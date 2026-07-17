Nejdřív proměnily celý dům. Pak dostaly klíče od bytu pod střechou

Když si nová majitelka vybírala byt v rekonstruovaném pavlačovém domě v pražských Nuslích, rozhodla se nejprve pro dům. Zaujala ji totiž proměna celého objektu, za kterou stál ateliér Plus One Architects. Když pak přišla řada na podkrovní interiér, oslovila stejné architektky znovu. Vznikl byt, který nepůsobí jako obvyklé podkroví pod šikminami, ale jako pokračování příběhu celého domu.
Přestavba činžovního domu v Boleslavově ulici v pražských Nuslích výrazně změnila nejen jednotlivé byty, ale i společné prostory a fungování celého domu. Právě citlivost této proměny nakonec přesvědčila novou majitelku jednoho z podkrovních bytů. Místo hledání nového architekta se proto rozhodla obrátit na autorky původní rekonstrukce a nechat je navázat na práci, kterou už v domě odvedly.
Pro Plus One Architects šlo o neobvyklou příležitost. Architektky mohly pokračovat v konceptu, který samy vytvořily, a rozvinout ho tentokrát v mnohem osobnějším měřítku jednoho konkrétního bytu.
„Bylo pro nás zajímavé vrátit se do domu, který jsme už jednou proměňovaly, a pokračovat v jeho příběhu ještě o patro výš. V podkroví jsme navázaly na principy, které fungovaly v celém domě – práci se světlem, zachování původní struktury i promyšlené používání barev,“ popisuje architektka Kateřina Průchová.
Jak dostat do podkroví více světla
Podkrovní byty často bojují se stejnými problémy: tmavými kouty, nízkými stropy a pocitem stísněnosti. Architektky se rozhodly postupovat opačně a udělat ze světla hlavní materiál celého interiéru. Už vstupní chodba využívá nízko posazená střešní okna a velké zrcadlo, které prostor opticky otevírá. Vestavěný nábytek kopíruje linii střechy a místo masivních objemů se v interiéru objevují lehké prvky, které nad podlahou téměř levitují.
Stejný princip se opakuje napříč celým bytem. Nábytek vytváří barevné akcenty, ale zároveň ponechává prostoru vzdušnost a volnost. Nejvýrazněji se tento přístup projevuje v hlavním obytném prostoru. Tři řady ateliérových oken otevírají výhled směrem nad Nuselské údolí a světlo vstupuje do interiéru z obou stran domu. Charakter místností se tak během dne neustále proměňuje.
Tři barvy, které drží byt pohromadě
Celý interiér sjednocuje trojice odstínů - červená, světle modrá a kašmírová. Barvy se v bytě neopakují náhodně. Pomáhají orientaci v členité dispozici pod střechou a zároveň propojují jednotlivé místnosti do jednoho celku.
První pohled po vstupu do obytného prostoru přitahuje sytě červený jídelní kout s kulatým stolem od společnosti TON a čalouněnými židlemi značky Master & Master. Nad nimi visí trojice různobarevných svítidel studia Dechem. Vedle výrazných barevných akcentů se opakovaně objevuje také kámen Ivory Fantasy nebo dřevo, které interiéru dodávají klidnější rytmus.
Když se umění stane součástí architektury
Největší výzvou se nakonec ukázaly být samotné šikminy. Na klasické obrazy totiž v podkroví jednoduše nezbývalo dostatek vhodných stěn. „Zkosené stěny nám neumožňovaly dostatek prostoru pro prezentaci uměleckých děl. Proto nás napadlo díla integrovat přímo do interiéru. Vždy se snažíme zapojit nejen české výrobce, ale především mladé lokální tvůrce. Díky otevřenosti majitelů pro byt vzniklo hned několik uměleckých objektů na míru,“ říká architektka Petra Ciencialová.
Místo obrazů zavěšených na zdech se tak umění stalo součástí samotné stavby. V kuchyni vznikl světlík z rytého skla od umělkyně Elis Monsport, který propojuje kuchyň s ložnicí. Její práce se objevuje také v koupelně v podobě nástěnného zrcadla s hliníkovými odlitky. Ložnici zase dominuje vyšívané saténové dílo Lucie Králík Rosické zachycující novodobou Venuši.
Byt v Nuslích má necelých sedmdesát metrů čtverečních. Přesto nepůsobí jako prostor, kde je potřeba dělat kompromisy. Možná i proto, že nevznikal izolovaně od okolního domu. Výsledkem tak není jen další podkrovní interiér, ale přirozené pokračování příběhu, který v Boleslavově ulici začal už o několik pater níž.
Video: Učitelka Anna Štukhejlová provází svou chalupou
Zdroj: Plus One Architects
KVÍZ: Horní Rakousko. Jak dobře znáte kraj jezer, hor a alpských vyhlídek?
ŽIVĚ Americké útoky na Írán pokračují, Teherán znovu udeřil na státy Perského zálivu
Americká armáda v pátek brzy ráno SELČ oznámila, že dokončila další rozsáhlou vlnu úderů proti Íránu, v nichž pokračovala již šestou noc v řadě. Podle íránských státních médií při nich bylo zasaženo mimo jiné pět mostů v jižním Íránu, zahynulo při tom sedm lidí. Odvetným vzdušným útokům Teheránu v noci čelily Kuvajt a opakovaně také Bahrajn a Katar, informovaly agentury s odvoláním na tamní úřady.
Hypotéky v červnu zdražily, sazby zamířily vzhůru
Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypoteční úvěry za 48,9 miliardy korun. Ve srovnání s loňským červnem to znamená nárůst o 32 procent, proti květnu se objem hypoték snížil o sedm procent. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o čtyři procenta na 36,5 miliardy korun.
Stavební úřad uložil Turkovi pokuty za stavby bez povolení
Stavební úřad uložil čestnému prezidentovi Motoristů a poslanci Filipovi Turkovi pokuty v celkové výši 200 tisíc korun v případu dvou staveb, které postavil bez stavebního povolení. Jeden přestupek označil za nedbalost, druhý za úmysl. O sankcích rozhodl stavební odbor Úřadu městské části Praha 15 ve dvou samostatných správních řízeních, uvedl v pátek web Seznam Zprávy.
Nenechte si ujít: Festivalový drahokam Mouchy či Chlapi sobě pod otevřeným nebem
Bída a lesk umělecké Paříže v minisérii Montmartre, mexický snímek Mouchy, který se stal miláčkem filmových festivalů, fantasy dobrodružství s ostrými kytarovými riffy na koncertě Lords of the Trident, rozpustilá divadelní komedie Chlapi sobě na letní scéně i výstava umělce Zbyňka Sekala, jehož dílo formovaly válečné zkušenosti.
Trump obvinil Čínu z největšího úniku volebních dat v historii USA
Americký prezident Donald Trump v projevu k národu ve čtvrtek večer (v noci na pátek SELČ) obvinil Čínu z údajně největšího úniku volebních dat v historii a současně oznámil odtajnění zpravodajských dokumentů, které podle něj odhalí "šokující" slabiny a zranitelnost volebního systému ve Spojených státech.