Soutěžící v Big Brotheru vědí o koronaviru. Z vily je nejbezpečnější místo v Německu

Němečtí účastníci televizní show Big Brother, kteří vstoupili do soutěžního domu 6. února, se ve středu dozvěděli o pandemii koronaviru a opatřeních, která jednotlivé státy přijímají. Jejich blízcí jim přes vzkazy poradili, aby zůstali, kde jsou, protože je to pravděpodobně nejbezpečnější místo v Německu.

Celkem 14 účastníkům to oznámil zpoza skleněné zdi moderátor Jochen Schropp. | Foto: SAT.1

Soutěžící německé reality show Big Brother se ve středu po několika týdnech v totální izolaci dozvěděli o pandemii koronaviru. Celkem 14 účastníkům to oznámil zpoza skleněné zdi moderátor Jochen Schropp. Produkce jej preventivně oddělila od účastníků, aby minimalizovala riziko.

Účastníci nastoupili do soutěžního domu nedaleko Kolína nad Rýnem na začátku února, když byla nákaza potvrzená v Asii a v Evropě se vyskytovaly pouze izolované případy. Všichni byli před vstupem do domu na přítomnost viru testováni. Od té doby s nimi producenti ani moderátor nesdíleli žádné novinky o dění ve světě. O zprávách museli mlčet i ti soutěžící, kteří do domu vstoupili 9. března.

"Obyvatelé budou pochopitelně informováni, pokud k tomu bude důvod. Řešíme s jejich příbuznými, jaké informace zvenčí jim předávat," vysvětlil své rozhodnutí minulý týden německý vysílatel Sat. 1 s tím, že účastník reality show Big Brother by se například dozvěděl, kdyby se nakazil jeho příbuzný. Štáb rovněž zpřísnil hygienické normy.

Ve středu, po kritice na sociálních sítích, však producenti otočili a moderátor aktérům ve vile sdělil, jak se věci mají. "Nemoc zvaná Covid-19 se rozšířila po světě," řekl jim podle webu Vulture.

Nejbezpečnější místo v Německu

Moderátor účastníky ubezpečil, že jejich blízcí jsou v pořádku, a následně jim ukázal video shrnující dění za poslední týdny. Soutěžící byli informováni nejen o dění v Německu a Evropě, ale také o přijatých opatřeních, která mají zabránit dalšímu šíření koronaviru mezi lidmi.

Web Vulture však upozornil na to, že producenti vynechali zmínku o krizi v Itálii, kde je nedostatek lůžkových kapacit na jednotkách intenzivní péče, a zákazu vycházení v jednotlivých evropských zemích. V Německu je zaznamenáno více než šest tisíc případů a 13 úmrtí, informoval britský zpravodajský server BBC.

Ačkoliv se je Jochen Schropp snažil uklidnit a říct jim, že život pokračuje dál, byť trochu jinak, účastníci byli v šoku a některé ze soutěžících se daly do pláče. Například 26letá zdravotní sestra Michelle sdělila, že má strach o svou matku, která trpí plicním onemocněním.

K soutěžícím poté přistoupil lékař, který jim sdělil další podrobnosti o nemoci a zodpověděl jejich dotazy.

Nakonec jim byly puštěny vzkazy jejich blízkých a přátel, kteří je uklidňovali, že jsou v pořádku. Mnoho z nich jim radilo, ať zůstanou na místě, že jsou v domě v bezpečí. Jeden z blízkých soutěžících dokonce zavtipkoval, že jsou na "nejbezpečnějším místě v Německu".

Soutěž pokračuje také v Kanadě, ale bez publika

Soutěžící si na opožděné informování nestěžovali, požádali však, aby s nimi producenti sdíleli nejčerstvější informace. "Bojím se, že moje matka by mi neřekla, kdyby jí nebylo dobře, protože chce, abych tady zůstala," vyjádřila své obavy soutěžící Michelle.

Reality show Big Brother pokračuje také v dalších zemích. Kanadští soutěžící vstoupili do domu až 4. března, přesto o nejnovějších informacích netuší. Během posledního vysílání se ale divili, proč neslyší jásot publika. Na videu se domnívali, že je budova zvukově izolovaná nebo že je nálada v publiku vlažná.

Přestože je v Kanadě výrazně nižší počet nakažených nemocí Covid-19 než v Evropě, preventivně jsou zrušeny veřejné akce. Big Brother se proto natáčí bez publika. "Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a účastníků jsou pro nás to nejdůležitější, zakazujeme proto přítomnost publika na živém natáčení," uvedla produkce.

Do uplynulého víkendu byli v informační izolaci také australští soutěžící, pořadatel se je však nakonec rozhodl o situaci informovat.

