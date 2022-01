Dokonalá gesta, odpovídání na otázky. Nejdokonalejší humanoidní robot vzbudil rozpaky

Minulý týden se na největším světovém veletrhu spotřební elektroniky Consumer Electronics Show (CES) poprvé na veřejnosti představil humanoidní robot Ameca. S návštěvníky si dokázal povídat a ohromoval je svými téměř dokonale lidskými gesty. Podle jeho vývojářů z britské společnosti Engineered Arts se jedná o "budoucí tvář robotiky".

Na známé konferenci CES v americkém Las Vegas vyvolával humanoidní robot Ameca mezi účastníky jak obdivné, tak i vystrašené reakce, popisovali reportéři francouzského serveru France24. Ameca návštěvníkům odpovídal na rozmanité otázky nebo se jich dokonce sám ptal, jaký měli den. Lidé také žasli nad jeho schopnostmi vytvářet výrazy a gesta, které velmi nápadně připomínaly ty lidské.

Na druhou stranu ale kvůli jeho dokonalé podobnosti vyvolal mezi účastníky rozpačité až vystrašené reakce. "Ježíši! To je robot! To jsem rozhodně nečekal, když jsem se tam otočil," popsal kanadský návštěvník Ricky Rivera pro server France24. "Ale vypadá opravdu neskutečně. Dokázal úplně přesně sledovat můj pohyb," dodal.

Ameca obsahuje 17 motorů a v každém uchu má zabudovaný mikrofon, díky kterému rozpozná, z jaké strany přichází lidský hlas. Umí se také například ohradit, pokud ho někdo cvrkne do nosu. V takovém případě lidskou ruku naštvaně odstrčí a slovně se ohradí, popisoval zážitky z veletrhu reportér britského serveru BBC.

"Navrhli jsme Amecu tak, aby co nejvíce při každém pohybu připomínal člověka," uvedl na konferenci jeden z vývojářů Morgan Roe. Sám přiznal, že interakce s Amecou může být v některých ohledech strašidelná. "Robot se totiž tak úplně nepohybuje jako člověk, nevyjadřuje emoce úplně stejně a ani přesně jako člověk nemluví, a to způsobuje rozpaky," dodal Roe. Podle něj se ale jedná v současnosti o nejpokročilejšího humanoidního robota na světě.

Jednou z mála věcí, kterou Ameca ještě neovládá, je chůze. Podle britských vývojářů ale bude trvat ještě nejméně rok a půl, než se jim podaří zkonstruovat umělé nohy, které by při chůzi vypadaly velmi podobně jako ty lidské.

Robot by v budoucnu mohl podle vývojářů napomáhat lidem při různých činnostech - a to například jako recepční v hotelu či jako asistent v nákupních centrech nebo na letištích, kde by nahradil informační tabule a cestujícím napomáhal s orientací na terminálech.