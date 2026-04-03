Nejdřív zmrazit, poté opéct. Malá změna v ukládání pečiva může ovlivnit hlad i večerní přejídání

Tereza Šolcová

Na první pohled nenápadný zvyk: místo do spíže dát chleba do mrazáku. Přesto se právě kolem něj rozjela debata, která se točí i kolem hubnutí, hladu a výkyvů energie během dne. Může tak jednoduchý krok skutečně ovlivnit, kolik toho sníme – nebo jde jen o další přeceňovaný trik? Trend, který se šíří sociálními sítěmi, má překvapivě oporu ve vědě. Jen je potřeba znát i jeho limity.

„Zmrazení mění strukturu škrobu tak, že vzniká rezistentní škrob, který se v tenkém střevě plně nestráví,“ vysvětluje gastroenterolog Joseph Salhab.Foto: Tereza Šolcová
Myšlenka, že byste měli dát chleba do mrazáku dřív, než ho sníte, zní jako další virální experiment. Jenže tentokrát nejde jen o prodloužení trvanlivosti. Podle lékařů i nutričních specialistů zmrazení skutečně mění strukturu škrobu – a tím i to, jak ho naše tělo tráví a využívá.

Když se pečivo upeče, škrob v mouce projde procesem gelatinizace. Stává se snadno dostupným zdrojem energie, který se rychle štěpí na glukózu. Právě proto například konzumace bílého pečiva vede k prudkému vzestupu krevního cukru a následnému poklesu, který se projeví únavou a hladem. Ochlazení, a ještě výrazněji zmrazení, ale tento proces částečně obrací.

„Zmrazení mění strukturu škrobu tak, že vzniká rezistentní škrob, který se v tenkém střevě plně nestráví,“ vysvětluje gastroenterolog Joseph Salhab. „Místo toho se dostává do tlustého střeva, kde vyživuje prospěšné bakterie a podporuje vznik protizánětlivých látek.“ Právě tyto látky – krátkořetězcové mastné kyseliny – jsou spojovány s lepším stavem střevní sliznice i celkovým metabolickým zdravím.

Z praktického hlediska to znamená jediné: energie se z takového pečiva uvolňuje pomaleji. „Cukry se vstřebávají postupně během dne,“ doplňuje Salhab s tím, že někteří lidé zároveň vnímají lepší toleranci a menší nadýmání ve srovnání s běžně konzumovaným pečivem. Rezistentní škrob se totiž v řadě ohledů chová podobně jako vláknina – tedy živina, která podporuje trávení a může přispívat i k prevenci zácpy.

Podobný efekt se netýká jen chleba. Stejný princip platí i pro rýži, těstoviny nebo brambory. Pokud je po uvaření necháte vychladnout, případně zmrazíte a znovu ohřejete, jejich struktura se změní. Studie ukazují, že takto upravené potraviny mohou obsahovat výrazně více rezistentního škrobu než čerstvě připravené varianty.

A co na to kalorie?

Experimenty s pečivem naznačují, že zmrazení a následné opečení může snížit vzestup krevního cukru až o desítky procent. V některých případech se uvádí pokles kolem 30 až 40 procent oproti čerstvému chlebu. Zajímavé přitom je, že určitou roli hraje i samotné opečení. Kombinace obou kroků se však jeví jako nejúčinnější.

Ani tady ale neplatí jednoduché zkratky. „Nemyslím, že by zmrazení a opečení chleba samo o sobě nějak zásadně snižovalo kalorie,“ upozorňuje šéfkuchařka Auset Shrideviová, která se výživě věnuje více než dvě desetiletí. „Souhrn těchto efektů ale může vést k tomu, že člověk přijme méně kalorií a také jich méně vstřebá. Škrob se totiž hůře dostává do krevního oběhu, což snižuje glykemický index.“

Proč sytost vydrží déle

Právě pomalejší trávení a stabilnější hladina energie mohou v praxi znamenat delší pocit sytosti a menší tendenci k přejídání. To je jeden z důvodů, proč se tento postup často spojuje s kontrolou hmotnosti nebo stabilizací hladiny cukru v krvi. Odborníci ale zároveň zdůrazňují, že jde spíše o dílčí nástroj než o zásadní změnu.

Salhab v této souvislosti připomíná i širší kontext: „Někteří lidé, zejména ti, kteří sledují příjem sacharidů, mohou zaznamenat stabilnější energii po jídle. Samotné zmrazení chleba ale nenahradí přínosy pestré stravy bohaté na celozrnné produkty, ovoce a zeleninu.“ Jinými slovy: mrazák může pomoci, ale základ zůstává stejný.

Z hlediska praxe je přitom důležité i načasování. Pokud chcete efekt rezistentního škrobu maximalizovat, je podle Salhaba vhodné nechat pečivo v mrazáku alespoň přes noc. U jiných sacharidových potravin pak stačí i jejich důkladné vychlazení, případně kombinace chlazení a opětovného ohřevu.

Zároveň platí, že reakce se může lišit podle typu potraviny i jejího zpracování. Některé studie naznačují, že například domácí chléb může reagovat výrazněji než průmyslově vyráběné varianty, kde roli hraje složení i technologický postup výroby. Výsledky proto nelze paušálně zobecnit.

Důležitá je i střízlivost v očekáváních. Přestože fyziologický mechanismus je dobře popsaný a opakovaně potvrzený, jeho dlouhodobý dopad na hmotnost nebo riziko onemocnění zatím není jednoznačně prokázán. Efekt na hladinu cukru a inzulinu je navíc časově omezený, typicky na několik hodin po jídle.

I tak má tento jednoduchý krok své místo. Kromě možného vlivu na metabolismus pomáhá i s organizací jídelníčku a omezením plýtvání potravinami. A právě kombinace praktičnosti a mírného zdravotního benefitu stojí za jeho rostoucí popularitou. Jak ale upozorňuje Shrideviová, právě popularita na sociálních sítích může být dvojsečná: „Jednoduchý trik, jako je tenhle, zní zpočátku až podezřele dobře. Trvalo, než prorazil informační šum a lidé ho začali brát vážně.“ 

Výsledný obrázek je tak střízlivější, než by se mohlo zdát z virálních videí. Zmrazení sacharidů skutečně mění jejich vlastnosti a může přinést dílčí benefity pro trávení i stabilitu energie. Není to ale zkratka ke zdraví ani náhrada vyváženého jídelníčku – spíš malý detail, který může při správném použití dávat smysl.

VIDEO: Ajťák pekařem chleba: Můj kvásek je Bohouš, mluvím s ním a beru ho všude s sebou

Každý chleba, co upeču, je originál, když si ho z časových důvodů někde koupím, tak mě to dost vytrestá. Svůj kvásek beru všude s sebou, říká Kobéda.

Zdroj: The Independent, National Geographic, ScienceAlert

Živnost „influencer“ české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.

