krásná řeka, ale sledujte vodní stav
Otava patří mezi klasické české vodácké řeky, letos ale stejně jako většina ostatních závisí na aktuálním množství vody. „V současnosti je splavný úsek od Sušice. Výše už voda není a pod Katovicemi se řeka rozšiřuje, takže je tam vody nyní málo. Ale bude to záležet na aktuálním vývoji počasí,“ říká Ptáček.
Pokud podmínky dovolí, nabízí Otava jednu z nejhezčích plaveb v Česku. Po cestě můžete navštívit hrad Rabí, zámek ve Strakonicích nebo pokračovat až do historického Písku s nejstarším kamenným mostem v republice.
Lužnice: Romantika, která čeká na déšť
Lužnice bývala symbolem pohodové rodinné vody. Poslední roky ale bojuje s nedostatkem vody. „Nepamatuju si, že by poslední roky měla Lužnice týden nebo čtrnáct dní dost vody na splutí celé trasy. Teď na horním toku teče jen asi 0,2 kubíku za sekundu, což je v podstatě stav, kdy je řeka suchá,“ upozorňuje Ptáček.
To ale neznamená, že je sezona ztracená. Po vydatnějších deštích se může situace během několika dní výrazně změnit. Za ideálních podmínek patří mezi nejkrásnější úseky Stará Lužnice nebo Nová řeka vedoucí přes třeboňské rybníky a lužní lesy.
Ploučnice: Vodácká džungle pro zkušenější
Pokud hledáte úplně jiný zážitek než široké turistické řeky, doporučuje Ptáček Ploučnici, konkrétně úsek v okolí Mimoně. „Ten úsek je hodně meandrující a zarostlý. Kánoi musíte umět ovládat, v ostrých zatáčkách je potřeba loď správně vytočit. Není to voda pro úplné začátečníky,“ říká.
Právě to ale dělá z Ploučnice jednu z nejzajímavějších českých řek. Zarostlé břehy, minimum civilizace, bývalý vojenský prostor Ralsko nebo unikátní skalní tunel vytvářejí atmosféru, kterou na jiných českých řekách jen těžko najdete.
Ohře: Letos jedna z nejlepších voleb
Pokud chcete mít větší jistotu vody, doporučuje Ptáček zatím Ohři. „Po deštích je aktuálně velmi dobře splavný úsek od Mostova přes Karlovy Vary až téměř k Nechranické přehradě. Kromě horní části od Skalky, než se přidají přítoky,“ vysvětluje.
Ohře nabízí ideální kombinaci klidnějších i svižnějších úseků. Po cestě můžete navštívit Loket nebo Karlovy Vary a díky menším davům si užijete podstatně klidnější atmosféru než na Vltavě.
Voda za hranicemi
Ptáček doporučuje podívat se i mimo tradiční vodácké destinace. „Krásný je třeba jednodenní úsek Labe ze Dvora Králové přes Kuks ke Šporkovu mlýnu. Dobře se jezdí také Úpa z České Skalice do Jaroměře, Orlice nebo na Moravě Morava od Střelmova či dolní Odra, kde se dá doplout až do Polska,“ popisuje.
Zajímavou alternativou jsou podle něj také polské příhraniční řeky. „Doporučil bych například Nisu Kladskou nebo řeku Bóbr pod Pilchowickou přehradou. Vedle je také Kwisa nebo Lužická Nisa u Liberce, kde se dá podniknout i několikadenní plavba. Navíc na Nise Kladské má v roce 2027 vzniknout přehrada, takže o tento úsek vodáci přijdou,“ dodává.
Před vyplutím vždy zkontrolujte vodní stav
Jedna rada podle Ptáčka platí bez ohledu na to, kam se vydáte - kontrolovat aktuální situaci. „Jeden den může být vody málo, čili jet se dá, ale musím počítat s tím, že to občas bude někde drhnout a že loď občas budu muset přetahovat,“ přibližuje.
Po vydatném dešti se ale stejná řeka může změnit v nebezpečnou povodňovou vodu, kde lidem může hrozit nezepečí na jezech. „Proto je vždy potřeba před vyplutím zkontrolovat aktuální vodní stavy,“ upozorňuje.
Většina českých letních řek je podle něj v současnosti sjízdná alespoň s omezením. Vodáci ale musí počítat s tím, že na některých místech budou muset loď přenést nebo přetáhnout.
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Zdroj: Autorský text.
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